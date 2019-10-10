Москва, 10 октября, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 9 октября открылись снижением по иностранным валютам. Рубль и нефть подорожали в ответ на позитивную новость, что Китай готов пойти на увеличение закупок соевых бобов в США и заключить промежуточное торговое соглашение, чтобы избежать повышения пошлин на китайские товары с 15 октября, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Закрылись торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,48%, до 64,88 руб., евро/рубль — на 0,31%, до 71,19 руб., фунт/рубль — 0,43%, до 79,20 руб.

Поддержкой рублю также выступил высокий спрос на ОФЗ при проведении двух аукционов минфина РФ. Министерство 9 октября разместило облигаций на сумму 54,06 млрд руб. при общем спросе 129,05 млрд рублей.

На ожиданиях того, что спор будет разрешен, рубль отыграл потери у доллара и евро, которые он понес 9 октября. Пара доллар/рубль снизилась до уровня 64,83 руб.

На сегодня, 10 октября, он является важной поддержкой для покупателей-спекулянтов, которые торгуют долларом внутри дня. Они могут пересидеть снижение курса доллара до 64,73 руб., однако падение ниже 64,70 руб. спровоцирует их закрыть длинные позиции, что вызовет еще более сильное падение до 64,50−64,58 руб.

Если потом не будет отскока вверх, то цена двинется к 64,30 руб. А так все ждут результатов переговоров между США и Китаем. В паре евро/рубль ожидается умеренное снижение до 70,96 руб.

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