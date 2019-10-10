Москва, 10 октября, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве 10 октября прогреется до +11°С. Об этом 10 октября сообщает Гидрометцентр России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень

Также ожидается облачная погода с дождём. Ветер южный будет дуть со скоростью 5−10 м/с. Отдельные порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст. Температура воздуха + 9 +11 °С.

Отметим, ранее, 9 октября, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что сентябрь 2019 года стал рекордно тёплым за всё время наблюдений, побив предыдущий рекорд среднего мирового показателя для данного месяца.