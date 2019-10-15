Турецкая военная операция «Источник мира» в Сирии» — трансляция
Турецкая армия проводит военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично объявил о начале операции. По его словам, она направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Телеграм-версия трансляции доступна на канале @Isto4nik_Mira
Читайте подробнее в сюжете ИА REGNUM: «Турецкая военная операция «Источник мира» в Сирии»
08:19 10.10.2019
Канадские власти выразили осуждение начатой в Сирии операции турецкой армии, заявила глава МИД Канады Христя Фриланд.
По её словам, односторонние действия турок угрожают стабильности региона, и без того проблемного. Они усугубят гуманитарную ситуацию и обнулят прогресс в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который достигнут действиями международной коалиции.
08:25 10.10.2019
Более 180 целей на территории Сирии были обстреляны турецкими войсками в первые часы операции «Источник мира». Сообщение об этом опубликовано министерством обороны Турции в Twitter.
Читайте также: Турция начала операцию в Сирии обстрелом 181 объекта
08:43 10.10.2019
«Турецкие войска продолжают продвигаться на восток региона реки Евфрат в Сирии после наземного наступления в рамках операции «Источник мира», — заявило минобороны Турции.
09:02 10.10.2019
Президент США Дональд Трамп подверг критике прежнего главу Белого дома Барака Обаму за сотрудничество с Рабочей партией Курдистана (РПК).
Читайте также: Трамп обвинил Обаму в сотрудничестве с РПК
09:23 10.10.2019
[[[quote-0]]]
Об этом: Курды в Сирии — «позорно преданные друзья»: сенатор Митт Ромни
09:34 10.10.2019
Соединенные Штаты не давали разрешения на проведение военной операции Турцией на севере Сирии. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
При этом Помпео подчеркнул, что беспокойство Анкары по поводу безопасности на сирийско-турецкой границе является «справедливым».
09:39 10.10.2019
[[[quote-1]]]
Об этом: «Это провал. Боже, помоги курдам» — конгрессмен Кинцингер
09:45 10.10.2019
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские военные вывезли из Сирии двух боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
«В случае если курды или Турция потеряют контроль, США уже вывезли двух боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), связанных с обезглавливаниями в Сирии, известных как «Битлз», из этой страны в безопасное место, контролируемое США, — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter. — Они худшие из худших».
Подробности в материале: Трамп: США вывезли из Сирии двух палачей ИГИЛ*
09:51 10.10.2019
Турецкая военная операция на территории Сирии усилит напряженность в регионе и обострит гуманитарную обстановку. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга в ходе пресс-конференции 10 октября.
Японский политик подчеркнул, что сирийский кризис нельзя решить военным путем.
Об этом: Япония раскритиковала Турцию за вторжение в Сирию
09:51 10.10.2019
Курды (сс) Kurdishstruggle
10:04 10.10.2019
Сирийский город Рас-эль-Айн близ границы с Турцией вновь обстреливается турецкими военными. Возобновлены бомбардировки прилегающей сельской местности и уничтожение бетонной стены напротив города, сообщил 10 октября корреспондент телеканала Alikhbaria.
Об этом: Сирия: турецкие военные снова обстреливают Рас-эль-Айн
10:14 10.10.2019
Иранские военные проводят внеплановые учениям на северо-западе страны в регионе близ города Урмия в провинции Западный Азербайджан, недалеко от границы с Турцией. Манёврами, участие в которых принимают подразделения быстрого реагирования, мобильные силы, вертолёты десантных подразделений сухопутных войск, руководит главнокомандующий ВС Ирана Абдулрахима Мусави. Об этом сообщает агентство ISNA.
Отметим, что военные учения Ирана начались как раз в тот день — 9 октября, когда подразделения армии Турции пересекли границу Сирии.
Читайте также: Армия Ирана проводит внеплановые военные учения на границе с Турцией
10:46 10.10.2019
Антитеррористическая операция «Источник мира», которую Турция начала на территории Сирии, продвигается в соответствии с намеченными планами. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.
«Операция «Источник мира» продолжается, как запланировано, вблизи границы, где пытаются гнездиться террористы», — написал политик в Twitter, разместив сообщения сразу на двух языках — турецком и английском.
По слова Октая, единственной целью операции является «разрушение зоны, подконтрольной террористам, у южных границ Турции и обеспечение добровольного возвращения сирийцев в свои дома».
Об этом: Военная операция в Сирии идёт по плану, заявили в Анкаре
10:50 10.10.2019
Войска Турции подошли к сирийскому городу Телль-Абъяд.
Вооружённые силы Турции подошли в ходе своей односторонней военной операции в Сирии к местному городу Телль-Абъяд. Об этом 10 октября сообщает газета Milliyet.
Кроме этого, сообщается, что несколько населённых пунктов возле города очищены от курдских военных формирований и что турецкие военные взяли под свой контроль важный транспортный узел.
При этом уточняется, что при вторжении на территорию Сирии турецких войск, при их продвижении погибли пять представителей курдского ополчения.
Читайте также: Войска Турции подошли к сирийскому городу Телль-Абъяд
10:54 10.10.2019
[[[quote-2]]]
Читайте также: Решением по Сирии Трамп навредит США всерьез и надолго — сенатор
11:12 10.10.2019
Вооруженные формирования курдских «Сил демократической Сирии» (СДС) смогли подбить четыре турецких танка на границе города Телль-Абьяд. Об этом 10 октября сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на сообщение СДС.
Также в сообщении указывается, что во время столкновений между СДС и войсками Турции погибли пять турецких военнослужащих, тела которых находятся у курдов.
Подробности в материале: Курдские формирования сообщили о четырех подбитых турецких танках
11:26 10.10.2019
Турецкие вооружённые силы достигли захвата обозначенных целей в ходе военной операции «Источник мира» на территории Турции. Об этом 10 октября говорится в сообщении министерства обороны страны.
«Операция «Источник мира» успешно продолжалась в течение ночи и проводилась как с воздуха, так и на суше. Были захвачены обозначенные цели», — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
Также в нём указывается, что военная операция продолжается соответственно планам турецкого минобороны.
Читайте подробнее: Минобороны Турции объявило о захвате обозначенных целей в Сирии
11:27 10.10.2019
Турция имеет право проводить военную операцию «Источник мира» в Сирии благодаря межправительственному соглашению, подписанному в Адане в 1998 году, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган журналистам.
11:35 10.10.2019
[[[quote-3]]]
Читайте также: Трамп опозорил США сильно и снова — сенатор Менендес
12:24 10.10.2019
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон
12:50 10.10.2019
Эрдоган или догонит риски, или они его перегонят
Шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов: исходя из логики событий, Анкара будет вынуждена идти на дальнейшее сближение с Москвой. Это подтверждается тем фактом, что глава МИД России Сергей Лавров впервые посетил Эрбиль, столицу Иракского Курдистана. Россия может получить так называемую «роль брокера» по курдскому вопросу — и в Сирии, и в Ираке, и в самой Турции. Но это зависит от того, как пойдет дальше развитие этого вопроса, по позитивному или негативному сценарию.
13:04 10.10.2019
В столкновениях между формированиями курдских «Сил демократической Сирии» с турецкими войсками возле сирийского города Рас-эль-Айн в провинции Хасеке погибло 14 военнослужащих Турции. Об этом 10 октября сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на курдские источники.
Подробности в материале: В столкновениях возле Рас-эль-Айна в Сирии погибли 14 военных Турции — СМИ
13:20 10.10.2019
Министерство иностранных дел Ирана выступило с требованием к Турции о выводе вооруженных сил этой страны из Сирии. Соответствующее заявление 10 октября опубликовано на официальном сайте иранского внешнеполитического ведомства.
Читайте также: МИД Ирана потребовал вывода турецких войск с территории Сирии
13:38 10.10.2019
Йенс Столтенберг (сс) Arno Mikkor (EU2017EE)
13:39 10.10.2019
Беспокойство Турции из-за обстановки на севере Сирии понятно российской стороне, однако проблема может быть решена на основе существующих соглашений. Россия готова помочь в налаживании диалога Дамаска и Анкары, заявил 10 октября журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
Подробности в материале: Лавров: Россия готова помочь диалогу Турции и Сирии
13:44 10.10.2019
Турецкое правительство должно немедленно прекратить операцию «Источник мира» на севере Сирии. Об этом заявил 10 октября министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в ходе выступления в Риме.
Министр назвал действия Анкары абсолютно неприемлемыми, так как сила применяется против сирийского народа, который и так пережил трагедию войны.
Об этом: Италия потребовала от Турции прекратить наступление в Сирии
13:55 10.10.2019
Европейский союз должен прийти в себя и перестать осуждать военную операцию, которую проводит Турция в Сирии. С таким заявлением сегодня, 10 октября, в Анкаре выступил президент Терции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он подверг отношение Евросоюза к предпринимаемым Анкарой шагам резкой критике и пригрозил открыть границы для беженцев.
«ЕС, приди в себя, наконец. Если они скажут, что эта операция — оккупация с нашей стороны, мы откроем двери для беженцев», — подчеркнул турецкий лидер.
Читайте также: Эрдоган выступил с угрозой Евросоюзу
14:11 10.10.2019
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что возрождение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии невозможно
Об этом: Эрдоган: ИГИЛ* в Сирии не возродится
14:18 10.10.2019
Турецкая военная операция на северо-востоке Сирии стала первым шагом к разделению этой арабской республики. Об этом заявил директор института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Подробности в материале: «Кого бомбят — те и террористы»: о позиции Трампа по Сирии
14:22 10.10.2019
Более ста боевиков уничтожены в Сирии после начала турецкой операции «Источник мира». Об этом заявил 10 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре.
Он добавил, что многие ранены или сдались в плен. Эрдоган заявил также, что обвинения в атаках на мирное население — ложь и «черная пропаганда».
Подробности в материале: Эрдоган: в Сирии уничтожены более ста боевиков
14:51 10.10.2019
Несмотря на высказываемое сирийскими властями возмущение, сухопутная фаза военной операции «Источник мира», которую начала Турция, в конце концов должна послужить завершению войны в Сирии, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Об этом: Послужит завершению войны в Сирии: наземная операция Турции
15:38 10.10.2019
Выступление Реджепа Эрдогана © twitter: Recep Tayyip Erdoğan. @RTErdogan
15:39 10.10.2019
Дания не станет отказываться от планов направить в Сирию отряд военных хирургов, несмотря на военную операцию Турции. Об этом заявила министр обороны Дании Трине Брамсен.
[[[quote-4]]]
Читайте также: Дания отправит хирургов в Сирию несмотря на действия Турции
15:44 10.10.2019
В результате обстрела сирийскими курдами из «Отрядов народной самообороны» (YPG) турецких городов Акчакале и Джейланпынар на границе с Сирией, а также Нусайбин в провинции Мардин пострадали по меньшей мере 18 человек. Об этом сообщает TimeTurk.
Уточняется, что миномётные и гранатомётные снаряды попали в три здания.
Подробности в материале: Почти 20 человек ранены при обстрелах турецких городов с территории Сирии
15:56 10.10.2019
Министерство иностранных дел Белоруссии глубоко озабочено ростом напряжённости на северо-востоке Сирии. Минск призывает стороны вооруженного противостояния немедленно вернуться к диалогу, говорится в заявлении, опубликованном 10 октября пресс-службой министерства.
Подробности в материале: МИД Белоруссии отреагировал на турецкую операцию в Сирии
15:57 10.10.2019
Свое критическое отношение к действиям Турции в связи с ее вторжением на территорию Сирии выразил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу. Об этом глава британского МИД 10 октября написал в своем блоге в соцсети Twitter.
Читайте подробнее: Глава МИД Великобритании разочарован действиями Турции в Сирии
16:07 10.10.2019
Министр вооруженных сил Франции Флорен Парли
16:25 10.10.2019
Тем временем в далёкой от Турции и Сирии Латвии депутат местного парламента вызвала настоящий шквал насмешек из-за своей записи в социальной сети Twitter. Депутат Линда Озола в момент начала военной операции Турции в Сирии как раз находилась в стенах турецкого парламента.
«Такое особенное чувство — быть в турецком парламенте, когда узнаешь, что Турция начала военную операцию в Сирии. Держу кулаки, чтобы не было кровопролития!» — написала Озола и получила целую порцию насмешек как от своих коллег по парламенту, так и от простых пользователей.
Особенно за пассаж про «держу кулаки, чтобы не было кровопролития». Скандальную запись политик быстро удалила.
Читайте подробнее: В Латвии высмеяли депутата за реакцию на операцию Турции в Сирии
16:28 10.10.2019
МИД Латвии распространил предупреждение для граждан с просьбой отказаться от посещения турецко-сирийской границы, а Сирию не посещать в принципе. Попавшим в беду гражданам Латвии рекомендовано обращаться за помощью в дипломатическое представительство прибалтийской республики в Анкаре.
Об этом: МИД Латвии призвал граждан страны не посещать границу Турции и Сирии
16:54 10.10.2019
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему Вашингтон не защищает сирийских курдов от турецкой военной операции «Источник мира», сообщает 10 октября портал YahooNews.
В частности, Трамп напомнил о том, что «курды не оказывали помощи США во время Второй мировой войны, например, в Нормандии», в то время как Соединённые Штаты уже потратили «огромные деньги» на помощь сирийским курдам, на поставки им вооружения и боеприпасов.
Трамп отметил, что курды неоднородны, состоят из разных «фракций», но «при всём этом курды нам нравятся».
Напомним, в США уже обвинили Трампа в том, что он «бросил курдских союзников на севере Сирии».
17:10 10.10.2019
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил государствам Евросоюза (ЕС), критикующим турецкую военную операцию в Сирии, пропустить всех беженцев с Ближнего Востока в европейские страны.
Об этом 10 октября сообщило агентство Anadolu Ajansı.
При этом турецкий президент обвинил европейских политиков в том, что они «никогда не были искренними» в отношении Турции.
«Мы испытываем угрозу со стороны террористов, у нас 3,5 млн сирийских беженцев, лишённых возможности вернуться на родину», — цитирует агентство слова Эрдогана.
«Если они назовут эту операцию турецкой оккупацией — мы откроем двери для беженцев», — заявил президент Турции в ходе выступления.
17:10 10.10.2019
Дональд Трамп
17:51 10.10.2019
Президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил военную операцию Турции на северо-востоке Сирии и призвал к её скорейшему прекращению.
Об этом французский президент заявил 10 октября на пресс-конференции, транслировавшейся на странице Елисейского дворца в Facebook.
«Я решительно осуждаю одностороннюю военную операцию Турции в Сирии. Я призываю Турцию прекратить её как можно скорее», — заявил Макрон.
18:08 10.10.2019
На фоне турецкой военной операции в Сирии все стороны должны проявить сдержанность и осторожность в дальнейших шагах, заявил 10 октября помощник президента России Юрий Ушаков.
По его словам, все участники происходящих событий должны учесть, что главное сейчас — «не нанести ущерб принимаемым мерам по политическому регулированию, по продвижению политического процесса».
Ушаков особо подчеркнул, что заседание конституционного комитета Сирии не должно быть сорвано ни по каким причинам.
Кроме того, помощник президента РФ указал, что Россия понимает обеспокоенность Анкары в сфере нацбезопасности, однако «есть ключевые международные правовые нормы, которые лежат в основе совместных усилий по борьбе с терроризмом и восстановлению мира в Сирии».
«Прежде всего, это приверженность единству и территориальной целостности Сирии, уважение её суверенитета», — подчеркнул Юрий Ушаков.
18:10 10.10.2019
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сегодня, 10 октября, выразил обеспокоенность в связи с началом военных действий на северо-востоке Сирии и призвал Турцию остановить «одностороннюю военную акцию», сообщает портал эстонского общественного вещателя ERR.
[[[quote-5]]]
Читайте подробнее: Глава МИД Эстонии призвал Эрдогана прекратить «одностороннюю военную акцию»
18:12 10.10.2019
Урмас Рейнсалу just. ee
18:50 10.10.2019
Глава военного ведомства Катара Халед аль-Аттыйя выразил поддержку военной операции Турции на северо-востоке Сирии, сообщает 10 октября пресс-служба минобороны Турции.
Уточняется, что это было сделано в ходе телефонного разговора катарского министра обороны с главой минобороны Турции Хулуси Акаром.
В сообщении турецкого военного ведомства отмечено, что в ходе операции «Источник мира», проводящейся в Сирии, проявляется максимальное стремление избежать жертв среди мирного населения и уважение к территориальной целостности Сирии.
«Министр Халед аль-Аттыйя выразил свою поддержку операции «Источник мира», а министр Акар поблагодарил своего коллегу», — указано в сообщении.
19:00 10.10.2019
Халед аль-Аттыйя. (cc) Chatham House
19:09 10.10.2019
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо распорядился вызвать посла Турции в итальянский МИД по поводу военной операции «Источник мира», проводящейся турецкими военными на северо-востоке Сирии.
Об этом сообщается в заявлении МИД Италии, опубликованном 10 октября.
«Снова напоминая о важности прекращения любых односторонних акций, Италия заявляет, что единственным путем разрешения сирийского кризиса является политический процесс под эгидой ООН», — указано в тексте заявления итальянского МИД.
Ранее министр иностранных дел Италии Ди Майо выступил с осуждением военной операции Турции на территории САР и потребовал «немедленно прекратить наступление».
19:55 10.10.2019
Луиджи Ди Майо. quirinale. it
20:32 10.10.2019
Странам Европейского союза необходимо ввести оружейное эмбарго в отношении Турции, заявила 10 октября министр иностранных дел Швеции Анн Линде.
Об этом глава МИД Швеции сообщила в эфире Sveriges Radio.
По словам Анн Линде, она планирует обратиться к парламенту Швеции за поддержкой этого предложения.
Отмечается, что за 2018 год, по официальным данным, Турция закупила рекордное количество продукции военно-промышленного комплекса Швеции на сумму в 300 млн крон, что соответствует 30 млн евро.
21:08 10.10.2019
Турецкие войска войдут на территорию Сирии на глубину не менее 30 км, создадут там зону безопасности, а затем её расширят, заявил 10 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.
По его словам, 30-километровая глубина «зоны» сокращаться не будет, а сама зона безопасности будет расширяться вдоль сирийско-турецкой границы.
«На первом этапе мы создадим зону безопасности шириной 120 км вдоль границы, а затем расширим её до 400 км. Глубина зоны — около 30 км, уменьшать её не планируем», — сказал Чавушоглу.
Напомним, военная операция Турции начата без мандата ООН и без разрешения правительства Сирии.
21:54 10.10.2019
Государственный секретарь США Майк Помпео относительно начатой Вооруженными силами Турции в Сирии операции «Источник мира» заявил: «У Турции есть правомерные опасения насчёт своей безопасности. Мы говорили это раньше, а сейчас я скажу это и в личном качестве. На ее южной границе действительно присутствует террористическая угроза».
Читайте также: США: у Турции есть правомерные тревоги насчёт своей безопасности
21:55 10.10.2019
Представители США и стран Евросоюза выступили в Совбезе ООН с осуждением военной операции Турции на северо-востоке Сирии, сообщает 10 октября агентство РИА Новости.
В частности, постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что Вашингтон никогда не одобрял таких намерений Турции, которая теперь должна взять на себя ответственность за боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сидящих в тюрьмах у курдов.
Кроме того, постоянные представители Британии, Бельгии, Германии, Франции, Польши и Эстонии заявили о глубокой обеспокоенности и призвали к прекращению турецкой военной операции.
«Мы не считаем, что военная операция снимет опасения Турции в области безопасности», — заявил зампостпреда Германии при ООН Юрген Шульц.
Отметим, что вышеперечисленные государства сделали заявление с призывом соблюдать суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики.
22:04 10.10.2019
Глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турецкой Республики, профессор, доктор Фахреттин Алтун ответил на критику премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху начатой вооруженными силами Турции в Сирии операции «Источник мира»: «Это пустые слова опального политика, которого ждёт тюрьма за коррупцию, мошенничество и злоупотребления. Сирийские курды вместе с 300 тыс. человек в Турции находятся под нашей защитой. Мы уничтожим всех террористов в регионе и поможем сирийцам вернуться в свои дома».
Читайте также: Турция ответила на критику Израилем операции «Источник мира» в Сирии
22:08 10.10.2019
В турецкой провинции Мардин по обвинению в «разжигании в народе вражды и ненависти» и «осуществлении террористической пропаганды» задержано 21 лицо по подозрению в размещении в социальных сетях записей, касающихся проводимой Вооруженными силами Турции в Сирии операции «Источник мира».
Читайте также: В Турции задержан 21 подозреваемый в клевете на операцию «Источник мира»
22:32 10.10.2019
«Сирийские демократические силы» (СДС) заявляют, что отбили наземные атаки турецкой армии. «На данный момент у них нет прогресса», — написал в Twitter представитель СДС Мустафа Бали.
Читайте также: Наземные атаки турецкой армии отбиты — СДС
23:12 10.10.2019
Бойцы курдского отряда народной самообороны Kurdishstruggle
23:53 10.10.2019
Президент США Дональд Трамп назвал посредничество Вашингтона в заключении «сделки» между Турцией и сирийскими курдами одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации.
Об этом Трамп сообщил 10 октября на своей странице в Twitter.
«Турция атакует курдов, они враждовали 200 лет, и у нас есть три варианта: послать туда тысячи солдат и решить всё военным способом, крайне жёстко ударить по Турции финансово и санкционно, или выступить посредниками в сделке между Турцией и курдами!» — написал Трамп.
Напомним, ранее США и страны ЕС выступили в Совбезе ООН против турецкой военной операции в Сирии
01:59 11.10.2019
Войска Турции совместно с отрядами сирийской оппозиции взяли под контроль 11 селений на северо-востоке Сирии в ходе операции «Источник мира», сообщает агентство Anadolu.
Сообщается, что турецкие войска вытеснили курдские отряды из пяти селений в районе города Телль-Абъяд. Ранее турки захватили четыре селения у Телль-Абъяда и два в районе Рас эль-Айна.
Об этом: Турция захватила 11 селений на северо-востоке Сирии
02:19 11.10.2019
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверял американского лидера Дональда Трампа в намерениях продвинуться на 30 километров вглубь территории Сирии, заявил высокопоставленный представитель Госдепа США журналистам.
По его словам, Турция обещала Соединенным Штатам создать зону в 30 километров шириной на границе с Сирией.
«Президент Эрдоган сказал президенту Трампу, что… будет действовать сам…, продвигаться на 30 километров до шоссе, которое идет с востока на запад из Ирака к Евфрату», — приводит слова чиновника РИА Новости.
Также Эрдоган заявил американскому лидеру, что Турция теперь будет одна нести ответственность за безопасность в этом регионе.
Читайте также: Эрдоган обещал США продвинуться вглубь Сирии на 30 км
02:56 11.10.2019
Соединенные Штаты могут ввести санкции против Турции в случае этнических чисток и ударов по мирному населению на севере Сирии, заявил представитель американского Госдепа на брифинге для журналистов.
«Речь идет об этнических чистках, артиллерийских, воздушных и других ударах, направленных против мирного населения», — заявил он.
При этом чиновник подчеркнул, что США пока не зафиксировали подобных инцидентов в ходе проведения турецкой военной операции «Источник мира». Он добавил, что пока возможность введения санкций является предупреждением для Турции.
Читайте подробнее: Госдеп США рассказал о возможных санкциях против Турции
04:57 11.10.2019
Теперь и американский Конгресс собирается представить законопроект об антитурецких санкциях, сообщила конгрессмен-республиканец Лиз Чейни на своём сайте.
Комментируя ситуацию с действиями Анкары в Сирии, член Конгресса пообещала турецкому президенту Реджепу Тайпу Эрдогану «серьёзные последствия», ведь турки напали, как она сказала, «на наших курдских союзников».
[[[quote-6]]]
Читайте подробнее: Соратники Трампа в Конгрессе: Эрдоган за всё ответит
05:45 11.10.2019
Операцию «Источник мира», начатую турками в Сирии, обсудили заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и посол Катара в Москве Фахад аль-Аттыйя, сообщили в пресс-службе МИД РФ.
Напомним, катарский министр обороны Халед аль-Аттыйя 10 октября поддержал кампанию Анкары против курдов.
Читайте подробнее: Москва и Доха обсудили операцию Турции в Сирии
07:59 11.10.2019
Посол Катара в Москве Фахад аль-Аттыйя
08:08 11.10.2019
Несколько организаций во Франции объявили о проведении митинга в Париже в субботу, 12 октября, в поддержку сирийских курдов и против наступления турецких сил, сообщает Le Figaro.
Подробнее в материале: В Париже пройдет митинг в поддержку сирийских курдов
08:18 11.10.2019
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал причину, которая подтолкнула Анкару к началу военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Как заявил глава ведомства в интервью телеканалу CNN Turk, это произошло из-за поставок вооружения со стороны США силам самообороны сирийских курдов (YPG).
В результате чаша терпения Анкары была переполнена, и Турция, согласно «ситуации на поле», приняла решение о начале военной операции, подчеркнул глава МИД Турции.
Читайте подробнее: Чавушоглу раскрыл, что подтолкнуло Турцию начать операцию в Сирии
08:26 11.10.2019
Спикер Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани отменил свою запланированную поездку в Турцию для участия в парламентском саммите в Стамбуле в знак протеста против турецкой антикурдской операции на севере Сирии. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.
Подробности в материале: Спикер парламента ИРИ не поедет в Турцию из-за военной операции в Сирии
09:05 11.10.2019
Турция должна остановить военную операцию в Сирии, заявил заместитель постоянного представителя Германии при ООН Юрген Шульц от имени пяти стран Совбеза ООН — Германии, Франции, Великобритании, Бельгии и Польши. Названные страны полагают, что операция «Источник мира» не поможет Турции решить проблему безопасности. Более того, вторжение в Сирию дестабилизирует регион, заставит страдать мирное население и вызовет поток беженцев.
Читайте также: Пять членов Совбеза ООН выступили против операции Турции в Сирии
09:20 11.10.2019
Евросоюз не должен поддаваться на угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пообещавшего открыть границы для сирийских беженцев. Такое мнение высказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
По его словам, Евросоюз не может соглашаться с турецкой военной инициативой, которая, как отметил Конте, будет контрпродуктивной.
«ЕС не может поддаваться давлению и шантажу оказаться под угрозой волны беженцев, которых принимает Турция. Это две вещи из разных опер: приём сирийских беженцев в Турции ЕС поддерживает экономически», — подчеркнул Конте в интервью на телеканале La7.
.
Читайте также: Премьер-министр Италии: шантаж Эрдогана беженцами неприемлем
09:30 11.10.2019
Сирийские беженцы
09:41 11.10.2019
[[[quote-7]]]
Читайте также: Нетаньяху пообещал «доблестным курдам» поддержку
04:09 13.10.2019
Армия США победила ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не будет дальше обеспечивать безопасность турецко-сирийской границы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
В ходе конференции консервативных политиков в Вашингтоне Трамп заявил о том, что ВС США возвращаются из Сирии.
[[[quote-8]]]
Об этом: Трамп: Мы победили террористов, мы должны вернуться домой
05:13 13.10.2019
Турецкая армия к настоящему часу понесла потери в количестве 7 танков и 75 единиц живой силы. Курдский город Рас-эль-Айн продолжает сопротивление турецкой армии. Об этом сообщает курдское информационное агентство ANF News.
Несмотря на сообщение турецкого министерства обороны, город Рас-эль-Айн продолжает сопротивление.
По данным ВВС, в результате турецкой агрессии 100 тыс. беженцев покинули свои дома, спасаясь от военных действий. Также сообщается о 50 жертвах среди мирного населения.
Об этом: Агрессия Турции в Сирии унесла сотни убитых с обеих сторон
06:33 13.10.2019
Президент США Дональд Трамп приказал направить $50 млн на правозащитную деятельность и разминирование в Сирии. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Белого дома.
Также в сообщении Белого дома содержится призыв к региональным и международным партнерам США продолжать вносить вклад в процесс стабилизации в регионе.
Подробности в материале: США уберут армию из Сирии, но дадут $50 млн на разминирование и правозащиту
15:57 13.10.2019
Вооруженные силы Турции, которые проводят военную операцию «Источник мира», не позволят террористам создать государственное образование на севере Сирии. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ход операции в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.
Читайте подробнее: Эрдоган рассказал о потерях боевиков в Сирии
16:49 13.10.2019
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии. Об этом в воскресенье, 13 октября, говорится в сообщении пресс-службы правительства Германии.
Об этом: Меркель призвала Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии
18:49 13.10.2019
Курдские Сирийские демократические силы (СДС), против которых вооруженные силы Турции проводят военную операцию «Источник мира» на севере Сирии, планируют заключить сделку с Сирией и Российской Федерацией. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в эфире CBS.
Читайте также: Курды могут «заключить сделку» с Сирией и РФ — глава Пентагона
19:50 13.10.2019
Вооруженные силы (ВС) Турции не претендуют на земли соседнего государства. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ход военной операции в Сирии.
«Мы (Турция) не претендуем на земли Сирии, — сказал глава турецкого государства. — Мы препятствуем тем, кто хочет разделить и расчленить Сирию».
Читайте подробнее: Эрдоган: «Мы не претендуем на земли Сирии»
20:31 13.10.2019
У Турции, представители вооруженных сил которой проводят военную операцию «Источник мира» в Сирии, нет никаких проблем с российской стороной. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с журналистами в Стамбуле.
Читайте подробнее: Эрдоган рассказал об отсутствии «проблем» с РФ по Сирии
22:13 13.10.2019
На север Сирии, где вооруженные силы Турции проводят военную операцию «Источник мира», перебрасываются подразделения вооруженных сил страны. Об этом сообщает в воскресенье, 13 октября, агентство SANA.
Подробности в материале: Власти Сирии перебрасывают войска на север страны — СМИ
03:28 14.10.2019
Военные США препятствуют продвижению сирийской армии на север страны для отражения турецкого вторжения. Подробности предпринятых американцами действий сообщает 14 октября арабская газета Аль-Бинаа.
По данным источника, в ночь на 14 октября американские военные самолеты подвергли бомбардировке конвой сирийской армии, движущийся в сторону городов Ракка и Табка, а ранее, 13 октября, три военных автомобиля США не позволили колонне сирийской армии проникнуть на западную окраину города Манбидж.
В редакции газеты считают, что главной целью США является недопущение сирийской армии в расположенные между Табкой и Раккой тюрьмы, в которых содержаться боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как предполагает издание, США попытаются устроить массовый побег террористов из тюрем, как это происходило в 2013 году в Ираке.
Подробности в материале: США атакуют продвигающуюся на север армию Сирии — СМИ
04:00 14.10.2019
Представители демократической партии в конгрессе США намерены предложить резолюцию, призывающую президента США Дональда Трампа отменить принятое им решение о выводе войск с севера Сирии. Об этом заявил лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер, передает 13 октября Newsweek.
Ожидается, что резолюцию поддержат обе партии.
Читайте подробнее: Демократы подготовят резолюцию об отмене решения Трампа по Сирии
07:04 14.10.2019
Положение, в котором оказались американские военные в Сирии, довольно сложное, считает глава Пентагона Марк Эспер, поскольку и Турция, и Сирийские демократические силы (СДС) являются союзниками США.
«С каждым часом все хуже, — комментирует ситуацию министр. — …Мы не подписались на борьбу с Турцией, давним союзником НАТО, от имени СДС».
Читайте также: «С каждым часом все хуже» — глава Пентагона о сложном положении США в Сирии
07:39 14.10.2019
Хайко Маас [сс) EU2017EE Estonian Presidency]
09:59 14.10.2019
Датская гуманитарная организация «Помощь Церкви» приняла решение покинуть территорию Сирии из соображений безопасности. «Я могу подтвердить, что мы вынуждены были прекратить нашу деятельность в Сирии из-за ситуации с безопасностью в стране после начала военной операции Турции», — заявил директор по международным связям организации Йонас Нёддекер.
Читайте подробнее: Датская гуманитарная организация покинула Сирию из-за операции Турции
10:01 14.10.2019
Министр развития Дании Расмус Прен заявил о намерении датского правительства выделить 3 млн долларов для помощи мирным жителям северной Сирии, которые пострадали или могут пострадать из-за начавшейся военной операции Турции.
Читайте подробнее: Дания выделит 3 млн долларов для помощи мирным жителям Сирии
10:04 14.10.2019
Правительственные войска Сирии вошли в город Табка в провинции Ракка, ранее находившийся под контролем курдов. Об этом 14 октября сообщил арабский телеканал Al Mayadeen.
Источники издания уточнили, что все контрольно-пропускные пункты боевых подразделений «Сирийских демократических сил» (SDF) были открыты для сирийской армии, которая продолжает движение на север. Добавим, что официального заявления сирийские власти по данной ситуации пока не сделали.
Читайте подробнее: Сирийская армия заняла подконтрольный курдам город в провинции Ракка
10:06 14.10.2019
Дания наряду с Францией, ФРГ, Великобританией, Нидерландами и Швецией ускорила процесс переговоров с Ираком относительно создания Багдадом специального суда для вынесения приговоров заключенным исламистам из вышеназванных европейских государств, которые ныне находятся в тюрьмах северной Сирии.
Об этом: Дания призвала Ирак судить исламистов, находящихся в северной Сирии
10:52 14.10.2019
Обстрел населенного пункта турецкими войсками. Операция «Источник мира» [Цитата из видео на YouTube]
11:01 14.10.2019
Нынешняя ситуация, в которой оказались США в Сирии, является «ужасной» и становится с каждым часом «всё хуже». Об этом в эфире телеканала Fox News заявил глава Пентагона Марк Эспер.
«Наши войска оказались в ловушке между сирийской армией, идущей на север, чтобы дать отпор турецкой армии, которая продвигается на юг», — сказал министр обороны США.
Он пояснил, что сложность ситуации заключается в том, что обе стороны являются для США союзными. При этом Эспер признал, что у Вашингтона нет ни сил, ни возможностей в приграничных с Турцией областях на северо-востоке Сирии, чтобы остановить наступление турецких войск.
Читайте подробнее: Глава Пентагона заявил о попавших в ловушку в Сирии военных США
11:08 14.10.2019
Министерство обороны Турции объявило об уничтожении в Сирии «550 террористов» с момента начала операции «Источник мира».
«Число ликвидированных террористов РПК-YPG — 550», — говорится в сообщении в Twitter.
Читайте подробнее: Турецкие военные уничтожили в Сирии 550 боевиков
11:15 14.10.2019
Кто кого спасает в Сирии?
Турецкая операция «Источник мира» в Сирии вскрывает некоторые элементы закрытой дипломатии, используемые внешними и внутренними игроками в регионе. Впереди немало интересного.
11:25 14.10.2019
Снайпер турецкой армии [cc) 45aslan789456]
11:42 14.10.2019
Масштабная военная операция «Источник мира», начатая Турцией в Сирии, закончится только тогда, когда Анкара достигнет поставленных целей. Об этом сегодня, 14 октября, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Он подчеркнул, что пока Турция не намерена прекращать операцию, направленную против запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), даже несмотря на призывы и ультиматумы западных стран.
«Мы не остановимся, пока не достигнем поставленных задач», — написал Калын в Twitter.
Об этом: Анкара намерена продолжать операцию в Сирии до победного конца
12:08 14.10.2019
Россия позитивно относится к идее освобождения Турцией от курдских формирований города Кобани, расположенного на севере Сирии. Об этом сегодня, 14 октября, на пресс-конференции перед вылетом из аэропорта Стамбула имени Ататюрка в столицу Азербайджана Баку заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает телеканал NTV.
«Ходят разные слухи, но нам кажется, что проблем с Кобани не будет, — подчеркнул турецкий лидер. — Россия позитивно относится к этому вопросу».
Читайте также: Эрдоган заверил в позитивном отношении России к освобождению Кобани
12:38 14.10.2019
Главы МИД Италии и Франции Луиджи Ди Майо и Жан-Ив Ле Дриан выступили с заявлениями, осуждающими военную операцию Турции в Сирии. Сирийскую проблему можно решить только политически, Турция должна немедленно остановить операцию, сказал Ди Майо.
Читайте подробнее: Главы МИД Италии и Франции выступили против турецкой операции в Сирии
12:52 14.10.2019
Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс. © European Union 2019 — Source: EP
12:56 14.10.2019
На северо-востоке Сирии в результате военной операции Турции «Источник мира» в медицинской помощи нуждаются 1,5 млн местных жителей, около 200 тыс. человек покинули свои дома, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения.
Читайте подробнее: В ООН рассказали о последствиях вторжения Турции в Сирию
13:13 14.10.2019
Читайте также: Папа Франциск обеспокоен судьбой христиан в атакованной турками Сирии
Папа римский Франциск молится за «возлюбленную и измученную» Сирию, передает Catholic News Agency (Инглвуд, США). На фоне наступления турецкой армии на позиции курдских ополченцев на северо-востоке Сирии понтифик призвал к диалогу, тем более что люди в регионе бегут от войны. Он выразил свою озабоченность судьбой христианских семей. Ранее на северо-востоке Сирии насчитывалось около 130 тысяч христиан. По данным правозащитной группы «В защиту христиан», имеющей опыт работы в этом регионе, в настоящее время здесь осталось всего 40 тысяч христиан.
13:49 14.10.2019
«Мы видим эскалацию, и я вижу две основные проблемы: во-первых, это гуманитарная катастрофа, во-вторых, могут навредить тому, что уже достигнуто в борьбе с ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — заявил сегодня, 14 октября, в Люксембурге министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Читайте подробнее: В МИД Литвы указали, что операция Турции может помочь террористам
14:11 14.10.2019
Реджеп Эрдоган [kremlin.ru]
15:21 14.10.2019
«Разрабатываются все возможные шаги, чтобы оказать содействие всем нашим соотечественникам, выразившим желание переехать из северных районов Сирии». Об этом сегодня, 14 октября, в беседе с журналистами сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
По её словам, на севере Сирии насчитывается около 3000 армян, которые в основном сконцентрированы в Камышлу и Эль-Маликиe. По словам Анны Нагдалян, военных столкновений в этих районах пока нет.
[[[quote-9]]]
Читайте также: Ереван разрабатывает шаги, чтобы оказать содействие армянам в Сирии
15:32 14.10.2019
Турция должна прекратить военную операцию в Сирии и вывести свои силы из этой страны, говорится в заявлении Совета ЕС. Заседание министров иностранных дел Евросоюза проходит 14 октября в Люксембурге.
Читайте также: Совет Евросоюза призвал Турцию вывести войска из Сирии
16:02 14.10.2019
Алеппо. (сс) Ed Brambley
17:05 14.10.2019
В зоне военной операции Турции на северо-востоке Сирии необходимо немедленно деэскалировать ситуацию, призвал 14 октября генсек ООН Антониу Гутерреш.
Об этом сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь призывает к немедленной деэскалации и призывает все стороны решать все вопросы мирными средствами», — сказал Дюжаррик.
17:43 14.10.2019
Руководство сирийских курдов освободило из тюрем содержавшихся там пленных боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 14 октября агенство РИА Новости со ссылкой на неназванный высокопоставленный турецкий источник.
В частности, приводится пример тюрьмы в городе Телль-Абъяд.
«Сегодня утром турецкие войска атаковали тюрьму в Телль-Абъяде, рассчитывая взять под стражу находящихся там террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но, прежде чем военные добрались туда, террористы РПК освободили боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пытаясь создать хаос в этом районе. Экспертиза места происшествия показала, что заключенные не ломали дверей. Похоже, охранники освободили опасных боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как они ранее угрожали сделать», — цитирует агентство слова источника.
Напомним, ранее сирийские курды при прямой военной поддержке США вели боевые действия против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и взяли в плен некоторое количество боевиков и членов их семей.
*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ
17:51 14.10.2019
Оппонирующая нынешним властям Грузии Лейбористсткая партия 14 октября провела в Тбилиси акцию протеста против действий Турции в Сирии и выразила солидарность курдскому народу.
Акция прошла у посольста Турции в Тбилиси, и на нее лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили, его соратники и несколько сторонников пришли с плакатами с надписями на грузинском и английском языках: «Прекратить агрессию Турции», «Солидарность курдскому народу».
Об этом: В Грузии объявили солидарность курдам и осудили Турцию
18:00 14.10.2019
Подконтрольная Турции «Сирийская национальная армия» при поддержке турецких военных начала наступление на город Манбидж на северо-востоке Сирии, сообщает 14 октября телеканал Al Нaber.
О подробностях этой наступательной операции не сообщается.
Напомним, к операции «Источник мира» Анкара привлекла целый ряд группировок сирийских боевиков, ранее воевавших против Дамаска вместе с радикальными джихадистскими структурами.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийский город Манбидж, контролируемый сейчас курдскими формированиями, будет передан «его настоящим арабским хозяевам».
18:33 14.10.2019
Сирийская правительственная армия не будет входить в города, подконтрольные курдской администрации, а ограничится размещением вдоль границы с Турцией, заявил 14 октября агентству Hawar член Исполнительного совета администрации территорий северо-востока Сирии Абед Хамад аль-Мехбаш.
По его словам, это закреплено в соглашении Дамаска с курдской автономной администрацией.
Аль-Мехбаш подчеркнул, что существующая автономная администрация останется на своих местах, так как соглашение с Дамаском не затрагивает вопросов административного управления на северо-востоке САР
Напомним, о договорённости сирийских курдов с правительством Башара Асада было официально заявлено 13 октября.
Подразделения армии Сирийской Арабской Республики будут размещены на всей границе с Турцией для отражения наступления турецкой армии и подконтрольных Анкаре протурецких боевиков.
Стоит отметить, что официальных заявлений по этому поводу Дамаск ещё не делал.
18:52 14.10.2019
Американские военные, находящиеся в северных районах Сирии, получили приказ покинуть страну, сообщает 14 октября Agence France-Presse со ссылкой на неназванного чиновника в руководстве США.
Более подробной информации по этому вопросу агентство не приводит.
Напомним, ранее военные США ушли из ряда районов на севере Сирии, где Турция планировала свою военную операцию «Источник мира». После этого сирийские курдские формирования остались без военно-политического прикрытия США.
Ранее СМИ сообщали, что американские военные посты замечены у переправ через Евфрат, где они прикрывали отход своих коллег.
19:19 14.10.2019
Число мирных жителей Сирии, ставших беженцами из-за проведения военной операции Турции «Источник мира», дошло до 160 тыс. человек, сообщается 14 октября в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, размещённом на официальном сайте международной организации.
Кроме того, ООН сообщает о гибели и ранениях мирных жителей в районах проведения турецкой операции.
«Генеральный секретарь крупно обеспокоен боевыми действиями на северо-востоке Сирии, которые, по разным данным, привели к гибели и ранениям многих мирных жителей, а также к перемещению не менее 160 тыс гражданских лиц, ставших беженцами», — указано в документе.
19:31 14.10.2019
Сирийские беженцы Минобороны России
19:52 14.10.2019
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону со своим турецким коллегой Хулуси Акаром военную операцию «Источник мира», проводящуюся Турцией в Сирии.
Об этом 14 октября заявил журналистам министр обороны Турции Хулуси Акар.
По его словам, в ходе телефонного разговора с Сергеем Шойгу произошёл обмен мнениями, а также обсуждались шаги, которые надо предпринять в сложившейся ситуации.
«Мы поддерживаем интенсивные контакты по операции «Источник мира» с нашими партнёрами. Сегодня у меня была беседа с российским коллегой Сергеем Шойгу», — сказал Хулуси Акар.
Напомним, ранее помощник президента России Юрий Ушаков порекомендовал Турции не предпринимать на севере Сирии шаги, способные помешать политическому урегулированию.
20:12 14.10.2019
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли провели телефонные переговоры, сообщает 14 октября пресс-служба российского военного ведомства.
Содержание беседы не раскрывается. Указано только то, что речь шла о вопросах, «представляющих взаимный интерес».
Напомним, ранее Валерий Герасимов общался по телефону с Марком Милли 2 октября, почти сразу после назначения Милли на должность главы Комитета начальников штабов вооруженных сил США.
Стоит отметить, что нынешний разговор состоялся на фоне ухода военных США с севера Сирии, где Турция проводит свою военную операцию против курдских союзников Вашингтона.
Параллельно министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о своём телефонном разговоре с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.
21:10 14.10.2019
Правительство Чехии приняло решение приостановить продажу вооружений Турции, сообщает 14 октября агентство Reuters со ссылкой на главу чешского МВД Яна Гамачека.
Агентство утверждает, что решение начнёт исполняться немедленно. По некоторым данным, за 2018 год военно-промышленные предприятия Чехии продали Турции боеприпасов и вооружений на €5,4 млн.
Ранее об инициативе ввести оружейное эмбарго в отношении Турции в связи с началом её военной операции в Сирии заявляли представители МИД Чехии.
21:28 14.10.2019
Сирийская регулярная армия вошла в город Манбидж на севере страны, контролирующийся курдской «автономной администрацией», сообщает 14 октября сирийский государственный телеканал Ikhbariya.
Напомним, до начала октября в Манбидже существовала одна из военных баз США.
На данный момент СМИ сообщают о боестолкновениях курдских отрядов «Сирийских демократических сил» с турецкой армией и боевиками протурецких группировок на подходах к Манбиджу.
Сирийские войска входят в подконтрольные курдам районы по условиям соглашения, о котором было заявлено 13 октября. Ранее сирийские курды пользовались поддержкой США и не желали вступать в переговоры с Дамаском.
Поступает информация о том, что сирийские военные не остаются в городских кварталах, а проходят на подступы к Манбиджу. По некоторым данным, над позициями и колоннами сирийской армии курсируют российские боевые самолёты.
21:47 14.10.2019
Анкара намерена пересмотреть отношения со странами ЕС после решений стран — членов Евросоюза по военной операции в Сирии и буровым работам возле Кипра, сообщается в заявлении МИД Турции, опубликованном 14 октября.
Таким образом МИД Турции отреагировал на предложения ЕС ввести антитурецкие санкции из-за буровых работ у Кипра и военной операции «Источник мира» в Сирии.
«Это предвзятое отношение ЕС к Турции, несовместимое с нормами международного права», — указано в заявлении турецкого МИД.
«Из-за этого беззаконного и предвзятого отношения мы серьезно пересмотрим наше сотрудничество с ЕС в некоторых областях», — подчёркивает турецкий МИД.
При этом отмечено, что турецкая военная операция «Источник мира», реализуемая в Сирии, базируется на международном праве.
«Перед лицом угроз национальной безопасности нашей страны и территориальной целостности Сирии со стороны террористической организации, являющейся ответвлением Рабочей партии Курдистана, оправдательный подход ЕС к террористическим элементам неприемлем», — указано в заявлении МИД Турции.
21:53 14.10.2019
Министр обороны Турции Хулуси Акар msb.gov.tr
22:07 14.10.2019
Причиной военной операции Турции на северо-востоке Сирии является невыполнение данных представителями США обещаний, заявил 14 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Баку.
Такое заявление глава МИД Турции сделал в ходе международной конференции «Тренды развития глобального медиа: Риски и возможности».
«Необходимо выполнять данные нам обещания. Мы начали операцию на севере Сирии из-за невыполнения обещаний со стороны США», — сказал глава турецкого МИД.
О каких именно обещаниях США идёт речь, Чавушоглу не сообщил.
22:09 14.10.2019
Большинство партий датского Фолькетинга настоятельно призвали правительство ввести запрет на экспорт вооружений из Дании в Турцию. Данное предложение активно обсуждалось депутатами датского парламента с момента начала военной операции Турции в Северной Сирии.
Об этом: Большинство партий Дании хотят запретить экспорт вооружения в Турцию
22:10 14.10.2019
Вопрос отправки в Сирию армянского воинского контингента не рассматривается. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сегодня, 14 октября, на брифинге, ответичая на вопрос, рассматривают ли власти Армении вопрос отправки воинского контингента в Сирию.
[[[quote-10]]]
Ранее ряд армянских общественных деятелей подняли вопрос, чтобы обсудить целесообразность отправки в Сирию армянского воинского контингента.
Читайте также: Вопрос отправки в Сирию армянского воинского контингента не рассматривается
22:10 14.10.2019
Проправительственные партии Дании призвали ускорить процесс возвращения 30 датских детей из расположенных в Сирии лагерей для пленных боевиков и их семей. Речь идет о детях тех лиц, которые обвиняются в симпатии к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они, как и их родители, оказались в плену у курдских сил.
Подробности в материале: «Красный блок» Дании призвал вернуть датских детей из Сирии
22:24 14.10.2019
Турция будет осуществлять военную операцию на севере Сирии до полного вытеснения террористов, а территориальная целостность Сирии от этого не пострадает, заявил 14 октября журналистам глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Об этом глава МИД Турции сообщил на международной конференции «Тренды развития глобального медиа: Риски и возможности», организованной в Баку.
По словам Чавушоглу, военная операция направлена не против курдов, а на их защиту от притеснений со стороны РПК.
«Курды в Сирии больше всего подвергаются давлению именно со стороны РПК. В итоге операции будет соблюдена территориальная целостность Сирии и мы продолжим её до полного вытеснения террористов», — заявил Чавушоглу.
22:33 14.10.2019
В Минобороны РФ завили, что на фоне операции вооруженных сил Турции и гуманитарного кризиса в северо-восточных районах Сирии в российский Центр по примирению враждующих сторон и в правительство Сирийской Арабской Республики поступают обращения местного населения с просьбами об оказании помощи.
22:43 14.10.2019
Российские представители не обсуждали с властями Турции распространение операции «Источник мира» на сирийский город Кобани, сообщает 14 октября пресс-служба Минобороны РФ.
Распространённые рядом СМИ сообщения о якобы договорённости Москвы и Анкары по этому вопросу не соответствуют действительности, подчёркивает российское военное ведомство.
«В ходе переговоров с турецкими коллегами вопросы распространения операции турецких вооруженных сил «Источник мира» на сирийский город Кобани не обсуждались», — указано в сообщении Минобороны РФ.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что вопрос по занятию сирийских городов Манбидж и Кобани согласован с Россией.
23:03 14.10.2019
После начала турецкой военной операции в северо-восточных районах Сирии и возникновения там гуманитарного кризиса органы местного самоуправления заявили о полном восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории, сообщил 14 октября на брифинге российский Центр по примирению враждующих сторон.
В частности, органы самоуправления населённых пунктов в округах Манбидж провинции Алеппо, Эт-Табка провинции Ракка, Камышлы и Эль-Хасака провинции Хасака заявили о полном восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории.
Кроме того, в провинциях Дэйр-Эз-Зор и Ракка представители ряда родоплеменных союзов направили в российский Центр по примирению враждующих сторон обращения с просьбой оказать содействие в восстановлении на своих территориях власти Сирийской Арабской Республики.
Российский Центр подчёркивает, что самопровозглашённая «Автономная администрация северо-восточных районов», лишившаяся поддержки США, утратила способность решать гуманитарные проблемы и защищать население.
00:20
Гуманитарный конвой Центра по примирению враждующих сторон Минобороны России
00:35
Великобритания приостановила выдачу новых лицензий на экспорт вооружений в Турцию, сообщает газета The Financial Times.
Сообщается, что соответствующее решение приняло британское правительство. Временная приостановка выдачи лицензий на поставки вооружений в Турцию связано с желанием властей Великобритании пересмотреть полностью программу экспорта оружия Анкаре из-за начала турецкой операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Ранее решение о приостановке поставок оружия Турции приняли Италия, Франция, Германия и Испания.
Подробности в материале: Британские власти приостановили экспорт оружия в Турцию
01:41
В ходе военной операции Турции на северо-востоке Сирии многие задержанные боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогли сбежать, заявил глава Пентагона Марк Эспер, сообщает пресс-служба ведомства.
«Несмотря на противодействие и неоднократное предупреждение со стороны США и международного сообщества, глава Турции Эрдоган отдал приказ о вторжении в Сирию, что привело к множеству жертв… Это вторжение также подорвало успешную международную операцию по уничтожению ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и привело к освобождению многих опасных задержанных боевиков», — заявил он.
По мнению Эспера, теперь Турция несет ответственность за возможное возрождение террористической организации и военные преступления на территории. Он подчеркнул, что планирует созвать страны НАТО для оказания давления на Турцию.
Подробности в материале: В США заявили о побеге боевиков ИГ* на севере Сирии
02:00
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турецкой Республики, причиной стала военная операция Анкары в Сирии, сообщается в обнародованном 14 октября заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео.
Помпео заявил, что Трамп подписал указ о санкциях для оказания давления на Турцию с целью остановить военную операцию на северо-востоке Сирии. Вашингтон требует от Анкары прекращения огня.
Читайте подробнее: Трамп решился: Вашингтон вводит санкции против Турции
02:03
Президент США Дональд Трамп призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана немедленно прекратить военную операцию в Сирии, заявил американский вице-президент Майк Пенс в ходе беседы с журналистами в Белом доме.
«Соединенные Штаты Америки не давали «зеленый свет» на вторжение Турции в Сирию», — заявил он.
Читайте подробнее: Трамп призывал Эрдогана немедленно прекратить военную операцию
02:07
Пошлины Вашингтона на турецкую сталь будут увеличены до 50%, сообщил американский президент Дональд Трамп в своём официальном заявлении, опубликованном в Twitter.
Таким образом, тарифы на сталь снова поднимутся — до уровня, на котором они находились перед снижением в мае этого года. Кроме того, американский минторг прекращает переговоры о торговой сделке с Анкарой на сумму сто миллиардов долларов.
[[[quote-11]]]
Читайте подробнее: Санкции против Турции. США вводят огромные пошлины на сталь
02:35
Американские военные не уйдут полностью из Сирии, говорится в заявлении президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, текст которого он опубликовал в Twitter.
По словам Трампа, американский контингент частично останется на базе в Эт-Танфе (провинция Хомс, Сирия).
[[[quote-12]]]
При этом с северо-востока Сирии, где сейчас Турция проводит операцию «Источник мира», американских военных выводят. Но полностью регион покидать нельзя, отмечает Трамп, чтобы не дать снова развернуться террористам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
При этом Трамп снова приписал себе и своим союзникам разгром ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он отметил, что Анкара «не должна ставить под угрозу все эти достижения».
Об этом: Трамп рассказал о выводе и невыводе войск из Сирии
02:38
Вашингтон расширил список санкций против Турции, добавив в него несколько министерств и высших должностных лиц Турецкой Республики, сообщает 14 октября сайт Минфина США.
В список включены министерство национальной обороны и министерство энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики.
Также под санкции попадают руководители этих ведомств Хулуси Акар и Фатих Донмез. Кроме того, в список добавлен министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
Об этом: США расширяют санкционный список для Турции
02:53
США договорились с Россией о переходе под российский контроль города Манбидж на севере сирийской провинции Алеппо, сообщил 14 октября журнал Newsweek.
По сведениям источника журнала в Пентагоне, американские войска выходят из города, их руководство будет способствовать занятию там позиций российскими подразделениями. Это делается на фоне турецких действий по разгрому удерживающих Манбидж отрядов «Сил демократической Сирии» (СДС), которые поддерживает Вашингтон.
Подробности в материале: США передают контроль над Манбиджем русским и спешно отступают
02:55
Президент США Дональд Трамп отправляет в Анкару делегацию из-за турецкой военной операции на северо-востоке Сирии, сообщил представитель Белого дома на брифинге для журналистов.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены урегулировать ситуацию на северо-востоке Сирии дипломатическим путем. В частности, США хотят добиться от Турции немедленного прекращения огня.
«Поэтому президент направляет как можно скорее делегацию высокого ранга в Анкару, чтобы выяснить, возможно ли достичь соглашения», — заявил он.
Читайте также: Трамп решил отправить делегацию в Турцию
03:31
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции, дающий право Белому дому вводить санкции против лиц, препятствующих прекращению боевых действий, сообщается 14 октября в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.
В заявлении сказано, что президентом США подписан исполнительный указ о санкциях против лиц, препятствующих прекращению кровопролития в зоне турецкой военной операции на севере Сирийской Республики.
Подробности в материале: Трамп дал право Белому дому на личные санкции против турецких «ястребов»
03:52
Президент США Дональд Трамп отправляет в Турцию делегацию для разрешения ситуации на северо-востоке Сирии, заявил 14 октября на брифинге для журналистов представитель американской администрации.
Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что последние действия Вашингтона в отношении Турции весьма серьёзны, если учесть нынешнюю слабость её экономики. Тем не менее США остаются привержены выходу из ситуации дипломатическим путём, для чего Трамп дал распоряжение направить в Турецкую республику делегацию высокого ранга.
Читайте также: Доброе слово и пистолет: Трамп шлёт к туркам делегацию после ввода санкций
07:17
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность вывоза ядерных боеприпасов с авиабазы Инджирлик в Турции, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, сотрудники Госдепа США и американского министерства энергетики обсуждали планы о вывозе 50 единиц тактического ядерного оружия с авиабазы Инджирлик в Турции из-за начала турецкой операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
По мнению одного источника, вывоз ядерных боеголовок с авиабазы будет означать разрыв союзнических отношений между Вашингтоном и Анкарой. Газета обращает внимание, что за месяц до начала операции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сетовал на отсутствие у Анкары ядерного оружия.
Подробности в материале: США задумывались о вывозе ядерного оружия с базы в Турции
07:30
База ВВС США Инджирлик. Турция [alghad.com]
08:08
Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом, иракским коллегойБархамом Салехоми турецким коллегойРеджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщает Le Figaro.
Подробнее в материале: Макрон обсудил ситуацию в Сирии с Трампом, Эрдоганом и Салехом
08:17
Введением санкций против Турции Соединенные Штаты намерены заставить Анкару прекратить военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Об этом: В Госдепе объяснили санкции США против Турции
08:48
Лагерь беженцев
09:09
Санкции, которые были введены президентом США Дональдом Трампом в отношении Турции в связи с начатой в Сирии военной операцией, недостаточны для того, чтобы разрешить ситуацию на северо-востоке САР. Такое мнение высказала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
«Президент Трамп развязал эскалацию хаоса и отсутствия безопасности в Сирии. Его заявление о введении пакета санкций в отношении Турции не позволяет обратить вспять эту гуманитарную катастрофу», — говорится в заявлении Пелосии, опубликованном на сайте спикера.
Принятые главой Белого дома решения Пелоси назвала «безответственными».
Читайте также: Пелоси сочла недостаточными санкции Трампа против Турции
09:44
ВВС Турции [(cc) Darren Flinders]
09:58
Министерство иностранных дел Турецкой Республики опубликовало официальное заявление, в котором сказано: «Мы полностью отвергаем и решительно осуждаем решения Совета ЕС по иностранным делам, принятые относительно ситуации на северо-востоке Сирии и деятельности Турции в Восточном Средиземноморье».
Читайте также: МИД Турции осудил позицию ЕС по Сирии
10:10
Россия рассчитывает, что Турция и Сирия не допустят прямого столкновения своих войск на сирийской территории и смогут выстроить взаимодействие. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.
Читайте подробнее: МИД РФ надеется, что Турция и Сирия не допустят прямого столкновения сил
10:18
Сирийская армия [(cc) Abkhazian Network News Agency]
11:29
Отряды курдских «Сил народной самообороны» (SDF) в хоте контратаки вернули контроль над пограничным городом Рас-эль-Айн в Сирии, захваченный турецкими войсками и их союзниками 12 октября. Об этом 15 октября сообщает телеканал Al-Hadath.
Отмечается, что в настоящее время в окрестностях города и в самом населённом пункте продолжаются ожесточённые столкновения между силами SDF и формированиями сирийской вооружённой оппозиции, которая участвует в операции «Источник мира» на стороне Анкары.
Читайте подробнее: Курды отбили у армии Турции город Рас-эль-Айн на севере Сирии
11:41
Немецкий компания Volkswagen отложила принятие окончательного решения по строительству автомобильного завода в Турции. Об этом 15 октября сообщает Reuters.
По словам пресс-секретаря компании, в Volkswagen решили отложить принятие решения по поводу строительства турецкого завода в связи с международной критикой военной операции Турции в северной Сирии и опасений по поводу возможных репутационных последствий.
Читайте подробнее: Volkswagen откладывает решение по строительству завода в Турции — СМИ