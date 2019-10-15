«ЕС не может поддаваться давлению и шантажу оказаться под угрозой волны беженцев, которых принимает Турция. Это две вещи из разных опер: приём сирийских беженцев в Турции ЕС поддерживает экономически», — подчеркнул Конте в интервью на телеканале La7 .

По его словам, Евросоюз не может соглашаться с турецкой военной инициативой, которая, как отметил Конте, будет контрпродуктивной.

Евросоюз не должен поддаваться на угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пообещавшего открыть границы для сирийских беженцев. Такое мнение высказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

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Турция должна остановить военную операцию в Сирии, заявил заместитель постоянного представителя Германии при ООН Юрген Шульц от имени пяти стран Совбеза ООН — Германии, Франции, Великобритании, Бельгии и Польши. Названные страны полагают, что операция «Источник мира» не поможет Турции решить проблему безопасности. Более того, вторжение в Сирию дестабилизирует регион, заставит страдать мирное население и вызовет поток беженцев.

Об этом: В Иракском Курдистане прошла акция протеста против агрессии Турции в Сирии

Сирийские курдские беженцы в Иракском Курдистане вышли на акции протеста против вторжения Турции в Сирию.

Франция призвала к «экстренной встрече» международной коалиции под эгидой США, которая боролась с террористами в Сирии, на следующий день после начала наступления турецких сил, сообщает Le Figaro.

Подробности в материале: Спикер парламента ИРИ не поедет в Турцию из-за военной операции в Сирии

Спикер Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани отменил свою запланированную поездку в Турцию для участия в парламентском саммите в Стамбуле в знак протеста против турецкой антикурдской операции на севере Сирии. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

В результате чаша терпения Анкары была переполнена, и Турция, согласно «ситуации на поле», приняла решение о начале военной операции, подчеркнул глава МИД Турции.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал причину, которая подтолкнула Анкару к началу военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Как заявил глава ведомства в интервью телеканалу CNN Turk, это произошло из-за поставок вооружения со стороны США силам самообороны сирийских курдов (YPG).

Подробнее в материале: В Париже пройдет митинг в поддержку сирийских курдов

Несколько организаций во Франции объявили о проведении митинга в Париже в субботу, 12 октября, в поддержку сирийских курдов и против наступления турецких сил, сообщает Le Figaro.

Читайте подробнее: Москва и Доха обсудили операцию Турции в Сирии

Операцию «Источник мира», начатую турками в Сирии, обсудили заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и посол Катара в Москве Фахад аль-Аттыйя , сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя ситуацию с действиями Анкары в Сирии, член Конгресса пообещала турецкому президенту Реджепу Тайпу Эрдогану «серьёзные последствия», ведь турки напали, как она сказала, «на наших курдских союзников».

Теперь и американский Конгресс собирается представить законопроект об антитурецких санкциях, сообщила конгрессмен-республиканец Лиз Чейни на своём сайте.

Читайте подробнее: Госдеп США рассказал о возможных санкциях против Турции

При этом чиновник подчеркнул, что США пока не зафиксировали подобных инцидентов в ходе проведения турецкой военной операции «Источник мира». Он добавил, что пока возможность введения санкций является предупреждением для Турции.

«Речь идет об этнических чистках, артиллерийских, воздушных и других ударах, направленных против мирного населения», — заявил он.

Соединенные Штаты могут ввести санкции против Турции в случае этнических чисток и ударов по мирному населению на севере Сирии, заявил представитель американского Госдепа на брифинге для журналистов.

Читайте также: Эрдоган обещал США продвинуться вглубь Сирии на 30 км

Также Эрдоган заявил американскому лидеру, что Турция теперь будет одна нести ответственность за безопасность в этом регионе.

«Президент Эрдоган сказал президенту Трампу, что… будет действовать сам…, продвигаться на 30 километров до шоссе, которое идет с востока на запад из Ирака к Евфрату», — приводит слова чиновника РИА Новости.

По его словам, Турция обещала Соединенным Штатам создать зону в 30 километров шириной на границе с Сирией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверял американского лидера Дональда Трампа в намерениях продвинуться на 30 километров вглубь территории Сирии, заявил высокопоставленный представитель Госдепа США журналистам.

Сообщается, что турецкие войска вытеснили курдские отряды из пяти селений в районе города Телль-Абъяд. Ранее турки захватили четыре селения у Телль-Абъяда и два в районе Рас эль-Айна.

Войска Турции совместно с отрядами сирийской оппозиции взяли под контроль 11 селений на северо-востоке Сирии в ходе операции «Источник мира», сообщает агентство Anadolu.

Напомним, ранее США и страны ЕС выступили в Совбезе ООН против турецкой военной операции в Сирии

«Турция атакует курдов, они враждовали 200 лет, и у нас есть три варианта: послать туда тысячи солдат и решить всё военным способом, крайне жёстко ударить по Турции финансово и санкционно, или выступить посредниками в сделке между Турцией и курдами!» — написал Трамп.

Об этом Трамп сообщил 10 октября на своей странице в Twitter.

Президент США Дональд Трамп назвал посредничество Вашингтона в заключении «сделки» между Турцией и сирийскими курдами одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации.

По словам постоянного представителя США в ООН Келли Крафт , президент Дональд Трамп «ясно дал понять», что Соединенные Штаты «никоим образом» не поддерживают военную операцию Турции в Сирии.

По информации местных источников, про-турецкое ополчение ведет бои с курдскими отрядами «Сирийских демократических сил» (СДС) к югу от города Рас-эль-Айн, турецкие отряды при поддержке армии также подходят к Рас-эль-Айн с запада и востока.

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Совет безопасности ООН не смог согласовать заявление по турецкой операции на северо-востоке Сирии. Заседание СБ ООН было закрыто для журналистов.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не изменит свою политику после угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

Министерство обороны Турции заявляет об уничтожении 174 «боевиков» СДС с начала операции «Источник мира».

«Сирийские демократические силы» (СДС) заявляют, что отбили наземные атаки турецкой армии. «На данный момент у них нет прогресса», — написал в Twitter представитель СДС Мустафа Бали.

Подробности в материале: МИД Индии выступил против операции Турции в северо-восточной Сирии

Министерство иностранных дел Индии выступило против операции вооружённых сил Турции в северо-восточной Сирии. В официальном заявлении представители МИД Индии выразили опасения по поводу «односторонних действий Турции».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в «Твиттере», что «готов оказать гуманитарную помощь доблестному курдскому народу».

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Вооруженные силы Турции в рамках операции «Источник мира» на восточном берегу Евфрата освободили от террористов сирийские деревни Эль-Ябсе и Телль-Фандер, к западу от Телль-Абьяда.

С начала военной операции Турции на севере Сирии убиты 23 бойца СДС и шестеро бойцов протурецкого ополчения — Reuters

В турецкой провинции Мардин по обвинению в «разжигании в народе вражды и ненависти» и «осуществлении террористической пропаганды» задержано 21 лицо по подозрению в размещении в социальных сетях записей, касающихся проводимой Вооруженными силами Турции в Сирии операции «Источник мира».

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «На настоящий момент в ходе операции «Источник мира» было уничтожено 109 боевиков Рабочей партии Курдистана».

Глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турецкой Республики, профессор, доктор Фахреттин Алтун ответил на критику премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху начатой вооруженными силами Турции в Сирии операции «Источник мира»: «Это пустые слова опального политика, которого ждёт тюрьма за коррупцию, мошенничество и злоупотребления. Сирийские курды вместе с 300 тыс. человек в Турции находятся под нашей защитой. Мы уничтожим всех террористов в регионе и поможем сирийцам вернуться в свои дома».

Отметим, что вышеперечисленные государства сделали заявление с призывом соблюдать суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики.

«Мы не считаем, что военная операция снимет опасения Турции в области безопасности», — заявил зампостпреда Германии при ООН Юрген Шульц .

Кроме того, постоянные представители Британии, Бельгии, Германии, Франции, Польши и Эстонии заявили о глубокой обеспокоенности и призвали к прекращению турецкой военной операции.

В частности, постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что Вашингтон никогда не одобрял таких намерений Турции, которая теперь должна взять на себя ответственность за боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сидящих в тюрьмах у курдов.

Представители США и стран Евросоюза выступили в Совбезе ООН с осуждением военной операции Турции на северо-востоке Сирии, сообщает 10 октября агентство РИА Новости.

Государственный секретарь США Майк Помпео относительно начатой Вооруженными силами Турции в Сирии операции «Источник мира» заявил: «У Турции есть правомерные опасения насчёт своей безопасности. Мы говорили это раньше, а сейчас я скажу это и в личном качестве. На ее южной границе действительно присутствует террористическая угроза».

«Мы не будем вести диалог и переговоры с теми, кто стал служить иностранным силам… У агентов Вашингтона на сирийской территории не будет опоры», — замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад .

«Международный комитет спасения» (IRC) заявил, что с начала турецкой операции «Источник мира» с северо-востока Сирии бежали 64 тыс. человек.

Напомним, военная операция Турции начата без мандата ООН и без разрешения правительства Сирии.

«На первом этапе мы создадим зону безопасности шириной 120 км вдоль границы, а затем расширим её до 400 км. Глубина зоны — около 30 км, уменьшать её не планируем», — сказал Чавушоглу.

По его словам, 30-километровая глубина «зоны» сокращаться не будет, а сама зона безопасности будет расширяться вдоль сирийско-турецкой границы.

Турецкие войска войдут на территорию Сирии на глубину не менее 30 км, создадут там зону безопасности, а затем её расширят, заявил 10 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

Посол Турции вызван в МИД Италии.Глава министерства Луиджи Ди Майо намерен заявить о «недопустимости проведения односторонних операций» в Сирии.

Отмечается, что за 2018 год, по официальным данным, Турция закупила рекордное количество продукции военно-промышленного комплекса Швеции на сумму в 300 млн крон, что соответствует 30 млн евро.

По словам Анн Линде, она планирует обратиться к парламенту Швеции за поддержкой этого предложения.

Об этом глава МИД Швеции сообщила в эфире Sveriges Radio.

Странам Европейского союза необходимо ввести оружейное эмбарго в отношении Турции, заявила 10 октября министр иностранных дел Швеции Анн Линде .

Ранее министр иностранных дел Италии Ди Майо выступил с осуждением военной операции Турции на территории САР и потребовал «немедленно прекратить наступление».

«Снова напоминая о важности прекращения любых односторонних акций, Италия заявляет, что единственным путем разрешения сирийского кризиса является политический процесс под эгидой ООН», — указано в тексте заявления итальянского МИД.

Об этом сообщается в заявлении МИД Италии, опубликованном 10 октября.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо распорядился вызвать посла Турции в итальянский МИД по поводу военной операции «Источник мира», проводящейся турецкими военными на северо-востоке Сирии.

«Министр Халед аль-Аттыйя выразил свою поддержку операции «Источник мира», а министр Акар поблагодарил своего коллегу», — указано в сообщении.

В сообщении турецкого военного ведомства отмечено, что в ходе операции «Источник мира», проводящейся в Сирии, проявляется максимальное стремление избежать жертв среди мирного населения и уважение к территориальной целостности Сирии.

Уточняется, что это было сделано в ходе телефонного разговора катарского министра обороны с главой минобороны Турции Хулуси Акаром .

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сегодня, 10 октября, выразил обеспокоенность в связи с началом военных действий на северо-востоке Сирии и призвал Турцию остановить «одностороннюю военную акцию», сообщает портал эстонского общественного вещателя ERR.

«Прежде всего, это приверженность единству и территориальной целостности Сирии, уважение её суверенитета», — подчеркнул Юрий Ушаков.

Кроме того, помощник президента РФ указал, что Россия понимает обеспокоенность Анкары в сфере нацбезопасности, однако «есть ключевые международные правовые нормы, которые лежат в основе совместных усилий по борьбе с терроризмом и восстановлению мира в Сирии».

Ушаков особо подчеркнул, что заседание конституционного комитета Сирии не должно быть сорвано ни по каким причинам.

По его словам, все участники происходящих событий должны учесть, что главное сейчас — «не нанести ущерб принимаемым мерам по политическому регулированию, по продвижению политического процесса».

На фоне турецкой военной операции в Сирии все стороны должны проявить сдержанность и осторожность в дальнейших шагах, заявил 10 октября помощник президента России Юрий Ушаков .

Подробности в материале: Власти Турции сообщили о гибели трёх человек при обстрелах со стороны Сирии

Три человека погибли, ещё 52 получили ранения при обстрелах в Турции со стороны Сирии. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба мэрии турецкого города Акчакале, расположенного в районе границы.

«Я решительно осуждаю одностороннюю военную операцию Турции в Сирии. Я призываю Турцию прекратить её как можно скорее», — заявил Макрон.

Об этом французский президент заявил 10 октября на пресс-конференции, транслировавшейся на странице Елисейского дворца в Facebook.

Президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил военную операцию Турции на северо-востоке Сирии и призвал к её скорейшему прекращению.

«Если они назовут эту операцию турецкой оккупацией — мы откроем двери для беженцев», — заявил президент Турции в ходе выступления.

«Мы испытываем угрозу со стороны террористов, у нас 3,5 млн сирийских беженцев, лишённых возможности вернуться на родину», — цитирует агентство слова Эрдогана.

При этом турецкий президент обвинил европейских политиков в том, что они «никогда не были искренними» в отношении Турции.

Об этом 10 октября сообщило агентство Anadolu Ajansı.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил государствам Евросоюза (ЕС), критикующим турецкую военную операцию в Сирии, пропустить всех беженцев с Ближнего Востока в европейские страны.

Напомним, в США уже обвинили Трампа в том, что он «бросил курдских союзников на севере Сирии».

Трамп отметил, что курды неоднородны, состоят из разных «фракций», но «при всём этом курды нам нравятся».

В частности, Трамп напомнил о том, что «курды не оказывали помощи США во время Второй мировой войны, например, в Нормандии», в то время как Соединённые Штаты уже потратили «огромные деньги» на помощь сирийским курдам, на поставки им вооружения и боеприпасов.

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему Вашингтон не защищает сирийских курдов от турецкой военной операции «Источник мира», сообщает 10 октября портал YahooNews.

Об этом: МИД Латвии призвал граждан страны не посещать границу Турции и Сирии

МИД Латвии распространил предупреждение для граждан с просьбой отказаться от посещения турецко-сирийской границы, а Сирию не посещать в принципе. Попавшим в беду гражданам Латвии рекомендовано обращаться за помощью в дипломатическое представительство прибалтийской республики в Анкаре.

Читайте подробнее: В Латвии высмеяли депутата за реакцию на операцию Турции в Сирии

Особенно за пассаж про «держу кулаки, чтобы не было кровопролития». Скандальную запись политик быстро удалила.

«Такое особенное чувство — быть в турецком парламенте, когда узнаешь, что Турция начала военную операцию в Сирии. Держу кулаки, чтобы не было кровопролития!» — написала Озола и получила целую порцию насмешек как от своих коллег по парламенту, так и от простых пользователей.

Тем временем в далёкой от Турции и Сирии Латвии депутат местного парламента вызвала настоящий шквал насмешек из-за своей записи в социальной сети Twitter. Депутат Линда Озола в момент начала военной операции Турции в Сирии как раз находилась в стенах турецкого парламента.

«Наступление Турции на северо-востоке Сирии опасно», — написала Флоренс Парли в Twitter.

Министр вооруженных сил Франции Флорен Парли призвала к прекращению наступления турецких войск на северо-востоке Сирии, сообщает Le Figaro.

Свое критическое отношение к действиям Турции в связи с ее вторжением на территорию Сирии выразил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу. Об этом глава британского МИД 10 октября написал в своем блоге в соцсети Twitter.

Подробности в материале: МИД Белоруссии отреагировал на турецкую операцию в Сирии

Министерство иностранных дел Белоруссии глубоко озабочено ростом напряжённости на северо-востоке Сирии. Минск призывает стороны вооруженного противостояния немедленно вернуться к диалогу, говорится в заявлении, опубликованном 10 октября пресс-службой министерства.

Читайте также: Красный Крест предостерег Турцию от эскалации насилия в Сирии

Международный комитет Красного Креста предостерег от эскалации насилия на северо-востоке Сирии.

Подробности в материале: Почти 20 человек ранены при обстрелах турецких городов с территории Сирии

Уточняется, что миномётные и гранатомётные снаряды попали в три здания.

В результате обстрела сирийскими курдами из «Отрядов народной самообороны» (YPG) турецких городов Акчакале и Джейланпынар на границе с Сирией, а также Нусайбин в провинции Мардин пострадали по меньшей мере 18 человек. Об этом сообщает T imeTurk .

Читайте также: Дания отправит хирургов в Сирию несмотря на действия Турции

Дания не станет отказываться от планов направить в Сирию отряд военных хирургов, несмотря на военную операцию Турции. Об этом заявила министр обороны Дании Трине Брамсен.

Турецкий посол во Франции вызван во французский МИД из-за военной операции Турции в Сирии. Об этом 10 октября сообщает агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на дипломатический источник.

Читайте также: Военные Турции оккупировали две деревни на севере Сирии

Вооруженные силы Турции оккупировали две деревни недалеко от сирийского города Телль-Абъяд.

Несмотря на высказываемое сирийскими властями возмущение, сухопутная фаза военной операции «Источник мира», которую начала Турция, в конце концов должна послужить завершению войны в Сирии, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков .

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо выступил с призывом к турецким властям остановить вторжение в Сирию, передает Adnkronos .Вторжение должно быть остановлено «немедленно», сказал Ди Майо.

Подробности в материале: Эрдоган: в Сирии уничтожены более ста боевиков

Он добавил, что многие ранены или сдались в плен. Эрдоган заявил также, что обвинения в атаках на мирное население — ложь и «черная пропаганда».

Более ста боевиков уничтожены в Сирии после начала турецкой операции «Источник мира». Об этом заявил 10 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре.

Турецкая военная операция на северо-востоке Сирии стала первым шагом к разделению этой арабской республики. Об этом заявил директор института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что возрождение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии невозможно

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«ЕС, приди в себя, наконец. Если они скажут, что эта операция — оккупация с нашей стороны, мы откроем двери для беженцев», — подчеркнул турецкий лидер.

Он подверг отношение Евросоюза к предпринимаемым Анкарой шагам резкой критике и пригрозил открыть границы для беженцев.

Европейский союз должен прийти в себя и перестать осуждать военную операцию, которую проводит Турция в Сирии. С таким заявлением сегодня, 10 октября, в Анкаре выступил президент Терции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом: Посол Турции вызван в МИД Нидерландов по поводу боевых действий в Сирии

Министр иностранных дел Нидерландов Стэф Блок вызвал посла Турции для дачи объяснений относительно агрессии в Сирии.

Об этом: Италия потребовала от Турции прекратить наступление в Сирии

Министр назвал действия Анкары абсолютно неприемлемыми, так как сила применяется против сирийского народа, который и так пережил трагедию войны.

Турецкое правительство должно немедленно прекратить операцию «Источник мира» на севере Сирии. Об этом заявил 10 октября министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в ходе выступления в Риме.

Подробности в материале: Лавров: Россия готова помочь диалогу Турции и Сирии

Беспокойство Турции из-за обстановки на севере Сирии понятно российской стороне, однако проблема может быть решена на основе существующих соглашений. Россия готова помочь в налаживании диалога Дамаска и Анкары, заявил 10 октября журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров .

Читайте также: МИД Ирана потребовал вывода турецких войск с территории Сирии

Министерство иностранных дел Ирана выступило с требованием к Турции о выводе вооруженных сил этой страны из Сирии. Соответствующее заявление 10 октября опубликовано на официальном сайте иранского внешнеполитического ведомства.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что агрессия Турции в Сирии имеет под собой основания.

Турецкие вооружённые силы достигли захвата обозначенных целей в ходе военной операции «Источник мира» на территории Турции. Об этом 10 октября говорится в сообщении министерства обороны страны.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подверг критике Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за их осуждение турецкой агрессии в Сирии.

В столкновениях между формированиями курдских «Сил демократической Сирии» с турецкими войсками возле сирийского города Рас-эль-Айн в провинции Хасеке погибло 14 военнослужащих Турции. Об этом 10 октября сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на курдские источники.

Об этом: Члены Евросоюза призвали Турцию прекратить агрессию в Сирии

Об этом: Протурецкие боевики присоединились к операции Анкары в Сирии

Так называемая Сирийская свободная армия (ССА), получающая поддержку Турции, присоединилась к военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Об этом сообщает 10 октября агентство Anadolu.

Шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов: исходя из логики событий, Анкара будет вынуждена идти на дальнейшее сближение с Москвой. Это подтверждается тем фактом, что глава МИД России Сергей Лавров впервые посетил Эрбиль, столицу Иракского Курдистана. Россия может получить так называемую «роль брокера» по курдскому вопросу — и в Сирии, и в Ираке, и в самой Турции. Но это зависит от того, как пойдет дальше развитие этого вопроса, по позитивному или негативному сценарию.

Турецкие вооруженные силы обстреляли район крупного сирийского нефтяного месторождения Румейлан в провинции Хасеке. Об этом 10 октября сообщает телеканал Al Ekhbariya.

Читайте подробнее: ВВС Турции наносят удары по курдским объектам в Сирии в 30 км от границы

ВВС Турции уничтожили ряд объектов Отрядов народной самообороны, состоящих преимущественно из сирийских курдов, в 30 км к востоку от реки Евфрат.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал о рисках агрессии Турции в Сирии.

Турция имеет право проводить военную операцию «Источник мира» в Сирии благодаря межправительственному соглашению, подписанному в Адане в 1998 году, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган журналистам.

Читайте подробнее: Минобороны Турции объявило о захвате обозначенных целей в Сирии

Также в нём указывается, что военная операция продолжается соответственно планам турецкого минобороны.

«Операция «Источник мира» успешно продолжалась в течение ночи и проводилась как с воздуха, так и на суше. Были захвачены обозначенные цели», — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Турецкие вооружённые силы достигли захвата обозначенных целей в ходе военной операции «Источник мира» на территории Турции. Об этом 10 октября говорится в сообщении министерства обороны страны.

Подробности в материале: Курдские формирования сообщили о четырех подбитых турецких танках

Также в сообщении указывается, что во время столкновений между СДС и войсками Турции погибли пять турецких военнослужащих, тела которых находятся у курдов.

Вооруженные формирования курдских «Сил демократической Сирии» (СДС) смогли подбить четыре турецких танка на границе города Телль-Абьяд. Об этом 10 октября сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на сообщение СДС.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что вторжение Турции в Сирию может возродить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом уточняется, что при вторжении на территорию Сирии турецких войск, при их продвижении погибли пять представителей курдского ополчения.

Кроме этого, сообщается, что несколько населённых пунктов возле города очищены от курдских военных формирований и что турецкие военные взяли под свой контроль важный транспортный узел.

Вооружённые силы Турции подошли в ходе своей односторонней военной операции в Сирии к местному городу Телль-Абъяд. Об этом 10 октября сообщает газета Milliyet.

По слова Октая, единственной целью операции является «разрушение зоны, подконтрольной террористам, у южных границ Турции и обеспечение добровольного возвращения сирийцев в свои дома».

«Операция «Источник мира» продолжается, как запланировано, вблизи границы, где пытаются гнездиться террористы», — написал политик в Twitter , разместив сообщения сразу на двух языках — турецком и английском.

Антитеррористическая операция «Источник мира», которую Турция начала на территории Сирии, продвигается в соответствии с намеченными планами. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай .

Читайте также: МИД Ливана подверг резкой критике вторжение Турции на север Сирии

Министерство иностранных дел Ливана подвергло резкой критике агрессию Турции на севере Сирии.

Подробности в материале: Президент Ирака осудил агрессию Турции против сирийских курдов

Подробности в материале: Кувейт осудил агрессию Турции против курдских повстанцев в Сирии

Власти Кувейта осудили агрессию Турции против сирийских курдов на северо-востоке Сирии.

Читайте также: Армия Ирана проводит внеплановые военные учения на границе с Турцией

Отметим, что военные учения Ирана начались как раз в тот день — 9 октября, когда подразделения армии Турции пересекли границу Сирии.

Иранские военные проводят внеплановые учениям на северо-западе страны в регионе близ города Урмия в провинции Западный Азербайджан, недалеко от границы с Турцией. Манёврами, участие в которых принимают подразделения быстрого реагирования, мобильные силы, вертолёты десантных подразделений сухопутных войск, руководит главнокомандующий ВС Ирана Абдулрахима Мусави . Об этом сообщает агентство ISNA .

Сирийский город Рас-эль-Айн близ границы с Турцией вновь обстреливается турецкими военными. Возобновлены бомбардировки прилегающей сельской местности и уничтожение бетонной стены напротив города, сообщил 10 октября корреспондент телеканала Alikhbaria.

Подробности в материале: Египет призвал к экстренному саммиту ЛАГ в связи с агрессией Турции в Сирии

Министерство иностранных дел Египта призвало страны — члены Лиги арабских государств к экстренному заседанию в связи с вторжением Турции в Сирию.

Об этом: Япония раскритиковала Турцию за вторжение в Сирию

Японский политик подчеркнул, что сирийский кризис нельзя решить военным путем.

Турецкая военная операция на территории Сирии усилит напряженность в регионе и обострит гуманитарную обстановку. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга в ходе пресс-конференции 10 октября.

«В случае если курды или Турция потеряют контроль, США уже вывезли двух боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), связанных с обезглавливаниями в Сирии, известных как «Битлз», из этой страны в безопасное место, контролируемое США, — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter . — Они худшие из худших».

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские военные вывезли из Сирии двух боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Подробнее в материале: Экс-президент Франции Олланд потребовал ввести санкции против Турции

Бывший президент Франции Франсуа Олланд потребовал ввести санкции против Турции в случае продолжения наступления турецких войск на курдские силы в Сирии, сообщает Le Figaro.

При этом Помпео подчеркнул, что беспокойство Анкары по поводу безопасности на сирийско-турецкой границе является «справедливым».

Соединенные Штаты не давали разрешения на проведение военной операции Турцией на севере Сирии. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео .

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал прекратить одностороннюю операцию Турции в Сирии, сообщает Le Figaro.

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Президент США Дональд Трамп подверг критике прежнего главу Белого дома Барака Обаму за сотрудничество с Рабочей партией Курдистана (РПК).

«Турецкие войска продолжают продвигаться на восток региона реки Евфрат в Сирии после наземного наступления в рамках операции «Источник мира», — заявило минобороны Турции.

Франция «очень твердо» осуждает наступление турецких войск, начатое 9 октября на севере Сирии. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявила госсекретарь по европейским делам при МИД страны Амели де Монтшалин .

Об этом: Парламент Иракского Курдистана обеспокоен вторжением Турции в Сирию

Парламент Иракского Курдистана выразил обеспокоенность по поводу вторжения Турции на территорию Сирии.

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Более 180 целей на территории Сирии были обстреляны турецкими войсками в первые часы операции «Источник мира». Сообщение об этом опубликовано министерством обороны Турции в Twitter.

По её словам, односторонние действия турок угрожают стабильности региона , и без того проблемного. Они усугубят гуманитарную ситуацию и обнулят прогресс в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который достигнут действиями международной коалиции.

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Читайте подробнее в сюжете ИА REGNUM: « Турецкая военная операция «Источник мира» в Сирии »

Турецкая армия проводит военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично объявил о начале операции. По его словам, она направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Подробности в материале: МИД Пакистана: высоко оцениваем усилия Турции для мира в Сирии

Министерство иностранных дел Пакистана прокомментировало начало наступательной операции армии Турции на севере Сирии. Официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал заявил, что Исламабад высоко оценивает усилия Турции по нахождению «действенного политического решения» в Сирии, а также по размещению 3,5 миллиона беженцев.

Подробности в материале: « Красные партии» Дании призвали прекратить поставки оружия в Турцию

Проправительственные датские партии «Единого списка» и социалисты призвали власти последовать примеру Норвегии и Швеции и остановить экспорт вооружения в Турцию.

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Его гибель произошла 10 октября в ходе столкновения с боевиками Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», уточняет министерство.

Минобороны Турции проинформировало о первом военнослужащем, погибшем в ходе операции «Источник мира» на севере Сирии. Это пехотинец Ахмет Топчу .

«Это крайне серьезная ситуация. Есть причины беспокоиться за безопасность мирного населения в регионе. Помимо этого, операция может ослабить наши возможности в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отметил он.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время заседания внешнеполитического комитета Фолькетинга заявила, что её беспокоит начавшаяся в северной Сирии военная операция Турции, однако ни о каких санкциях пока речи не идет.

Подробности в материале: Лидеры стран ЕС обсудят санкции в отношении Турции из-за операции в Сирии

Лидеры стран, входящих в состав Европейского союза (ЕС), обсудят на предстоящей неделе возможные санкции против Турции за её военную операцию в Сирии. Об этом 11 октября государственный секретарь при Министерстве по делам Европы и иностранных дел Амели де Моншален в эфире радиостанции France Info.

Турция проинформировала генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о ходе своей военной операции «Источник мира», проходящей в Сирии. Об этом 11 октября заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО.

Читайте подробнее: Сирийские курды призвали США и ЕС ввести санкции против Турции

Представитель курдского самоуправления на северо-востоке Сирии Лукман Ахми призвал США и Евросоюз ввести санкции против Турции.

Подробности в материале: Курды начали эвакуацию лагеря беженцев Мабрук на севере Сирии — СМИ

Курдские формирования «Сил демократической Сирии» (СДС) начали эвакуировать палаточный лагерь беженцев Мабрук, который расположен на севере Сирии между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд. Об этом 11 октября сообщает телеканал Al Hadath.

Таким образом, у Турции для обеспечения своей ПВО и ПРО появилась необходимость закупки дополнительного количества ЗРК С-400 российского производства.

Её примеру последовали Норвегия и Испания. Норвегия также заморозила поставки оружия Анкаре. А Испания решила забрать с территории Турции свои ЗРК Patriot, которые там находятся в соответствии с многосторонним соглашением.

Финляндия, заявила о приостановке военно-технического сотрудничества с Анкарой и заморозке всех поставок оружия и материалов для военно-промышленного комплекса Турции.

Турецкими военнослужащими уничтожено 342 члена вооруженных курдских формирования в ходе военной операции «Источник мира» в Сирии. Об этом 11 октября сообщил глава военного ведомства Турции Хулуси Акар .

Об этом: В МИД РФ призвали стороны на севере Сирии к максимальной сдержанности

Россия призывает не допустить дестабилизации обстановки на северо-востоке Сирии и исключить страдания гражданского населения, говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Немецкая полиция рассматривает версию поджога автомобиля, на котором установлены дипломатические регистрационные знаки Турции и который сгорел в ночь с 10 на 11 октября в Берлине. Об этом 11 октября сообщает немецкая телерадиокомпания RBB со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Военные эксперты пишут, что Турция пока применяет тактику обхода и охвата крупных населённых пунктов с целью их дальнейшего окружения и зачистки.

После короткого боя с Сирийскими демократическими силами турецкие войска вышли к промышленному району Рас Аль-Айна. Если турецкой армии удастся захватить Рас Аль-Айн, то это будет захват первого крупного города во время новой военной операции на северо-востоке Сирии.

Турецкие вооружённые силы 11 октября достигли окраин города Рас Аль-Айн, расположенного у турецко-сирийской границы в провинции Хасака.

Читайте также: В Евросоюзе отреагировали на угрозу Эрдогана беженцами

Использовать беженцев для угроз в адрес Евросоюза абсолютно неприемлемо, заявил представитель ЕС, отвечая на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, касающееся отношения ЕС к турецкой операции в Сирии.

Читайте подробнее: В Германии ответили на угрозы Эрдогана открыть границы для беженцев

«Мы исходим из того, что Турция будет придерживаться соглашения с Евросоюзом», — сказал пресс-секретарь кабинета министров ФРГ.

Берлин надеется, что Турция будет соблюдать условия соглашения с Евросоюзом по размещению мигрантов на территории своей страны. Об этом сегодня, 11 октября, заявила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер , комментируя ранее озвученные турецким лидером угрозы открыть границы для сирийских беженцев в ответ на критику со стороны ЕС проводимой Анкарой военной операции в Сирии.

Посол Турции в Италии Мурат Салим Езенли заявил о своем «разочаровании» от действий властей Италии, которые ранее вызвали его в МИД страны. Турция косвенным образом «защищает границы ЕС», в Анкаре хотели бы, чтобы «союзники по НАТО» помнили об этом, сказал посол.

Подробности в материале: Армянский патриархат Турции поддержал агрессию Анкары в Сирии

Читайте подробнее: Два журналиста получили ранения в приграничном с Сирией турецком городе

В Турции в результате обстрела с сирийской территории, в приграничном с САР городе Нусайбин пострадали два журналиста, передает 11 октября NTV.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отказалась делать поспешные выводы и требовать незамедлительного введения санкций против Турции из-за военной операции в северной Сирии. Глава датского правительства считает, что к решению кризиса должно подключиться все мировое сообщество, в том числе Организация Объединенных Наций и Европейский Союз.

Читайте подробнее: Сальвини предложил лишить Турцию всех видов финансирования из ЕС

Евросоюз должен немедленно лишить Турцию своего финансирования «во всех его формах», заявил лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини . В партии не хотят, чтобы страны ЕС, не принимая таких мер, становились тем самым «соучастниками преступлений Эрдогана», добавил он.

Читайте подробнее: Пакистан поддержал Турцию в агрессии против Сирии

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в ходе телефонных переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом выразил поддержку турецкой агрессии в Сирии.

Подробности в материале: Премьер Италии обвинил Турцию в шантаже Евросоюза

Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном «пропуске» в ЕС большого количества нелегальных мигрантов являются «шантажом», заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте . ЕС не должен принимать такого шантажа, а Турция должна немедленно остановить свою военную операцию в Сирии, отметил Конте.

Активисты итальянской правоцентристской партии «Братья Италии» провели акцию протеста у здания посольства Турции в Риме. Участники акции выступили против «султанского империализма Эрдогана» и призвали к немедленному введению санкций ЕС против Турции.

После этих встреч состоялась совместная пресс-конференция, на которой Столтенберг выразил обеспокоенность турецкой военной операцией на северо-востоке Сирии.

Уточняется, что ранее генсек Североатлантического альянса встречался с министром обороны и главой МИД Турции Хулуси Акаром и Мевлютом Чавушоглу .

Встреча была проведена в закрытом режиме, её содержание не раскрывается.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры в Стамбуле, сообщает 11 октября администрация турецкого президента.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал поддержку «доблестным курдам», против которых началась турецкая военная операция.

В обращении содержится призыв предоставить сирийским курдам материальную, медицинскую и военную помощь.

Обращение адресовано премьер-министру Биньямину Нетаньяху , одновременно являющемуся министром обороны Израиля, а также начальнику Генштаба Авиву Кохави .

В петиции, организованной одним из офицеров, указано, что Израиль не должен оставаться в стороне «когда у нас на глазах целый народ брошен своими союзниками и оказался без защиты».

Несколько десятков офицеров запаса Армии обороны Израиля подписали опубликованное в соцсети Facebook обращение к правительству страны с призывом оказать помощь сирийским курдам в борьбе против турецких войск, сообщает 11 октября газета The Jerusalem Post.

С начала турецкой военной операции «Источник мира» город Камышлы, а особенно его христианские кварталы, находится под артиллерийско-миномётным обстрелом, в результате которого один житель убит и ещё пятеро ранены.

По информации агентства, взрыв произошёл в квартале Сияхи, рядом с рестораном. По предварительным данным, пострадавших и жертв нет.

В одном из жилых кварталов сирийского города Камышлы, расположенного на границе с Турцией, взорвалась заминированная автомашина, сообщает 11 октября агентство РИА Новости.

«Об этом речь не идёт. Некоторые члены альянса могут высказывать свои мнения, между ними могут быть разногласия, но мы были и будем самым эффективным альянсом в истории», — сказал Столтенберг в телеэфире, отвечая на вопрос, могут ли Турцию исключить из НАТО.

На встрече с ними генсек НАТО выразил обеспокоенность турецкой военной операцией в Сирии.

Такое заявление Столтенберг сделал в эфире телеканала NTV по итогам встречи с главами МИД и минобороны Турции Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром .

Вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса на повестке дня не стоит, заявил 11 октября в Стамбуле генсек НАТО Йенс Столтенберг .

Напомним, ранее военные США ушли с направления турецкого вторжения, оставив своих союзников курдов без прикрытия.

Глава Пентагона «решительно призвал Турцию прекратить операцию на северо-востоке Сирии» и искать другие пути деэскалации ситуации в регионе.

«Эспер ясно дал понять, что США выступают против таких действий Турции, так как они ставят под угрозу прогресс, достигнутый коалицией в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — указано в заявлении пресс-службы.

Пресс-служба Пентагона уточняет, что об этом Эспер заявил турецкому министру обороны Хулуси Акару в ходе телефонного разговора.

По словам Марка Эспера, военная операции Турции может угрожать военнослужащим США.

Министр обороны США Марк Эспер обратился к властям Турции с призывом прекратить военную операцию в Сирии, сообщает 11 октября пресс-служба ведомства.

Эти формирования действуют в качестве передовых подразделений, и об их потерях минобороны Турции не отчитывается.

Стоит отметить, что в военной операции «Источник мира» широко задействованы формирования так называемой «Сирийской свободной армии», вооруженной и обученной турецкими военными инструкторами.

Напомним, о предыдущем аналогичном случае военное ведомство Турции также сообщало 11 октября.

По словам главы минобороны Турции, сержант Хаджи Бебек погиб в столкновении «с террористами «Рабочей партии Курдистана» и Сил самообороны сирийских курдов».

Второй турецкий военнослужащий погиб с начала операции «Источник мира» в северо-восточной части Сирии, сообщил 11 октября журналистам министр обороны Турции Хулуси Акар .

Стоит отметить, что причина взрыва пока не выяснена, однако известно, что город Камышлы, контролируемый курдскими отрядами, с 10 октября подвергается артиллерийскому и минометному обстрелу турецких военных.

По информации радиостанции, ещё 16 человек были ранены этим взрывом.

Взрыв автомобиля в сирийском городе Камышлы у границы с Турцией привёл к гибели пятерых человек, сообщает 11 октября радиостанция Sham FM.

Таким образом, с начала военной операции «Источник мира» турецкие военные официально подтвердили гибель четырех военнослужащих.

Турецкое военное ведомство указывает, что военнослужащие погибли в столкновениях с «террористами «Рабочей партии Курдистана» и Сил самообороны сирийских курдов».

В своём последнем сообщении пресс-служба минобороны Турции извещает о гибели в ходе боевых действий ещё двоих военнослужащих.

Ранее сообщалось о гибели сержанта и рядового.

Турецкие вооружённые силы с начала операции «Источник мира» потеряли убитыми четверых военнослужащих, сообщает 11 октября турецкое министерство обороны.

Власти Турции уже заявили, что обстрел устроили курдские военизированные формирования, которые Анкара считает террористическими.

Кроме восьми погибших, в городе получили ранения ещё 35 человек.

По утверждению агентства, с территории Сирии был обстрелян из миномёта приграничный турецкий город Нусайбин в провинции Мардин.

Не менее восьми мирных жителей Турции погибли в результате миномётного обстрела, произведённого с территории Сирии, сообщает 11 октября агентство Anadolu Ajansı.

Ранее сообщалось, что Камышлы с 9 октября обстреливается турецкой артиллерией.

Напомним, город Камышлы на северо-востоке Сирии расположен на расстоянии не более трёх км от границы с Турцией.

По непроверенным данным, некоторым боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось бежать из частично разрушенной артобстрелом тюрьмы.

Уточняется, что под обстрел турецкой артиллерии попала тюрьма в городе Камышлы.

Одна из тюрем на севере Сирии, в которых содержатся боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), была повреждена обстрелом турецкой артиллерии, сообщает 11 октября The Associated Press со ссылкой на курдские формирования «Сирийских демократических сил».

Об этом: Вблизи КПП сил США на севере Сирии произошел взрыв

В непосредственной близости от КПП сил США у города Кобани на севере Сирии произошел взрыв. Пострадавших нет.

По информации ООН, с начала турецкой операции на севере Сирии беженцами стали не менее 100 тыс. человек.

По словам представителя курдской администрации Халеда Ибрагима , в результате обстрела вышла из строя насосная станция в Эль-Хасаке. По информации ЮНИСЕФ, без воды могут остаться около 400 тыс. человек.

Об этом: Трамп разрешил Минфину США вводить санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп предоставил главе американского казначейства полномочия вводить экономические санкции против Турции из-за её военной операции против сирийских курдов.

Подробности в материале: Спецназ США попал под обстрел турецкой армии на северо-востоке Сирии

Американский спецназ попал под обстрел со стороны турецкой армии на севере Сирийской Арабской Республики, где Турция проводит военную операцию «Источник мира» против сирийских курдов.

Читайте также: Массовая драка между турками и курдами произошла в Бельгии

Массовая драка между курдами и турками произошла на площади Сен-Ламбер в городе Льеж на юго-востоке Бельгии.

Турецкие военные в ходе своей операции «Источник мира» на северо-востоке Сирийской Арабской Республики нейтрализовали 399 членов Рабочей партии Курдистана — Сил самообороны сирийских курдов (РПК-YPG).

Подробности в материале: Турция не открывала огонь по посту США — минобороны

Турецкие военные не обстреливали наблюдательный пост США. В качестве меры предосторожности Анкара прекратила обстрел сразу после получения информации от американской стороны.

Подробности в материале: Трамп готов ввести жёсткие санкции в отношении Турции

Как пояснила пресс-служба министерства финансов США, указ направлен на то, чтобы «отговорить Турцию» от эскалации вооружённого конфликта в Сирии и действий против «Сил демократической Сирии».

Соединенные Штаты Америки введут жесткие санкции по отношению к Турции в случае неприемлемых действий со стороны Анкары. Соответствующий указ президент США Дональд Трамп намерен подписать в течение дня 11 октября.

Отмечается, что в телефонном разговоре с Трампом Макрон призвал американского лидера положить конец военной операции Турции на северо-востоке Сирии.

«Франция и Соединенные Штаты, которые разделяют общее беспокойство, будут теснее взаимодействовать в ближайшие дни», — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Президент Франции Эммануэль Макрон договорился с лидером США Дональдом Трампом поддерживать тесную координацию по турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии, сообщает агентство Reuters.

Кроме того, бомбежки северных территорий Сирии, по мнению Эрдогана, обеспечат безопасное возвращение сирийских беженцев, находящихся в данный момент на территории Турции.

«Антитеррористическая операция Турции предназначена для защиты прав всего северного сирийского народа, включая арабов, курдов, езидов и халдеев, а не для разделения Сирии», — заявил турецкий лидер.

Проводимая на севере Сирии без согласования с сирийскими властями турецкая военная операция призвана защитить права всех проживающих на этих территориях сирийцев, заявил 11 октября президент Турции Реджеп Эрдоган.

Помпео заявил, что Вашингтон имеет давний опыт совместной работы с курдами на Ближнем Востоке и выразил уверенность в том, что «администрация продолжит поддерживать этих людей». Он подчеркнул, что в Белом доме не считают правильными действия Анкары на северо-востоке Сирии.

Госсекретарь США Майкл Помпео считает эффективным сотрудничество с курдами в Ближневосточном регионе и планирует оказывать им поддержку и далее, сообщает газета The Tennessean .

Читайте также: Помпео сделал решительное заявление о дипломатической поддержке курдов

Госсекретарь сказал, что Вашингтон мобилизует мировое сообщество для защиты сирийских курдов.

Помпео отметил, что сейчас в Турции сотрудники Госдепартамента проводят консультации с турецкой стороной, пояснив, что планирует обсудить ситуацию на северо-востоке Сирии также с европейскими партнерами США.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о разработке Вашингтоном и его партнёрами мер по обеспечению безопасности сирийских курдов, сообщает канал WKRN-TV .

Подробности в материале: Помпео с Ле Дрианом обсудили и осудили турецкую операцию в Сирии

По словам Помпео, главы внешнеполитических ведомств двух стран выразили общую обеспокоенность вторжением турецких войск на северо-восток Сирии. Он выразил благодарность Франции за выражение позиции по этому вопросу.

Госсекретарь США Майк Помпео и глава министерства иностранных дел Франции Жан- Ив Ле Дриан провели обсуждение военной операции Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, сообщил глава Госдепартамента в своём Twitter.

Об этом: Минобороны США подтвердило обстрел Турцией американских военных в Сирии

Министерство обороны США подтвердило информацию ряда СМИ о том, что турецкие военные обстреляли американский спецназ, находящийся в окрестностях города Кобани на северо-востоке Сирийской Арабской Республики.

Об этом: Путин поддержал просьбу Пашиняна о безопасности армянской общины Сирии

«Несколько минут назад я провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Вчера я обратился к нему с просьбой, которая важна с точки зрения безопасности армянской общины Сирии. Я благодарен президенту РФ за быструю реакцию». Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Читайте подробнее: В Германии заявили о приостановке поставок вооружений в Турцию

Правительство Германии не намерено выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за военной операции Анкары в Сирии, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Подробности в материале: Глава МИД Британии призвал Турцию к максимальной сдержанности в Сирии

Турции необходимо проявлять максимальную сдержанность во время военной операции на севере Сирии, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Подробности в материале: Россия выступила против резолюции США по Сирии в СБ ООН

Россия выступила против заявления Соединенных Штатов по поводу турецкой агрессии на севере Сирии.

Об этом: Курды попросят защиты у России и Асада

Мазлум Абди заявил, что организация СДС уважает территориальную целостность Сирии и намерена вести переговоры с Турцией. Однако если атака ВС Турции не будет остановлена, то СДС намеревается обратиться за помощью к президенту Сирии Башару Асаду и России.

Защиту от нападения ВС Турции попросят у России и правительства Асада «Сирийские демократические силы» (СДС), если американцы не помогут отбить атаку на курдские территории. Об этом заявил главнокомандующий военными формированиями СДС Мазлум Абди в интервью журналистам CNN.

Читайте подробнее: Курды в Германии митингуют против турецкого вторжения в Сирию

Самый крупный митинг против турецкой агрессии прошел в Кёльне, где на улицы вышли более 10 тыс. противников войны. Во Франкфурте-на-Майне на митинг собралось более 4 тыс. человек. Также сообщается о подобных акциях протеста в Ганновере, Гамбурге, Берлине, Саарбрюккене и Бремене.

В крупных городах Германии на митинг против турецкого военного вторжения в САР вышли более 20 тыс. курдов. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF.

04:09 13.10.2019

Армия США победила ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не будет дальше обеспечивать безопасность турецко-сирийской границы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

В ходе конференции консервативных политиков в Вашингтоне Трамп заявил о том, что ВС США возвращаются из Сирии.

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Об этом: Трамп: Мы победили террористов, мы должны вернуться домой

05:13 13.10.2019 Турецкая армия к настоящему часу понесла потери в количестве 7 танков и 75 единиц живой силы. Курдский город Рас-эль-Айн продолжает сопротивление турецкой армии. Об этом сообщает курдское информационное агентство ANF News. Несмотря на сообщение турецкого министерства обороны, город Рас-эль-Айн продолжает сопротивление. По данным ВВС, в результате турецкой агрессии 100 тыс. беженцев покинули свои дома, спасаясь от военных действий. Также сообщается о 50 жертвах среди мирного населения. Об этом: Агрессия Турции в Сирии унесла сотни убитых с обеих сторон

06:33 13.10.2019 Президент США Дональд Трамп приказал направить $50 млн на правозащитную деятельность и разминирование в Сирии. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Белого дома. Также в сообщении Белого дома содержится призыв к региональным и международным партнерам США продолжать вносить вклад в процесс стабилизации в регионе. Подробности в материале: США уберут армию из Сирии, но дадут $50 млн на разминирование и правозащиту

15:57 13.10.2019 Вооруженные силы Турции, которые проводят военную операцию «Источник мира», не позволят террористам создать государственное образование на севере Сирии. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ход операции в районах Сирии к востоку от реки Евфрат. Читайте подробнее: Эрдоган рассказал о потерях боевиков в Сирии

16:06 13.10.2019 Соединенные Штаты считают сообщения об убийстве в Сирии председателя курдской партии «Сирия будущего» Хеврины Халаф «крайне тревожными», сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепа. Читайте также: США назвали тревожными сообщения об убийстве курдского политика в Сирии

16:13 13.10.2019 Вооруженные силы Турции в ходе военной операции «Источник мира» в Сирии работают «ювелирно». Об этом сообщил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ход операции в районах Сирии. Читайте также: Эрдоган об операции «Источник мира»: военные работают «ювелирно»

16:49 13.10.2019 Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии. Об этом в воскресенье, 13 октября, говорится в сообщении пресс-службы правительства Германии. Об этом: Меркель призвала Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии

17:15 13.10.2019 Соединенные Штаты готовы ввести против Турции экономические санкции в случае нарушения Анкарой обязательств по Сирии, заявил глава минфина США Стивен Мнучин в эфире телеканала ABC. Читайте также: В США заявили о готовности моментально ввести санкции против Турции

17:16 13.10.2019 США из-за антитеррористической операции Турции выводят дополнительно 1 тыс. военнослужащих из Сирии. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в эфире CBS. Подробности в материале: Глава Пентагона заявил о выводе еще 1 тыс. военных из Сирии

17:30 13.10.2019 Власти США могут ввести «мощные» ограничительные меры против Турции из-за проведения военной операции в Сирии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter. Об этом: Трамп не исключил введения «мощных» санкций против Турции

17:38 13.10.2019 Вооруженные силы Турции в ходе операции «Источник мира» взяли под контроль город Телль-Абъяд в Сирии, сообщает 14 октября Anadolu. Об этом: Турецкие военные взяли под контроль сирийский город Телль-Абъяд

18:11 13.10.2019 Представители руководства Турции не намерены вести переговоры с боевиками в Сирии. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя призывы к диалогу с сирийскими курдами. Об этом: Эрдоган: Анкара не планирует вести переговоры с боевиками в Сирии

18:21 13.10.2019 Вооруженные силы Турции в ходе операции «Источник мира» взяли под контроль стратегически важную трассу М4 Алеппо — Хасеке в Сирии, говорится в заявлении турецкого минобороны. Читайте подробнее: Турецкие военные взяли под контроль стратегически важную трассу в Сирии

18:49 13.10.2019 Курдские Сирийские демократические силы (СДС), против которых вооруженные силы Турции проводят военную операцию «Источник мира» на севере Сирии, планируют заключить сделку с Сирией и Российской Федерацией. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в эфире CBS. Читайте также: Курды могут «заключить сделку» с Сирией и РФ — глава Пентагона

19:32 13.10.2019 Военные самолеты, принадлежащие военно-воздушным силам (ВВС) Турции, атаковали колонну транспортных средств в Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на свои источники. Читайте также: При ударе самолетов Турции в Сирии погибли иностранные журналисты — СМИ

19:50 13.10.2019 Вооруженные силы (ВС) Турции не претендуют на земли соседнего государства. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ход военной операции в Сирии. «Мы (Турция) не претендуем на земли Сирии, — сказал глава турецкого государства. — Мы препятствуем тем, кто хочет разделить и расчленить Сирию». Читайте подробнее: Эрдоган: «Мы не претендуем на земли Сирии»

20:31 13.10.2019 У Турции, представители вооруженных сил которой проводят военную операцию «Источник мира» в Сирии, нет никаких проблем с российской стороной. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с журналистами в Стамбуле. Читайте подробнее: Эрдоган рассказал об отсутствии «проблем» с РФ по Сирии

21:13 13.10.2019 Турецкими военнослужащими в ходе военной операции «Источник мира» в Сирии ликвидировано 525 членов вооруженных курдских формирований. Об этом сообщает министерство национальной обороны Турции. Об этом: В Турции заявили о ликвидации «525 террористов» в ходе операции в Сирии

22:13 13.10.2019 На север Сирии, где вооруженные силы Турции проводят военную операцию «Источник мира», перебрасываются подразделения вооруженных сил страны. Об этом сообщает в воскресенье, 13 октября, агентство SANA. Подробности в материале: Власти Сирии перебрасывают войска на север страны — СМИ

22:32 13.10.2019 Курдские повстанцы пришли к соглашению с центральным правительством Сирии о размещении сирийских вооруженных сил на границе с Турцией. Читайте подробнее: Сирийские курды договорились с Дамаском о размещении войск на севере страны

23:38 13.10.2019 Россия призвала всех участников сирийского конфликта поспособствовать предотвращению гуманитарной катастрофы на северо-востоке страны. Читайте также: Россия призвала стороны в сирийском конфликте к предотвращению катастрофы

00:51 14.10.2019 Жители сирийского города Эль-Хасака вышли на улицы, чтобы поддержать выдвижение сирийской армии на север для противостояния турецкому вторжению, сообщает 13 октября сирийское агентство SANA. Читайте также: Сирийцы приветствуют выдвижение сирийской армии на север страны

01:02 14.10.2019 Более 14 тыс. боевиков находится в тюрьмах сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Читайте также: Минобороны: в тюрьмах на северо-востоке Сирии содержится 14 тыс. боевиков

03:13 14.10.2019 По данным агентства САНА, правительственные силы уже выдвинулись для того, чтобы «противостоять турецкой агрессии». Об этом: Армия правительства Сирии выдвинулась для блокирования турецкого вторжения

03:28 14.10.2019 Военные США препятствуют продвижению сирийской армии на север страны для отражения турецкого вторжения. Подробности предпринятых американцами действий сообщает 14 октября арабская газета Аль-Бинаа. По данным источника, в ночь на 14 октября американские военные самолеты подвергли бомбардировке конвой сирийской армии, движущийся в сторону городов Ракка и Табка, а ранее, 13 октября, три военных автомобиля США не позволили колонне сирийской армии проникнуть на западную окраину города Манбидж. В редакции газеты считают, что главной целью США является недопущение сирийской армии в расположенные между Табкой и Раккой тюрьмы, в которых содержаться боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как предполагает издание, США попытаются устроить массовый побег террористов из тюрем, как это происходило в 2013 году в Ираке. Подробности в материале: США атакуют продвигающуюся на север армию Сирии — СМИ

04:00 14.10.2019 Представители демократической партии в конгрессе США намерены предложить резолюцию, призывающую президента США Дональда Трампа отменить принятое им решение о выводе войск с севера Сирии. Об этом заявил лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер, передает 13 октября Newsweek. Ожидается, что резолюцию поддержат обе партии. Читайте подробнее: Демократы подготовят резолюцию об отмене решения Трампа по Сирии

04:27 14.10.2019 Наступательную операцию турецких войск на территории Сирии необходимо прекратить. Для этого Франция намерена использовать дипломатические меры воздействия, говорится в сообщении Елисейского дворца. Читайте также: В Париже заявили о необходимости прекратить турецкое вторжение в Сирию

07:04 14.10.2019 Положение, в котором оказались американские военные в Сирии, довольно сложное, считает глава Пентагона Марк Эспер, поскольку и Турция, и Сирийские демократические силы (СДС) являются союзниками США. «С каждым часом все хуже, — комментирует ситуацию министр. — …Мы не подписались на борьбу с Турцией, давним союзником НАТО, от имени СДС». Читайте также: «С каждым часом все хуже» — глава Пентагона о сложном положении США в Сирии

07:05 14.10.2019 МИД Германии заявляет о намерении не только перекрыть поставки оружия для Турции, но и ввести дополнительные санкции из-за вторжения в Сирию. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Об этом: Германия грозит Турции новыми санкциями из-за вторжения в Сирию

07:39 14.10.2019 Хайко Маас [сс) EU2017EE Estonian Presidency]

08:39 14.10.2019 Президент Франции Эммануэль Макрон объявил общую волю Парижа и Берлина увидеть конец наступления, начатого Турцией на северо-востоке Сирии, сообщает Le Figaro. Подробнее в материале: Франция и Германия выступили против турецкой операции в Сирии

09:05 14.10.2019 Франция введет комплекс мер по обеспечению безопасности своих военных и гражданских лиц, дислоцированных в Сирии, сообщает Le Figaro. Подробнее в материале: Франция хочет защитить своих граждан в Сирии

09:59 14.10.2019 Датская гуманитарная организация «Помощь Церкви» приняла решение покинуть территорию Сирии из соображений безопасности. «Я могу подтвердить, что мы вынуждены были прекратить нашу деятельность в Сирии из-за ситуации с безопасностью в стране после начала военной операции Турции», — заявил директор по международным связям организации Йонас Нёддекер. Читайте подробнее: Датская гуманитарная организация покинула Сирию из-за операции Турции

10:01 14.10.2019 Министр развития Дании Расмус Прен заявил о намерении датского правительства выделить 3 млн долларов для помощи мирным жителям северной Сирии, которые пострадали или могут пострадать из-за начавшейся военной операции Турции. Читайте подробнее: Дания выделит 3 млн долларов для помощи мирным жителям Сирии

10:04 14.10.2019 Правительственные войска Сирии вошли в город Табка в провинции Ракка, ранее находившийся под контролем курдов. Об этом 14 октября сообщил арабский телеканал Al Mayadeen. Источники издания уточнили, что все контрольно-пропускные пункты боевых подразделений «Сирийских демократических сил» (SDF) были открыты для сирийской армии, которая продолжает движение на север. Добавим, что официального заявления сирийские власти по данной ситуации пока не сделали. Читайте подробнее: Сирийская армия заняла подконтрольный курдам город в провинции Ракка

10:06 14.10.2019 Дания наряду с Францией, ФРГ, Великобританией, Нидерландами и Швецией ускорила процесс переговоров с Ираком относительно создания Багдадом специального суда для вынесения приговоров заключенным исламистам из вышеназванных европейских государств, которые ныне находятся в тюрьмах северной Сирии. Об этом: Дания призвала Ирак судить исламистов, находящихся в северной Сирии

10:21 14.10.2019 Военная операция Турции «Источник мира» в Сирии ставит под угрозу безопасность стран НАТО, заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн на заседании Совета ЕС. Читайте подробнее: Глава МИД Люксембурга увидел угрозу безопасности НАТО из-за Турции

10:52 14.10.2019 Обстрел населенного пункта турецкими войсками. Операция «Источник мира» [Цитата из видео на YouTube]

11:01 14.10.2019 Нынешняя ситуация, в которой оказались США в Сирии, является «ужасной» и становится с каждым часом «всё хуже». Об этом в эфире телеканала Fox News заявил глава Пентагона Марк Эспер. «Наши войска оказались в ловушке между сирийской армией, идущей на север, чтобы дать отпор турецкой армии, которая продвигается на юг», — сказал министр обороны США. Он пояснил, что сложность ситуации заключается в том, что обе стороны являются для США союзными. При этом Эспер признал, что у Вашингтона нет ни сил, ни возможностей в приграничных с Турцией областях на северо-востоке Сирии, чтобы остановить наступление турецких войск. Читайте подробнее: Глава Пентагона заявил о попавших в ловушку в Сирии военных США

11:07 14.10.2019 Вооруженные силы Сирии вошли в город Телль-Тамп на северо-востоке страны. Читайте подробнее: Военные Сирии заняли город Телль-Тамп на северо-востоке страны

11:08 14.10.2019 Министерство обороны Турции объявило об уничтожении в Сирии «550 террористов» с момента начала операции «Источник мира». «Число ликвидированных террористов РПК-YPG — 550», — говорится в сообщении в Twitter. Читайте подробнее: Турецкие военные уничтожили в Сирии 550 боевиков

11:15 14.10.2019 Кто кого спасает в Сирии? Турецкая операция «Источник мира» в Сирии вскрывает некоторые элементы закрытой дипломатии, используемые внешними и внутренними игроками в регионе. Впереди немало интересного.

11:25 14.10.2019 Снайпер турецкой армии [cc) 45aslan789456]

11:42 14.10.2019 Масштабная военная операция «Источник мира», начатая Турцией в Сирии, закончится только тогда, когда Анкара достигнет поставленных целей. Об этом сегодня, 14 октября, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Он подчеркнул, что пока Турция не намерена прекращать операцию, направленную против запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), даже несмотря на призывы и ультиматумы западных стран. «Мы не остановимся, пока не достигнем поставленных задач», — написал Калын в Twitter. Об этом: Анкара намерена продолжать операцию в Сирии до победного конца

12:08 14.10.2019 Россия позитивно относится к идее освобождения Турцией от курдских формирований города Кобани, расположенного на севере Сирии. Об этом сегодня, 14 октября, на пресс-конференции перед вылетом из аэропорта Стамбула имени Ататюрка в столицу Азербайджана Баку заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает телеканал NTV. «Ходят разные слухи, но нам кажется, что проблем с Кобани не будет, — подчеркнул турецкий лидер. — Россия позитивно относится к этому вопросу». Читайте также: Эрдоган заверил в позитивном отношении России к освобождению Кобани

12:15 14.10.2019 Североатлантический альянс должен сделать выбор между Анкарой и террористами, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Читайте подробнее: Эрдоган призвал НАТО сделать выбор между Турцией и террористами

12:25 14.10.2019 Страны Евросоюза намерены обсудить вопрос введения оружейного эмбарго против Турции из-за военной операции Анкары в Сирии, заявил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс. Читайте подробнее: Страны Евросоюза намерены обсудить эмбарго на поставку оружия Турции

12:38 14.10.2019 Главы МИД Италии и Франции Луиджи Ди Майо и Жан-Ив Ле Дриан выступили с заявлениями, осуждающими военную операцию Турции в Сирии. Сирийскую проблему можно решить только политически, Турция должна немедленно остановить операцию, сказал Ди Майо. Читайте подробнее: Главы МИД Италии и Франции выступили против турецкой операции в Сирии

12:52 14.10.2019 Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс. © European Union 2019 — Source: EP

12:56 14.10.2019 На северо-востоке Сирии в результате военной операции Турции «Источник мира» в медицинской помощи нуждаются 1,5 млн местных жителей, около 200 тыс. человек покинули свои дома, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения. Читайте подробнее: В ООН рассказали о последствиях вторжения Турции в Сирию

13:13 14.10.2019 Читайте также: Папа Франциск обеспокоен судьбой христиан в атакованной турками Сирии Папа римский Франциск молится за «возлюбленную и измученную» Сирию, передает Catholic News Agency (Инглвуд, США). На фоне наступления турецкой армии на позиции курдских ополченцев на северо-востоке Сирии понтифик призвал к диалогу, тем более что люди в регионе бегут от войны. Он выразил свою озабоченность судьбой христианских семей. Ранее на северо-востоке Сирии насчитывалось около 130 тысяч христиан. По данным правозащитной группы «В защиту христиан», имеющей опыт работы в этом регионе, в настоящее время здесь осталось всего 40 тысяч христиан.

13:18 14.10.2019 Правительственные силы Сирии вошли в город Айн-Иса в провинции Ракка, сообщает 14 октября SANA. Читайте подробнее: Военные Сирии вошли в город Айн-Иса в провинции Ракка — СМИ

13:34 14.10.2019 Евросоюз не рассматривает военные варианты реагирования на операцию Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Читайте также: В МИД Латвии прокомментировали военное вторжение Турции в Сирию

13:36 14.10.2019 Дипломатический персонал США, работавший на северо-востоке Сирии, покинул регион. Подробности в материале: Дипломатический персонал США в Сирии покинул территорию страны

13:43 14.10.2019 Военная операция Турции в Сирии является «недопустимой», написал на своей странице в Twitter спикер Европарламента Давид Сассоли.Нужны немедленные и конкретные действия для того, чтобы остановить эту операцию, добавил он. Читайте также: Спикер Европарламента: нужны немедленные конкретные действия против Турции

13:49 14.10.2019 «Мы видим эскалацию, и я вижу две основные проблемы: во-первых, это гуманитарная катастрофа, во-вторых, могут навредить тому, что уже достигнуто в борьбе с ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — заявил сегодня, 14 октября, в Люксембурге министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Читайте подробнее: В МИД Литвы указали, что операция Турции может помочь террористам

13:58 14.10.2019 Власти Российской Федерации и Турции находятся в контакте по военной операции Анкары на севере Сирии, заявил 14 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом: Россия и Турция контактируют по ситуации в Сирии — Песков

14:03 14.10.2019 Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не видит проблем в том, что вооруженные силы Сирии разместили свои войска в Кобани. Об этом: Эрдоган не увидел ничего страшного в том, что военные Сирии заняли Кобани

14:11 14.10.2019 Реджеп Эрдоган [kremlin.ru]

14:12 14.10.2019 Россия не хотела бы даже думать о возможности военного столкновения с Турцией в Сирии, заявил 14 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом: В Кремле оценили возможность столкновения России и Турции в Сирии

14:30 14.10.2019 Жан-Люк Меланшон, лидер французской партии «Неподчинившаяся Франция», призвал Париж помочь сирийской армии, которая должна направить свои войска на север страны, чтобы «противостоять агрессии» Турции, сообщает Le Figaro. Подробнее в материале: Глава партии «Неподчинившаяся Франция» призвал Париж помочь сирийской армии

15:13 14.10.2019 Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль заявил, что турецкая агрессия на севере Сирии основана на нормах международного права. Читайте подробнее: Действия Анкары в Сирии соответствуют международному праву — Минюст Турции

15:21 14.10.2019 «Разрабатываются все возможные шаги, чтобы оказать содействие всем нашим соотечественникам, выразившим желание переехать из северных районов Сирии». Об этом сегодня, 14 октября, в беседе с журналистами сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. По её словам, на севере Сирии насчитывается около 3000 армян, которые в основном сконцентрированы в Камышлу и Эль-Маликиe. По словам Анны Нагдалян, военных столкновений в этих районах пока нет. [[[quote-9]]] Читайте также: Ереван разрабатывает шаги, чтобы оказать содействие армянам в Сирии 15:32 14.10.2019 Турция должна прекратить военную операцию в Сирии и вывести свои силы из этой страны, говорится в заявлении Совета ЕС. Заседание министров иностранных дел Евросоюза проходит 14 октября в Люксембурге. Читайте также: Совет Евросоюза призвал Турцию вывести войска из Сирии 15:52 14.10.2019 Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в знак протеста против турецкой агрессии в Сирии не будет присутствовать на матче между национальной сборной страны против Турции, который состоится в Париже. Читайте также: Глава МИД Франции пропустит футбольный матч с Турцией в знак протеста 15:58 14.10.2019 Вооруженные силы Турции пытаются перекрыть в Сирии стратегическое шоссе, которое связывает Алеппо с административным центром Хасеке на северо-востоке страны, сообщает 14 октября Al Ekhbariya. Об этом: Турецкие военные пытаются перекрыть стратегически важную трассу в Сирии 16:02 14.10.2019 Алеппо. (сс) Ed Brambley 17:05 14.10.2019 В зоне военной операции Турции на северо-востоке Сирии необходимо немедленно деэскалировать ситуацию, призвал 14 октября генсек ООН Антониу Гутерреш. Об этом сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. «Генеральный секретарь призывает к немедленной деэскалации и призывает все стороны решать все вопросы мирными средствами», — сказал Дюжаррик. 17:43 14.10.2019 Руководство сирийских курдов освободило из тюрем содержавшихся там пленных боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 14 октября агенство РИА Новости со ссылкой на неназванный высокопоставленный турецкий источник. В частности, приводится пример тюрьмы в городе Телль-Абъяд. «Сегодня утром турецкие войска атаковали тюрьму в Телль-Абъяде, рассчитывая взять под стражу находящихся там террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но, прежде чем военные добрались туда, террористы РПК освободили боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пытаясь создать хаос в этом районе. Экспертиза места происшествия показала, что заключенные не ломали дверей. Похоже, охранники освободили опасных боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как они ранее угрожали сделать», — цитирует агентство слова источника. Напомним, ранее сирийские курды при прямой военной поддержке США вели боевые действия против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и взяли в плен некоторое количество боевиков и членов их семей. *ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ 17:51 14.10.2019 Оппонирующая нынешним властям Грузии Лейбористсткая партия 14 октября провела в Тбилиси акцию протеста против действий Турции в Сирии и выразила солидарность курдскому народу. Акция прошла у посольста Турции в Тбилиси, и на нее лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили, его соратники и несколько сторонников пришли с плакатами с надписями на грузинском и английском языках: «Прекратить агрессию Турции», «Солидарность курдскому народу». Об этом: В Грузии объявили солидарность курдам и осудили Турцию 18:00 14.10.2019 Подконтрольная Турции «Сирийская национальная армия» при поддержке турецких военных начала наступление на город Манбидж на северо-востоке Сирии, сообщает 14 октября телеканал Al Нaber. О подробностях этой наступательной операции не сообщается. Напомним, к операции «Источник мира» Анкара привлекла целый ряд группировок сирийских боевиков, ранее воевавших против Дамаска вместе с радикальными джихадистскими структурами. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийский город Манбидж, контролируемый сейчас курдскими формированиями, будет передан «его настоящим арабским хозяевам». 18:33 14.10.2019 Сирийская правительственная армия не будет входить в города, подконтрольные курдской администрации, а ограничится размещением вдоль границы с Турцией, заявил 14 октября агентству Hawar член Исполнительного совета администрации территорий северо-востока Сирии Абед Хамад аль-Мехбаш. По его словам, это закреплено в соглашении Дамаска с курдской автономной администрацией. Аль-Мехбаш подчеркнул, что существующая автономная администрация останется на своих местах, так как соглашение с Дамаском не затрагивает вопросов административного управления на северо-востоке САР Напомним, о договорённости сирийских курдов с правительством Башара Асада было официально заявлено 13 октября. Подразделения армии Сирийской Арабской Республики будут размещены на всей границе с Турцией для отражения наступления турецкой армии и подконтрольных Анкаре протурецких боевиков. Стоит отметить, что официальных заявлений по этому поводу Дамаск ещё не делал. 18:52 14.10.2019 Американские военные, находящиеся в северных районах Сирии, получили приказ покинуть страну, сообщает 14 октября Agence France-Presse со ссылкой на неназванного чиновника в руководстве США. Более подробной информации по этому вопросу агентство не приводит. Напомним, ранее военные США ушли из ряда районов на севере Сирии, где Турция планировала свою военную операцию «Источник мира». После этого сирийские курдские формирования остались без военно-политического прикрытия США. Ранее СМИ сообщали, что американские военные посты замечены у переправ через Евфрат, где они прикрывали отход своих коллег. 19:19 14.10.2019 Число мирных жителей Сирии, ставших беженцами из-за проведения военной операции Турции «Источник мира», дошло до 160 тыс. человек, сообщается 14 октября в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, размещённом на официальном сайте международной организации. Кроме того, ООН сообщает о гибели и ранениях мирных жителей в районах проведения турецкой операции. «Генеральный секретарь крупно обеспокоен боевыми действиями на северо-востоке Сирии, которые, по разным данным, привели к гибели и ранениям многих мирных жителей, а также к перемещению не менее 160 тыс гражданских лиц, ставших беженцами», — указано в документе. 19:31 14.10.2019 Сирийские беженцы Минобороны России 19:52 14.10.2019 Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону со своим турецким коллегой Хулуси Акаром военную операцию «Источник мира», проводящуюся Турцией в Сирии. Об этом 14 октября заявил журналистам министр обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, в ходе телефонного разговора с Сергеем Шойгу произошёл обмен мнениями, а также обсуждались шаги, которые надо предпринять в сложившейся ситуации. «Мы поддерживаем интенсивные контакты по операции «Источник мира» с нашими партнёрами. Сегодня у меня была беседа с российским коллегой Сергеем Шойгу», — сказал Хулуси Акар. Напомним, ранее помощник президента России Юрий Ушаков порекомендовал Турции не предпринимать на севере Сирии шаги, способные помешать политическому урегулированию. 20:12 14.10.2019 Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли провели телефонные переговоры, сообщает 14 октября пресс-служба российского военного ведомства. Содержание беседы не раскрывается. Указано только то, что речь шла о вопросах, «представляющих взаимный интерес». Напомним, ранее Валерий Герасимов общался по телефону с Марком Милли 2 октября, почти сразу после назначения Милли на должность главы Комитета начальников штабов вооруженных сил США. Стоит отметить, что нынешний разговор состоялся на фоне ухода военных США с севера Сирии, где Турция проводит свою военную операцию против курдских союзников Вашингтона. Параллельно министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о своём телефонном разговоре с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. 21:10 14.10.2019 Правительство Чехии приняло решение приостановить продажу вооружений Турции, сообщает 14 октября агентство Reuters со ссылкой на главу чешского МВД Яна Гамачека. Агентство утверждает, что решение начнёт исполняться немедленно. По некоторым данным, за 2018 год военно-промышленные предприятия Чехии продали Турции боеприпасов и вооружений на €5,4 млн. Ранее об инициативе ввести оружейное эмбарго в отношении Турции в связи с началом её военной операции в Сирии заявляли представители МИД Чехии. 21:28 14.10.2019 Сирийская регулярная армия вошла в город Манбидж на севере страны, контролирующийся курдской «автономной администрацией», сообщает 14 октября сирийский государственный телеканал Ikhbariya. Напомним, до начала октября в Манбидже существовала одна из военных баз США. На данный момент СМИ сообщают о боестолкновениях курдских отрядов «Сирийских демократических сил» с турецкой армией и боевиками протурецких группировок на подходах к Манбиджу. Сирийские войска входят в подконтрольные курдам районы по условиям соглашения, о котором было заявлено 13 октября. Ранее сирийские курды пользовались поддержкой США и не желали вступать в переговоры с Дамаском. Поступает информация о том, что сирийские военные не остаются в городских кварталах, а проходят на подступы к Манбиджу. По некоторым данным, над позициями и колоннами сирийской армии курсируют российские боевые самолёты. 21:47 14.10.2019 Анкара намерена пересмотреть отношения со странами ЕС после решений стран — членов Евросоюза по военной операции в Сирии и буровым работам возле Кипра, сообщается в заявлении МИД Турции, опубликованном 14 октября. Таким образом МИД Турции отреагировал на предложения ЕС ввести антитурецкие санкции из-за буровых работ у Кипра и военной операции «Источник мира» в Сирии. «Это предвзятое отношение ЕС к Турции, несовместимое с нормами международного права», — указано в заявлении турецкого МИД. «Из-за этого беззаконного и предвзятого отношения мы серьезно пересмотрим наше сотрудничество с ЕС в некоторых областях», — подчёркивает турецкий МИД. При этом отмечено, что турецкая военная операция «Источник мира», реализуемая в Сирии, базируется на международном праве. «Перед лицом угроз национальной безопасности нашей страны и территориальной целостности Сирии со стороны террористической организации, являющейся ответвлением Рабочей партии Курдистана, оправдательный подход ЕС к террористическим элементам неприемлем», — указано в заявлении МИД Турции. 21:53 14.10.2019 Министр обороны Турции Хулуси Акар msb.gov.tr 22:07 14.10.2019 Причиной военной операции Турции на северо-востоке Сирии является невыполнение данных представителями США обещаний, заявил 14 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Баку. Такое заявление глава МИД Турции сделал в ходе международной конференции «Тренды развития глобального медиа: Риски и возможности». «Необходимо выполнять данные нам обещания. Мы начали операцию на севере Сирии из-за невыполнения обещаний со стороны США», — сказал глава турецкого МИД. О каких именно обещаниях США идёт речь, Чавушоглу не сообщил. 22:09 14.10.2019 Большинство партий датского Фолькетинга настоятельно призвали правительство ввести запрет на экспорт вооружений из Дании в Турцию. Данное предложение активно обсуждалось депутатами датского парламента с момента начала военной операции Турции в Северной Сирии. Об этом: Большинство партий Дании хотят запретить экспорт вооружения в Турцию 22:10 14.10.2019 Вопрос отправки в Сирию армянского воинского контингента не рассматривается. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сегодня, 14 октября, на брифинге, ответичая на вопрос, рассматривают ли власти Армении вопрос отправки воинского контингента в Сирию. [[[quote-10]]] Ранее ряд армянских общественных деятелей подняли вопрос, чтобы обсудить целесообразность отправки в Сирию армянского воинского контингента. Читайте также: Вопрос отправки в Сирию армянского воинского контингента не рассматривается 22:10 14.10.2019 Проправительственные партии Дании призвали ускорить процесс возвращения 30 датских детей из расположенных в Сирии лагерей для пленных боевиков и их семей. Речь идет о детях тех лиц, которые обвиняются в симпатии к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они, как и их родители, оказались в плену у курдских сил. Подробности в материале: «Красный блок» Дании призвал вернуть датских детей из Сирии 22:24 14.10.2019 Турция будет осуществлять военную операцию на севере Сирии до полного вытеснения террористов, а территориальная целостность Сирии от этого не пострадает, заявил 14 октября журналистам глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Об этом глава МИД Турции сообщил на международной конференции «Тренды развития глобального медиа: Риски и возможности», организованной в Баку. По словам Чавушоглу, военная операция направлена не против курдов, а на их защиту от притеснений со стороны РПК. «Курды в Сирии больше всего подвергаются давлению именно со стороны РПК. В итоге операции будет соблюдена территориальная целостность Сирии и мы продолжим её до полного вытеснения террористов», — заявил Чавушоглу. 22:33 14.10.2019 В Минобороны РФ завили, что на фоне операции вооруженных сил Турции и гуманитарного кризиса в северо-восточных районах Сирии в российский Центр по примирению враждующих сторон и в правительство Сирийской Арабской Республики поступают обращения местного населения с просьбами об оказании помощи. 22:43 14.10.2019 Российские представители не обсуждали с властями Турции распространение операции «Источник мира» на сирийский город Кобани, сообщает 14 октября пресс-служба Минобороны РФ. Распространённые рядом СМИ сообщения о якобы договорённости Москвы и Анкары по этому вопросу не соответствуют действительности, подчёркивает российское военное ведомство. «В ходе переговоров с турецкими коллегами вопросы распространения операции турецких вооруженных сил «Источник мира» на сирийский город Кобани не обсуждались», — указано в сообщении Минобороны РФ. Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что вопрос по занятию сирийских городов Манбидж и Кобани согласован с Россией. 23:03 14.10.2019 После начала турецкой военной операции в северо-восточных районах Сирии и возникновения там гуманитарного кризиса органы местного самоуправления заявили о полном восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории, сообщил 14 октября на брифинге российский Центр по примирению враждующих сторон. В частности, органы самоуправления населённых пунктов в округах Манбидж провинции Алеппо, Эт-Табка провинции Ракка, Камышлы и Эль-Хасака провинции Хасака заявили о полном восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории. Кроме того, в провинциях Дэйр-Эз-Зор и Ракка представители ряда родоплеменных союзов направили в российский Центр по примирению враждующих сторон обращения с просьбой оказать содействие в восстановлении на своих территориях власти Сирийской Арабской Республики. Российский Центр подчёркивает, что самопровозглашённая «Автономная администрация северо-восточных районов», лишившаяся поддержки США, утратила способность решать гуманитарные проблемы и защищать население. 23:55 14.10.2019 Йенс Столтенберг заявил в ходе выступления в Лондоне, что «Турция важна для НАТО», и он считает самым важным «не подорвать единство» в альянсе. Читайте подробнее: Генсек НАТО надеется, что Турция «проявит сдержанность» в Сирии 00:20 Гуманитарный конвой Центра по примирению враждующих сторон Минобороны России 00:35 Великобритания приостановила выдачу новых лицензий на экспорт вооружений в Турцию, сообщает газета The Financial Times. Сообщается, что соответствующее решение приняло британское правительство. Временная приостановка выдачи лицензий на поставки вооружений в Турцию связано с желанием властей Великобритании пересмотреть полностью программу экспорта оружия Анкаре из-за начала турецкой операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Ранее решение о приостановке поставок оружия Турции приняли Италия, Франция, Германия и Испания. Подробности в материале: Британские власти приостановили экспорт оружия в Турцию 01:41 В ходе военной операции Турции на северо-востоке Сирии многие задержанные боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогли сбежать, заявил глава Пентагона Марк Эспер, сообщает пресс-служба ведомства. «Несмотря на противодействие и неоднократное предупреждение со стороны США и международного сообщества, глава Турции Эрдоган отдал приказ о вторжении в Сирию, что привело к множеству жертв… Это вторжение также подорвало успешную международную операцию по уничтожению ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и привело к освобождению многих опасных задержанных боевиков», — заявил он. По мнению Эспера, теперь Турция несет ответственность за возможное возрождение террористической организации и военные преступления на территории. Он подчеркнул, что планирует созвать страны НАТО для оказания давления на Турцию. Подробности в материале: В США заявили о побеге боевиков ИГ* на севере Сирии 02:00 Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турецкой Республики, причиной стала военная операция Анкары в Сирии, сообщается в обнародованном 14 октября заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео. Помпео заявил, что Трамп подписал указ о санкциях для оказания давления на Турцию с целью остановить военную операцию на северо-востоке Сирии. Вашингтон требует от Анкары прекращения огня. Читайте подробнее: Трамп решился: Вашингтон вводит санкции против Турции 02:03 Президент США Дональд Трамп призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана немедленно прекратить военную операцию в Сирии, заявил американский вице-президент Майк Пенс в ходе беседы с журналистами в Белом доме. «Соединенные Штаты Америки не давали «зеленый свет» на вторжение Турции в Сирию», — заявил он. Читайте подробнее: Трамп призывал Эрдогана немедленно прекратить военную операцию 02:07 Пошлины Вашингтона на турецкую сталь будут увеличены до 50%, сообщил американский президент Дональд Трамп в своём официальном заявлении, опубликованном в Twitter. Таким образом, тарифы на сталь снова поднимутся — до уровня, на котором они находились перед снижением в мае этого года. Кроме того, американский минторг прекращает переговоры о торговой сделке с Анкарой на сумму сто миллиардов долларов. [[[quote-11]]] Читайте подробнее: Санкции против Турции. США вводят огромные пошлины на сталь 02:35 Американские военные не уйдут полностью из Сирии, говорится в заявлении президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, текст которого он опубликовал в Twitter. По словам Трампа, американский контингент частично останется на базе в Эт-Танфе (провинция Хомс, Сирия). [[[quote-12]]] При этом с северо-востока Сирии, где сейчас Турция проводит операцию «Источник мира», американских военных выводят. Но полностью регион покидать нельзя, отмечает Трамп, чтобы не дать снова развернуться террористам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом Трамп снова приписал себе и своим союзникам разгром ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он отметил, что Анкара «не должна ставить под угрозу все эти достижения». Об этом: Трамп рассказал о выводе и невыводе войск из Сирии

02:38 Вашингтон расширил список санкций против Турции, добавив в него несколько министерств и высших должностных лиц Турецкой Республики, сообщает 14 октября сайт Минфина США. В список включены министерство национальной обороны и министерство энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики. Также под санкции попадают руководители этих ведомств Хулуси Акар и Фатих Донмез. Кроме того, в список добавлен министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Об этом: США расширяют санкционный список для Турции

02:53 США договорились с Россией о переходе под российский контроль города Манбидж на севере сирийской провинции Алеппо, сообщил 14 октября журнал Newsweek. По сведениям источника журнала в Пентагоне, американские войска выходят из города, их руководство будет способствовать занятию там позиций российскими подразделениями. Это делается на фоне турецких действий по разгрому удерживающих Манбидж отрядов «Сил демократической Сирии» (СДС), которые поддерживает Вашингтон. Подробности в материале: США передают контроль над Манбиджем русским и спешно отступают

02:55 Президент США Дональд Трамп отправляет в Анкару делегацию из-за турецкой военной операции на северо-востоке Сирии, сообщил представитель Белого дома на брифинге для журналистов. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены урегулировать ситуацию на северо-востоке Сирии дипломатическим путем. В частности, США хотят добиться от Турции немедленного прекращения огня. «Поэтому президент направляет как можно скорее делегацию высокого ранга в Анкару, чтобы выяснить, возможно ли достичь соглашения», — заявил он. Читайте также: Трамп решил отправить делегацию в Турцию

03:31 Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции, дающий право Белому дому вводить санкции против лиц, препятствующих прекращению боевых действий, сообщается 14 октября в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео. В заявлении сказано, что президентом США подписан исполнительный указ о санкциях против лиц, препятствующих прекращению кровопролития в зоне турецкой военной операции на севере Сирийской Республики. Подробности в материале: Трамп дал право Белому дому на личные санкции против турецких «ястребов»

03:52 Президент США Дональд Трамп отправляет в Турцию делегацию для разрешения ситуации на северо-востоке Сирии, заявил 14 октября на брифинге для журналистов представитель американской администрации. Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что последние действия Вашингтона в отношении Турции весьма серьёзны, если учесть нынешнюю слабость её экономики. Тем не менее США остаются привержены выходу из ситуации дипломатическим путём, для чего Трамп дал распоряжение направить в Турецкую республику делегацию высокого ранга. Читайте также: Доброе слово и пистолет: Трамп шлёт к туркам делегацию после ввода санкций

04:27 США имели в зоне наступления турецких войск на севере Сирии лишь несколько десятков военнослужащих, они были не в состоянии остановить агрессию, заявила 14 октября журналистам представитель американской администрации. Об этом: В США объясняют спешную эвакуацию своих сил численным превосходством турок

07:17 Администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность вывоза ядерных боеприпасов с авиабазы Инджирлик в Турции, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, сотрудники Госдепа США и американского министерства энергетики обсуждали планы о вывозе 50 единиц тактического ядерного оружия с авиабазы Инджирлик в Турции из-за начала турецкой операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. По мнению одного источника, вывоз ядерных боеголовок с авиабазы будет означать разрыв союзнических отношений между Вашингтоном и Анкарой. Газета обращает внимание, что за месяц до начала операции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сетовал на отсутствие у Анкары ядерного оружия. Подробности в материале: США задумывались о вывозе ядерного оружия с базы в Турции

07:30 База ВВС США Инджирлик. Турция [alghad.com]

08:08 Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом, иракским коллегойБархамом Салехоми турецким коллегойРеджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщает Le Figaro. Подробнее в материале: Макрон обсудил ситуацию в Сирии с Трампом, Эрдоганом и Салехом

08:17 Введением санкций против Турции Соединенные Штаты намерены заставить Анкару прекратить военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Об этом: В Госдепе объяснили санкции США против Турции

08:31 Сирийские правительственные войска пересеклись на дороге между Манбиджем и Кобани в САР с отступающими военными США, которые отказались встать на защиту курдов, видео опубликовало Ruptly. Читайте также: Появилось видео встречи сирийской армии с отступающими военными США

08:43 Порядка 180 беженцев из Сирии, бежавшие из-за действий турецких военных на северо-востоке страны, прибыли в Иракский Курдистан. Читайте также: В Иракский Курдистан прибыла первая группа сирийских беженцев

08:48 Лагерь беженцев

08:50 Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман обсудили в Эр-Рияде в том числе события в Сирии в связи с военной операцией Турции «Источник мира», сообщает агентство SPA. Подробности в материале: Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию в Сирии

09:05 Соединенные Штаты не планируют выводить американских военных из района Эт-Танфа на юге Сирии. Об этом: США не планируют выводить войска из района Эт-Танфа в Сирии — СМИ

09:09 Санкции, которые были введены президентом США Дональдом Трампом в отношении Турции в связи с начатой в Сирии военной операцией, недостаточны для того, чтобы разрешить ситуацию на северо-востоке САР. Такое мнение высказала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. «Президент Трамп развязал эскалацию хаоса и отсутствия безопасности в Сирии. Его заявление о введении пакета санкций в отношении Турции не позволяет обратить вспять эту гуманитарную катастрофу», — говорится в заявлении Пелосии, опубликованном на сайте спикера. Принятые главой Белого дома решения Пелоси назвала «безответственными». Читайте также: Пелоси сочла недостаточными санкции Трампа против Турции

09:36 Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 595 курдских повстанцев с момента начала спецоперации на северо-востоке Сирии. Подробности в материале: Военные Турции «нейтрализовали» 595 курдских повстанцев в Сирии — СМИ

09:44 ВВС Турции [(cc) Darren Flinders]

09:47 Премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар заявил: «Необходимо обозначить, что в парламенте Северного Кипра был создан общий комитет по поддержке операции «Источник мира», проводимой Турцией на севере Сирии». Читайте подробнее: Турки-киприоты заявили о поддержке операции «Источник мира» в Сирии

09:51 Группа депутатов меджлиса Исламского совета (парламента) Ирана осудила бомбардировки Турции на севере Сирии, обвинив Анкару в гибели «беззащитных гражданских лиц Сирии». Читайте подробнее: Иранские парламентарии осудили агрессию Турции против Сирии

09:52 Постоянный представитель Турции в ООН Садык Арслан обратился с призывом к мировым СМИ положить конец манипуляциям, связанным с турецкой операцией «Источник мира», проводимой на Восточном берегу Евфрата на севере Сирии. Читайте подробнее: Турция: пора прекратить манипуляции в СМИ нашей операцией в Сирии

09:56 Министр юстиции Турецкой Республики Абдулгамит Гюль относительно турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии заявил: «Для того, чтобы гражданское население ни в коем случае не понесло никакого ущерба, были приняты необходимые меры». Подробности в материале: Минюст Турции: мы предприняли все меры для защиты мирного населения Сирии

09:58 Министерство иностранных дел Турецкой Республики опубликовало официальное заявление, в котором сказано: «Мы полностью отвергаем и решительно осуждаем решения Совета ЕС по иностранным делам, принятые относительно ситуации на северо-востоке Сирии и деятельности Турции в Восточном Средиземноморье». Читайте также: МИД Турции осудил позицию ЕС по Сирии

10:10 Россия рассчитывает, что Турция и Сирия не допустят прямого столкновения своих войск на сирийской территории и смогут выстроить взаимодействие. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов. Читайте подробнее: МИД РФ надеется, что Турция и Сирия не допустят прямого столкновения сил

10:18 Сирийская армия [(cc) Abkhazian Network News Agency]

11:25 Китай выступает против вторжения Турции на территорию Сирии. С таким заявлением 15 октября выступил на брифинге в Пекине официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает РИА Новости. Подробности в материале: МИД Китая призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии

11:29 Отряды курдских «Сил народной самообороны» (SDF) в хоте контратаки вернули контроль над пограничным городом Рас-эль-Айн в Сирии, захваченный турецкими войсками и их союзниками 12 октября. Об этом 15 октября сообщает телеканал Al-Hadath. Отмечается, что в настоящее время в окрестностях города и в самом населённом пункте продолжаются ожесточённые столкновения между силами SDF и формированиями сирийской вооружённой оппозиции, которая участвует в операции «Источник мира» на стороне Анкары. Читайте подробнее: Курды отбили у армии Турции город Рас-эль-Айн на севере Сирии