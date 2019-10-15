Турецкая армия проводит военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично объявил о начале операции. По его словам, она направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Читайте подробнее в сюжете ИА REGNUM: «Турецкая военная операция «Источник мира» в Сирии»

Иван Шилов ИА REGNUM
Самолет Турция
08:17 10.10.2019

Читайте также: Канада решительно осудила операцию Турции в Сирии

08:19 10.10.2019

Канадские власти выразили осуждение начатой в Сирии операции турецкой армии, заявила глава МИД Канады Христя Фриланд.

По её словам, односторонние действия турок угрожают стабильности региона, и без того проблемного. Они усугубят гуманитарную ситуацию и обнулят прогресс в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который достигнут действиями международной коалиции.

08:20 10.10.2019

Читайте также: В позиции Ирана в отношении сирийских курдов мог произойти сдвиг — эксперт

08:25 10.10.2019

Более 180 целей на территории Сирии были обстреляны турецкими войсками в первые часы операции «Источник мира». Сообщение об этом опубликовано министерством обороны Турции в Twitter.

Читайте также: Турция начала операцию в Сирии обстрелом 181 объекта

08:26 10.10.2019

Парламент Иракского Курдистана выразил обеспокоенность по поводу вторжения Турции на территорию Сирии.

Об этом: Парламент Иракского Курдистана обеспокоен вторжением Турции в Сирию

08:33 10.10.2019

Франция «очень твердо» осуждает наступление турецких войск, начатое 9 октября на севере Сирии. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявила госсекретарь по европейским делам при МИД страны Амели де Монтшалин.

Подробнее в материале:Франция «очень твердо» осуждает наступление турецких войск в Сирии

08:43 10.10.2019

«Турецкие войска продолжают продвигаться на восток региона реки Евфрат в Сирии после наземного наступления в рамках операции «Источник мира», — заявило минобороны Турции.

09:02 10.10.2019

Президент США Дональд Трамп подверг критике прежнего главу Белого дома Барака Обаму за сотрудничество с Рабочей партией Курдистана (РПК).

Читайте также: Трамп обвинил Обаму в сотрудничестве с РПК

09:21 10.10.2019

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал прекратить одностороннюю операцию Турции в Сирии, сообщает Le Figaro.

Подробнее в материале: Глава МИД Франции о военной операции Турции в Сирии: «Должна остановиться»

09:23 10.10.2019
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Об этом: Курды в Сирии — «позорно преданные друзья»: сенатор Митт Ромни