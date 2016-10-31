Премьер-министр Дмитрий Медведев 10 октября проводит заседание правительства РФ. В повестку дня включено 14 вопросов. В частности, участники заседания обсудят переход на проектное финансирование объектов долевого жилищного строительства с использованием счетов эскроу, проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей», предоставление в 2019 году из федерального бюджета бюджету Магаданской области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, предоставление в 2019 году из федерального бюджета бюджету Саратовской области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.

Фото с сайта правительства РФ Совещание правительства

11:46 В соответствии с законодательством о долевом строительстве с 1 июля 2019 года привлечение денежных средств участников долевого строительства возможно только с использованием счетов эскроу, за исключением проектов строительства жилья, соответствующих критериям, установленным правительством. Переход строительной отрасли к проектному финансированию будет способствовать созданию необходимых условий для её устойчивого развития, а также позволит минимизировать риски граждан — участников долевого строительства, вкладывающих свои денежные средства в строительство жилья.

11:57 В правительстве хотят повысить эффективность федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

12:02 На заседании будет рассмотрен проект федерального закона «О внесении изменения в Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» в части наделения организаций культуры правом предоставлять в аренду по льготным ставкам арендной платы государственное или муниципальное имущество для осуществления арендатором розничной торговли книгами, газетами и журналами и проведения литературно-просветительских мероприятий».

12:05 Дмитрий Медведев. government.ru

12:22 Срок рассмотрения заявлений о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке, поданных на территории Российской Федерации, могут сократить с шести до трёх месяцев. Это предусматривается законопроектом, который рассмотрят на заседании.

12:33 В Москве началось заседание правительства РФ.

12:36 «Не так давно на совещании с заместителями я принял решение рассмотреть законопроект «О защите и поощрении капитальных вложений» на текущем заседании. Сегодня общие подходы или общие принципы к тому, что можно было бы выносить для рассмотрения, здесь, а потом в Государственную думу, подготовлено, и потом пора уже передвигать законопроект на эту площадку», — начал заседание Медведев.

12:39 «Еще один законопроект касается дальнейшего совершенствования процедуры определения кадастровой стоимости недвижимости. Он направлен на сохранение принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную», — заявил Медведев.

12:45 «Ошибка, которая допущена, будет рассматриваться в пользу владельца недвижимости. При её исправлении, если стоимость объекта уменьшается, то она будет уменьшена за весь период, с того дня, как была внесена в Единый государственный реестр недвижимости. Во-вторых, изменён механизм внесудебного изменения кадастровой стоимости. Государственные оценщики теперь будут рассматривать детально каждое обращение по его определению, а не так формально, как это было ранее в комиссиях. Кроме того, будет установлен не только режим непрерывного надзора за этой процедурой, но и персональная ответственность руководителей организации, которые такую кадастровую стоимость оценивают. Ну и, наконец, теперь изменение результатов стоимости до их утверждения будет возможно только после публичного рассмотрения. Эта процедура станет более прозрачной», — сказал Медведев.

12:53 «Сегодня мы также обсуждаем закон «О рыболовстве и сохранении биологических ресурсов», изменение его. Законопроект отменяет так называемые плановые, то есть объявленные проверки при осуществлении федерального контроля в этой сфере. Остаются только внеплановые проверки и рейдовые осмотры судов. Почему? Обычно плановые проверки проводили на берегу по местонахождению юридических лиц. Это сугубо бюрократическая процедура — изучали документацию, осматривали производственные мощности. К моменту прихода проверяющих те, кто недобросовестно занимается этим бизнесом, просто успевали подготовиться и скрыть что-либо. А какой смысл тогда в этой проверке? Статистика показывает, что здесь неожиданные проверки, рейды вдвое эффективнее, чем те, которые проводятся по известному плану. А с другой стороны, эти плановые проверки просто избыточную административную нагрузку создают», — сказал Медведев.

13:05 Саратовская область получит более 3,6 млрд рублей, заявил 10 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России. Читайте подробнее: Правительство РФ выделит 3,6 млрд рублей Саратовской области

13:13 Магаданская область получит дополнительно более одного миллиарда рублей, сообщил 10 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России. Читайте также: Правительство выделит более миллиарда рублей Магаданской области

13:20 Законопроект, предполагающий меры поддержки капитальных вложений, рассмотрит правительство РФ. Об этом заявил 10 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России. Читайте также: Правительство РФ рассмотрит меры по защите и поддержке капитальных вложений

13:53 В РФ готовится введение маркировки музыкальных инструментов, имеющих культурную ценность, сообщил 10 октября премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства. Об этом: Ценные музыкальные инструменты получат химические и радиочастотные метки

14:37 Результаты использования эскроу-счетов в долевом строительстве пока «не выдающиеся». Об этом 10 октября заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России. Об этом: Медведев недоволен результатами использования эскроу-счетов в РФ