Заседание правительства РФ — трансляция
В соответствии с законодательством о долевом строительстве с 1 июля 2019 года привлечение денежных средств участников долевого строительства возможно только с использованием счетов эскроу, за исключением проектов строительства жилья, соответствующих критериям, установленным правительством. Переход строительной отрасли к проектному финансированию будет способствовать созданию необходимых условий для её устойчивого развития, а также позволит минимизировать риски граждан — участников долевого строительства, вкладывающих свои денежные средства в строительство жилья.
В правительстве хотят повысить эффективность федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.
На заседании будет рассмотрен проект федерального закона «О внесении изменения в Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» в части наделения организаций культуры правом предоставлять в аренду по льготным ставкам арендной платы государственное или муниципальное имущество для осуществления арендатором розничной торговли книгами, газетами и журналами и проведения литературно-просветительских мероприятий».
Срок рассмотрения заявлений о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке, поданных на территории Российской Федерации, могут сократить с шести до трёх месяцев. Это предусматривается законопроектом, который рассмотрят на заседании.
В Москве началось заседание правительства РФ.
«Не так давно на совещании с заместителями я принял решение рассмотреть законопроект «О защите и поощрении капитальных вложений» на текущем заседании. Сегодня общие подходы или общие принципы к тому, что можно было бы выносить для рассмотрения, здесь, а потом в Государственную думу, подготовлено, и потом пора уже передвигать законопроект на эту площадку», — начал заседание Медведев.
«Еще один законопроект касается дальнейшего совершенствования процедуры определения кадастровой стоимости недвижимости. Он направлен на сохранение принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную», — заявил Медведев.
«Ошибка, которая допущена, будет рассматриваться в пользу владельца недвижимости. При её исправлении, если стоимость объекта уменьшается, то она будет уменьшена за весь период, с того дня, как была внесена в Единый государственный реестр недвижимости. Во-вторых, изменён механизм внесудебного изменения кадастровой стоимости. Государственные оценщики теперь будут рассматривать детально каждое обращение по его определению, а не так формально, как это было ранее в комиссиях. Кроме того, будет установлен не только режим непрерывного надзора за этой процедурой, но и персональная ответственность руководителей организации, которые такую кадастровую стоимость оценивают. Ну и, наконец, теперь изменение результатов стоимости до их утверждения будет возможно только после публичного рассмотрения. Эта процедура станет более прозрачной», — сказал Медведев.
«Сегодня мы также обсуждаем закон «О рыболовстве и сохранении биологических ресурсов», изменение его. Законопроект отменяет так называемые плановые, то есть объявленные проверки при осуществлении федерального контроля в этой сфере. Остаются только внеплановые проверки и рейдовые осмотры судов. Почему? Обычно плановые проверки проводили на берегу по местонахождению юридических лиц. Это сугубо бюрократическая процедура — изучали документацию, осматривали производственные мощности. К моменту прихода проверяющих те, кто недобросовестно занимается этим бизнесом, просто успевали подготовиться и скрыть что-либо. А какой смысл тогда в этой проверке? Статистика показывает, что здесь неожиданные проверки, рейды вдвое эффективнее, чем те, которые проводятся по известному плану. А с другой стороны, эти плановые проверки просто избыточную административную нагрузку создают», — сказал Медведев.
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