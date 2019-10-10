Курган, 10 октября, 2019, 07:16 — ИА Регнум. В Кургане вандалы раскурочили скейт-парк, расположенный в Центральном парке культуры и отдыха. Кататься на скейтбордах и спортивных велосипедах стало невозможно. Администрация Кургана решила закрыть скейт-парк до окончания ремонта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM.

Пресс-служба администрации Кургана Скейт-парк до «работы» вандалов

Как отмечают в мэрии Кургана, от вандализма иной защиты, как сознательность и ответственное отношение к городскому имуществу, нет. Возведение скейт-парка обошлось в пять миллионов рублей.

На данный момент устанавливается ущерб и будут изыскиваться дополнительные денежные средства на восстановление полюбившейся экстремалам площадки, сообщают власти муниципалитета.