Вашингтон, 10 октября, 2019, 06:22 — ИА Регнум. Белый дом рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

По словам источника, условия соглашения были оговорены ранее в этом году, однако потом переговоры по этому вопросу были приостановлены. Администрация президента США Дональда Трампа предполагает, что наличие такого промежуточного соглашения позволит достичь прогресса в дальнейших торговых переговорах по вопросам интеллектуальной собственности и обмена технологиями.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной раунд торговых переговоров между делегациями США и Китая состоится 10−11 октября в Вашингтоне. Ранее сообщалось, что на предварительных консультациях на уровне заместителей глав делегаций сторонам не удалось достичь какого-либо прогресса по вопросу защиты интеллектуальной собственности.