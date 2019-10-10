Пекин, 10 октября, 2019, 06:21 — ИА Регнум. Оптовые цены на сельскохозяйственную продукцию в Китае пошли вверх, сообщает 9 октября Министерство сельского хозяйства Китае, передает агентство Синьхуа.

Stuart Webster Свинина

К 14:00 по местному времени 9 октября индекс оптовых цен на сельскохозяйственную продукцию находился на уровне 112,65, что на 0,35 пунктов выше, чем днём ранее. Средние оптовые цены на свинину поднялись на 2,3% относительно предыдущего дня до 39,81 юаней (около $5,6) за килограмм, в то время как куриные яйца прибавили 0,9% к цене до 10,63 юаня за килограмм.

Средняя цена на 28 типов овощей, которые мониторятся правительством осталась практически без изменений, в то время как на шесть типов фруктов — прибавила 0,2% до 5,14 юаней за килограмм в среднем.

Отметим, что индекс оптовых цен на сельскохозяйственную продукцию собирается на основе оптовых рыночных цен 200 оптовых поставщиков и обновляется на ежедневной основе.