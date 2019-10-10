Южно-Сахалинск, 10 октября, 2019, 06:43 — ИА Регнум. Своими впечатлениями после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным поделился с подписчиками в Instagram губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Dfo.gov.ru Валерий Лимаренко

Читайте также: Путин принял в Кремле 19 избранных глав регионов России

Лимаренко перечислил последние достижения властей региона:

«Мы вернули «Аэрофлот» на остров, удвоили количество авиарейсов, межрегиональных и областных, взяли под контроль строительство пассажирских судов, чтобы сахалинцы и курильчане могли беспрепятственно перемещаться. Мы начали строить дороги в муниципалитетах, а главную островную трассу Южно-Сахалинск — Оха начали переводить в федеральную собственность».⠀

Также островной глава акцентировал, что необходимо заручиться доверием населения:

«Фактор доверия — вот это, наверное, самое сложное, потому что проблемы региона можно решить только вместе с населением».

Подписчики Instagram комментируют посты Валерия Лимаренко:

«Перемены реально видно. Приятно город созерцать»,

«Большей частью людей руководит в первую очередь надежда, что услышат и примут меры, после замечаний, просьб и ожиданий либо приходит доверие, либо полное разочарование».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин встретился с избранными губернаторами РФ в единый день голосования 8 сентября 2019 года. В их числе был и глава Сахалина Валерий Лимаренко.