Байконур, Казахстан, 10 октября, 2019, 06:12 — ИА Регнум. Разгонный блок «Бриз-М» ракеты «Протон-М» вывел на целевую орбиту европейский коммерческий спутник Eutelsat-5WB. Об успешном отделении спутника от разгонного блока на своей странице в Twitter сообщает компания International Launch Services (дочерняя компания Центра М. В. Хруничева).

Mil.ru Старт ракеты-носителя «Протон-М»

«EUTELSAT 5 West B отделение было подтверждено!» — говорится в сообщении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 октября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М» с двумя коммерческими спутниками на борту — европейским телекоммуникационным аппаратом Eutelsat-5WB и американским сервисным MEV-1.

Выведение спутников на орбиту заняло рекордное время — 15 часов 54 минуты, что связано с орбитами спутников.