Владимир Путин посетит Нижний Новгород 10 октября 2019 года — в день открытия VIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». В программе поездки — участие президента РФ в пленарном заседании, основная тема которого — «Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом».

Он также проведёт в столице Нижегородской области заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, на котором планируется обсудить роль регионов и муниципальных образований в развитии физкультуры и спорта.

В рамках форума Владимир Путин также встретится с главами международных спортивных организаций, победителями ХХХ Всемирной летней универсиады 2019 года в Неаполе и осмотрит выставку «Современный спорт. Инновации и перспективы».

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Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
10:08

В Нижнем Новгороде 10 октября открывается Международный форум «Россия — спортивная держава». Мероприятия форума будут проходить в течение двух дней. Также в рамках форума состоится первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу, который станет квалификационным этапом к Олимпийским играм в Токио в 2020 году.

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10:09

Международный форум «Россия — спортивная держава» учреждён в июле 2009 года для развития физической культуры и спорта. Впервые форум прошёл с 22 по 25 октября 2009 года в Казани. В октябре 2018 года форум прошёл в Ульяновске.

10:10

О визите Владимира Путина в Нижний Новгород сообщалось задолго до форума. Нижегородские эксперты предполагали, что, помимо столицы региона, глава государства посетит и Саров.

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10:10

На участие в чемпионате по скейтбордингу подали заявки более 100 лучших спортсменов континента. Россию на чемпионате представят 6 спортсменов, в числе которых нижегородец Яков Кан.

Зрители смогут посетить соревнования 10−12 октября. Посещение будет бесплатным, однако гостей чемпионата просят зарегистрироваться на официальном портале состязаний.

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10:13

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в этом масштабном мероприятии могут принять участие более 2 тыс. гостей. При этом власти рассчитывают максимально задействовать объекты инфраструктуры, построенные к чемпионату мира по футболу. Все основные мероприятия состоятся на площадке недавно построенного футбольного стадиона «Нижний Новгород».

10:14

На форуме в качестве спикеров выступят представители нескольких регионов, в том числе и Татарии. Так перед гостями выступят глава республики Рустам Минниханов и республиканский министр спорта Владимир Леонов.

10:14

Среди спикеров форума — именитые спортсмены Александр Карелин, Алексей Ягудин и Николай Валуев, а также помощник президента РФ Игорь Левитин и главы ряда регионов.

10:16

Накануне приехавший на форум президент Международной федерации хоккея Рене Фазель вместе с нижегородским губернатором Глебом Никитиным посетили матч нижегородского «Торпедо» и подмосковного «Витязя».

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10:18

В начале матча Рене Фазель в торпедовском бомбере вышел на лед и вбросил шайбу.

Начала матча с участием президента Международной федерации хоккея.

Фото: пресс-служба клуба «Торпедо»

10:21

В связи с проведением форума в микрорайоне «Мещерское озеро», где располагается футбольный стадион, многие дороги перекрыты. В целом по городу наблюдается увеличившееся число патрулей ДПС.

10:24

По данным портала по отслеживанию воздушных судов flightradar24, самолет авиакомпании «Россия» подлетает к Павлово в Нижегородской области. Не исключено, что именно в нем летит президент РФ Владимир Путин.

10:28

Предыдущий визит главы государства в Нижний Новгород состоялся в декабре 2017 года. Именно здесь в ходе встречи с работниками завода ГАЗ Путин заявил, что принял решение выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году.

Напомним как это было: Владимир Путин будет баллотироваться на пост президента РФ

10:31

Владимир Путин во время посещения Горьковского автомобильного завода в 2017 году. kremlin.ru

10:36

В ходе пленарного заседания по вопросу развития спорта в интеграции с мировым сообществом, в котором примет участие Владимир Путин, планируется обсудить широкий круг вопросов. В их числе:

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10:45

Форум уже стартовал. В рамках него проходят панельные дискуссии по следующим темам — «Стратегия-2030. Инновации будущего» и «Совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта».

10:55

Хотя посещение Сарова в официальном плане поездки Владимира Путина не упомянуто, жители города сообщают, что в городе много полиции. Нижегородские СМИ пишут, что Саров «замер в ожидании Владимира Путина».

10:58

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в приветственном слове к участникам форума отметил, что для региона «большая честь» принять у себя данное мероприятие.

«В прошлом году Нижний Новгород принимал матчи Чемпионата мира по футболу. Те дни стали настоящим спортивным праздником. Надеюсь, что во время проведения форума все мы вновь сможем почувствовать объединяющую силу спорта!» — заявил он, выразив уверенность, что форум «станет знаковым событием как для его участников, так и для всех нижегородцев».

11:01

Ожидается, что в форуме примут участие порядка 1,5 тыс. гостей и 150 спортсменов.

11:02

Глеб Никитин. government-nnov.ru

11:06

На официальном сайте VIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» опубликовано приветственное слово Владимира Путина к участникам.

Глава государства, который посетит Нижний Новгород сегодня, 10 октября 2019 года, отметил, что за десять лет работы форум зарекомендовал себя «как авторитетная экспертная площадка для содержательного общения по самому широкому кругу проблем современного спорта, обмена лучшим опытом между представителями национальных и международных спортивных федераций, атлетами, тренерами, руководителями общественных организаций».

Президент отметил актуальность, востребованность конструктивного диалога и поддержал идею проводить мероприятие ежегодно.

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