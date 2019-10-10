Владимир Путин в Нижнем Новгороде. Форум «Россия – спортивная держава»

Владимир Путин посетит Нижний Новгород 10 октября 2019 года — в день открытия VIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». В программе поездки — участие президента РФ в пленарном заседании, основная тема которого — «Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом». Он также проведёт в столице Нижегородской области заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, на котором планируется обсудить роль регионов и муниципальных образований в развитии физкультуры и спорта. В рамках форума Владимир Путин также встретится с главами международных спортивных организаций, победителями ХХХ Всемирной летней универсиады 2019 года в Неаполе и осмотрит выставку «Современный спорт. Инновации и перспективы». Телеграм-версия трансляции доступна на канале @Sport_Derjava Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин 10:08 В Нижнем Новгороде 10 октября открывается Международный форум «Россия — спортивная держава». Мероприятия форума будут проходить в течение двух дней. Также в рамках форума состоится первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу, который станет квалификационным этапом к Олимпийским играм в Токио в 2020 году. Читайте также: В Нижнем Новгороде открывается форум «Россия — спортивная держава» 10:09 Международный форум «Россия — спортивная держава» учреждён в июле 2009 года для развития физической культуры и спорта. Впервые форум прошёл с 22 по 25 октября 2009 года в Казани. В октябре 2018 года форум прошёл в Ульяновске. 10:10 О визите Владимира Путина в Нижний Новгород сообщалось задолго до форума. Нижегородские эксперты предполагали, что, помимо столицы региона, глава государства посетит и Саров. Читайте также: Владимира Путина ждут в Нижегородской области и гадают над маршрутом 10:10 На участие в чемпионате по скейтбордингу подали заявки более 100 лучших спортсменов континента. Россию на чемпионате представят 6 спортсменов, в числе которых нижегородец Яков Кан. Зрители смогут посетить соревнования 10−12 октября. Посещение будет бесплатным, однако гостей чемпионата просят зарегистрироваться на официальном портале состязаний. Читайте также: Нижегородцы смогут попасть на чемпионат Европы по скейтбордингу бесплатно 10:13 По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в этом масштабном мероприятии могут принять участие более 2 тыс. гостей. При этом власти рассчитывают максимально задействовать объекты инфраструктуры, построенные к чемпионату мира по футболу. Все основные мероприятия состоятся на площадке недавно построенного футбольного стадиона «Нижний Новгород». 10:14 На форуме в качестве спикеров выступят представители нескольких регионов, в том числе и Татарии. Так перед гостями выступят глава республики Рустам Минниханов и республиканский министр спорта Владимир Леонов. 10:14 Среди спикеров форума — именитые спортсмены Александр Карелин, Алексей Ягудин и Николай Валуев, а также помощник президента РФ Игорь Левитин и главы ряда регионов. 10:16 Накануне приехавший на форум президент Международной федерации хоккея Рене Фазель вместе с нижегородским губернатором Глебом Никитиным посетили матч нижегородского «Торпедо» и подмосковного «Витязя». Читайте также: Глава Международной федерации хоккея посетил игру «Торпедо» и «Витязя» 10:18 В начале матча Рене Фазель в торпедовском бомбере вышел на лед и вбросил шайбу. Начала матча с участием президента Международной федерации хоккея. Фото: пресс-служба клуба «Торпедо» 10:21 В связи с проведением форума в микрорайоне «Мещерское озеро», где располагается футбольный стадион, многие дороги перекрыты. В целом по городу наблюдается увеличившееся число патрулей ДПС. 10:24 По данным портала по отслеживанию воздушных судов flightradar24, самолет авиакомпании «Россия» подлетает к Павлово в Нижегородской области. Не исключено, что именно в нем летит президент РФ Владимир Путин. 10:28 Предыдущий визит главы государства в Нижний Новгород состоялся в декабре 2017 года. Именно здесь в ходе встречи с работниками завода ГАЗ Путин заявил, что принял решение выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году. Напомним как это было: Владимир Путин будет баллотироваться на пост президента РФ 10:31 Владимир Путин во время посещения Горьковского автомобильного завода в 2017 году. kremlin.ru 10:36 В ходе пленарного заседания по вопросу развития спорта в интеграции с мировым сообществом, в котором примет участие Владимир Путин, планируется обсудить широкий круг вопросов. В их числе: [[[list-0]]] 10:45 Форум уже стартовал. В рамках него проходят панельные дискуссии по следующим темам — «Стратегия-2030. Инновации будущего» и «Совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта». 10:55 Хотя посещение Сарова в официальном плане поездки Владимира Путина не упомянуто, жители города сообщают, что в городе много полиции. Нижегородские СМИ пишут, что Саров «замер в ожидании Владимира Путина». 10:58 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в приветственном слове к участникам форума отметил, что для региона «большая честь» принять у себя данное мероприятие. «В прошлом году Нижний Новгород принимал матчи Чемпионата мира по футболу. Те дни стали настоящим спортивным праздником. Надеюсь, что во время проведения форума все мы вновь сможем почувствовать объединяющую силу спорта!» — заявил он, выразив уверенность, что форум «станет знаковым событием как для его участников, так и для всех нижегородцев». 11:01 Ожидается, что в форуме примут участие порядка 1,5 тыс. гостей и 150 спортсменов. 11:02 Глеб Никитин. government-nnov.ru 11:06 На официальном сайте VIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» опубликовано приветственное слово Владимира Путина к участникам. Глава государства, который посетит Нижний Новгород сегодня, 10 октября 2019 года, отметил, что за десять лет работы форум зарекомендовал себя «как авторитетная экспертная площадка для содержательного общения по самому широкому кругу проблем современного спорта, обмена лучшим опытом между представителями национальных и международных спортивных федераций, атлетами, тренерами, руководителями общественных организаций». Президент отметил актуальность, востребованность конструктивного диалога и поддержал идею проводить мероприятие ежегодно. [[[quote-0]]]

11:07 Самолёт президента приземлился в аэропорту Нижнего Новгорода.

11:09 По итогам первых панельных дискуссий от спикеров появились отзывы. Бывший замгубернатора Нижегородской области, депутат Госдумы РФ Дмитрий Сватковский на своей странице в соцсетях поблагодарил участников дискуссии «Спорт и медиа» «за содержательное обсуждение».

11:11 В вечернее время в дни форума в Нижнем Новгороде на нижегородской телебашне будет работать праздничная подсветка. Таким способом принимающая сторона приветствует участников и гостей международного форума. Иллюминация будет работать вечером 10 и 11 октября. На световом панно башни будут воспроизводить оригинальный тематический мультимедийный сценарий.

11:16 Первые соглашения о сотрудничестве подписаны на форуме. Сторонами одного из них стали министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент Российского футбольного союза Александр Дюков и президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев. Область стала вторым регионом, с которым подписан подобный договор. В рамках документа планируется развивать систему региональной подготовки резерва. Сама концепция проекта основана на пирамиде футбольных школ с максимальным охватом. На каждом этапе будет проходить интенсивная подготовка спортсменов.

11:18 Футболом в Нижегородской области по итогам 2018 года занимались свыше 43 тыс. человек, что на 6% больше, чем в 2017 году.

11:21 Глеб Никитин и Павел Колобков. minsport.gov.ru

11:23 С нижегородскими властями также подписала соглашение о сотрудничестве и Федерации скейтбординга России. Свои подписи поставили губернатор Глеб Никитин и президент федерации Илья Вдовин. Стороны будут сотрудничать в сфере развития скейтбординга, в том числе строительстве скейтпарков, которые отвечают требованиям международной федерации World Skate Federation и пригодны для всесезонной подготовки. Предполагается сотрудничество при формировании и развитии сборной команды региона по данному виду спорта и его популяризации. В Нижнем Новгороде в дни форума пройдёт первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу.

11:23 Для участия в первом в истории чемпионате Европы по скейтбордингу в Нижний Новгород прибыли 80 участников из более чем 20 стран континента. 14 участников — представители России.

11:26 После чемпионата по скейтбордингу все конструкции, что возводились на нижегородском ФОКе для его проведения, будут переданы региону. По словам губернатора Глеба Никитина, площадку для данного вида спорта перенесут, но пока неизвестно куда. [[[quote-1]]]

11:27 Подписание соглашения. С сайта нижегородского правительства government-nnov.ru

11:29 Для помощи в проведении форума в Нижнем Новгороде работают 400 добровольцев.

11:35 В качестве спикеров на форуме заявлены главы ряда регионов, в их числе — губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Татарии Рустам Минниханов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

11:39 Стадион Нижнего Новгорода, где будет проходить часть мероприятий форума, по данным ТурСтата, попал в топ-10 по вместимости. Вместимость стадиона, носящего имя столицы региона, — 45 тыс. зрителей.

11:56 В рамках VIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде проходит выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы». Её планирует посетить Владимир Путин.

12:07 В Нижегородской области займутся популяризацией регби. Соглашение об этом подписали глава региона Глеб Никитин и председатель Высшего совета Общероссийской общественной организации «Спортивная федерация (союз) регби России» Игорь Артемьев. На сегодня данным видом спорта в области занимаются всего порядка 200 человек.

12:08 Фото: Александр Воложанин, газета «Нижегородские новости». С сайта нижегородского правительства.

12:31 В международном форуме принимает участие ульяновская делегация во главе с губернатором Сергеем Морозовым. В состав делегации также вошли представители минспорта, руководители ульяновских спортивных федераций и спортивных школ, главы муниципальных образований. Планируется, что во время рабочей поездки они посетят более 20 тематических мероприятий. Отметим, что 2018 году спортивный форум прошёл в Ульяновской области. Читайте также: Ульяновская делегация на спортивном форуме посетит 20 мероприятий

12:37 Из архива: октябрь 2018 года, Ульяновск. Президент Владимир Путин осматривает на форуме «Россия — спортивная держава» стенд Ульяновской области. Фото: ulgov.ru

12:43 Информация о посещении Сарова Владимиром Путиным в ходе визита в Нижегородскую область не подтвердилась. Нижегородские СМИ со ссылкой на Российский федеральный ядерный центр сообщают об отмене этой части программы визита. Издание «Нижний Новгород. NN» отметило, что ожидалась демонстрация главе государства работы проектов «Умный Саров» и «Логос», а также встреча с семьями испытателей, погибших под Архангельском в августе 2019 года.

13:08 Министр спорта РФ Павел Колобков в рамках форума подписал соглашение о сотрудничестве в сфере спорта с главой Башкирии Радием Хабировым. По сообщению ТАСС, документом предусмотрено проведение в регионе крупных международных соревнований и реализация проекта «Спорт — норма жизни». В Башкирии планируется принять часть матчей по чемпионату мира по волейболу, что запланирован в 2022 году.

13:14 Портал «НН.ру» сообщил, что Владимир Путин прибыл на стадион «Нижний Новгород», где через несколько минут начнётся пленарное заседание форума на тему «Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом». В рамках мероприятия участники обсудят спортивные принципы как основу гармоничного развития человека, роль спорта как объединяющего начала в современном мире, здоровую конкуренцию в спорте высших достижений. Будет также поднят вопрос роли негосударственного сектора в решении вопроса создания спортивной инфраструктуры и многие другие.

13:17 Модератором пленарного заседания выступает министр спорта РФ Павел Колобков.

13:18 Павел Колобков, открывая заседание, отметил, что «это наше главное отраслевое мероприятие».

13:20 Колобков отметил, что форум проходит в восьмой раз, но впервые столько гостей. «Спорт из частного дела отдельных граждан превратился в государственный приоритет», — добавил он.

13:21 Колобков напомнил, что с этого года реализуется проект «Спорт — норма жизни», который входит в нацпроект «Демография».

13:21 «Нам важно убедить людей заниматься спортом, а не обязать», — заявил Колобков.

13:22 Вице-премьер РФ Ольга Голодец отметила, что для неё огромная честь находится в одном зале с теми, кто достиг высоких достижений в области спорта.

13:25 «Очень много просветительской, гуманитарной, благотворительной работы, нацеленной на то, чтобы сформировать в обществе новый климат, который может помочь привнести в нашу жизнь физкультуру и спорт», — добавила Голодец. К 2024 году мы хотим привлечь к спорту и физкультуре 55% жителей России, уточнила она. На сегодня регулярно занимаются физкультурой и спортом только 39%.

13:25 «Нужно помочь сделать физкультуру и спорт доступной для всех», — отметила Голодец.

13:27 «50% молодежи сказали, что они придерживаются принципов правильного питания», — отметила Ольга Голодец в своём выступлении.

13:28 В проекте «Спорт — норма жизни» планируется делать упор на развитие инфраструктуры. За год более тысячи сооружений уже построено.

13:29 По словам Голодец, в России ширится движение любителей бега: «Это не просто спорт, это форма проведения досуга».

13:30 «Здесь на Волге стал популярен заплыв «Волга Swim».

13:31 Павел Колобков заметил, что спорт влияет на все стороны жизни, на готовность людей к освоению профессии, на здоровье и другие сферы жизни.

13:33 «Мы можем дать миру что-то новое», — заметил Павел Колобков.

13:34 Павел Колобков. minsport.gov.ru

13:36 Президент УЕФА Александер Чеферин: «Россия в прошлом году показала прекрасную организацию чемпионата мира по футболу». Он отметил, что опасений по предстоящим соревнованиям в Санкт-Петербурге у него нет. Чеферин в своём выступлении рассказал о роли футбола в мире.

13:37 «Мы вместе можем решить любые проблемы, что могут появиться перед нами», — отметил Чеферин. Он добавил, что Россия в плане организации мероприятий — пример для других.

13:39 Павел Колобков отметил, что Сочи, благодаря спорту, превратился в спортивную столицу.

13:41 Президент Международной федерации хоккея на льду, член исполкома Международного олимпийского комитета Рене Фазель рассказал, что только вчера вернулся из Сочи. Фазель рассказал историю о Сочи, отметив, что прошедшие зимние игры в Сочи были лучшими.

13:42 «Слаженная командная работа. И в этом ваша сила. Командная работа. Это получается великолепно. Это было сделано в Сочи», — отметил Фазель.

13:43 «Без инфраструктуры у нас нет возможности, чтобы развивать таланты мальчиков и девочек. Нужно построить минимум 400, может, 450 центров кёрлинга, хоккея», — добавил он.

13:58 Павел Колобков: «Люди в Азии, Европе и Америке говорят на одном языке, языке спорта».

14:01 Старший вице-президент GAISF (Всемирное объединение международных спортивных федераций) Рафаэль Чиулли: «То, что вы делаете здесь, в России, по сути, создает спортивный, универсальный язык».

14:13 Президент Международной федерации бобслея и скелетона Иво Ферриани: «МОК стремится к универсальности спорта». Он добавил, что России показывает, насколько хорошо развиты лыжный, санный вид спорта.

14:15 Павел Колобков пригласил Иво Ферриани к сотрудничеству.

14:18 Павел Колобков: «Наша задача, общая задача из околоспортивных, иногда скандальных тем вернуть интерес именно в спорт».

14:23 Президент Международной федерации плавания (FINA) Julio Maglione: «Чемпионат по водным видам спорта в Казани в 2025 году будет иметь важную роль. И я бы хотел подчеркнуть, что развитие плавания на массовом уровне — это для всех важная инициатива».

14:26 Президент Международной федерации плавания (FINA) Julio Maglione: «Скандалы, различные дискуссии, комментарии — всего этого трудно избежать. У разных людей — разные мысли и точки зрения. Но мы понимаем, что спорт очень важен для развития стран в целом. Не существует другого вида деятельности, который мог бы на таком уровне объединять людей, людей с различными взглядами, мировоззрениями, религиями». Он добавил, что Россия является примером развития спорта.

14:27 Павел Колобков: «Россия была и остаётся единым центром развития спорта».

14:28 Ольга Голодец: «Сегодня спорт — это качество жизни. И это качество жизни для всех поколений».

14:34 Спорт — это интересное занятие для молодежи, которое отвлечет подростков с улиц, говорит 7-й президент УЕФА Александр Чеферин.

14:34 Все участники дискуссии пришли к единому выводу, что спорт — это способ объединения мира.

14:37 Спорт — это социальная сфера, это ответственность государства. Для правительства, для глав регионов спорт должен стать приоритетным направлением развития, считает глава Минспорта РФ Павел Колобков.

14:38 Необходимо четкий набор правил и его справедливая реализация. Нам нужно следить, чтобы каждая страна в равной степени принимала участие в развитии спорта, и тогда мы придем к единому результату. Усилия стран по популяризации спорта и его продвижению очень важны. Спорт — это мир, нам нужно больше мира.

14:39 К участникам форума присоединяется президент РФ Владимир Путин. Зал приветствует главу государства аплодисментами.

14:40 «Мы искренне рады приветствовать в России лидеров мирового спортивного сообщества», — говорит президент.

14:40 Мы уважаем и слышим друг друга, выстраивая конструктивный диалог.

14:41 В этом году с момента первого форума исполняется 10 лет, но его формат по-прежнему актуален.

14:42 Россия уже инициировала первые игры стран СНГ, соревнования пройдут в Казани в 2020 году. Игры БРИКС пройдут в Челябинске — на Урале.

14:43 Россия всегда была и остается готовой к диалогу, очень радует, что к сферам сотрудничества добавляется спорт, подчеркнул Путин.

14:43 Россия остается одним из ведущих участников спортивного движения.

14:44 Мы сотрудничаем со всеми международными организациями, включая WADA.

14:44 «Качество жизни каждого человека, его физическое здоровье отражаются на социальном благополучии человека», — полагает президент.

14:45 За последние годы, и это заметили в ВОЗ, Россия сократила потребление крепкого алкоголя и увеличила процент регулярно занимающихся спортом людей, что положительно сказалось на продолжительности жизни.

14:46 Сегодня на заседании Совета планируем поговорить о том, что нужно предпринять, чтобы спорт для людей стал жизненной необходимостью.

14:47 Путин завершил выступление, его провожают продолжительными аплодисментами. Гостей пригласили к выходу из зала пленарного заседания.

14:49 По регламенту деловой части форума на 15:00 мск намечено заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

15:01 Санкт-Петербург получил право провести финал Лиги чемпионов сезона 2020/21, потому что абсолютно готов к проведению мероприятия такого масштаба, сказал президент УЕФА Александр Чеферин. Читайте также: Глава УЕФА рассказал, почему финал ЛЧ-2021 пройдёт в Санкт-Петербурге

15:02 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в течение последних 15 лет инвестировал в развитие футбола в России около 800 млн евро. «Причина этого проста — мы верим в Россию, верим в вашу приверженность спорту и футболу. Мы верим в вашу способность организовать соревнования высокого уровня. Европа — не Европа без России», — заключил Чеферин. Читайте также: УЕФА выделила на развитие футбола в России €800 млн за 15 лет

15:13 Россия постоянно сотрудничает с WADA (Всемирным антидопинговым агентством) и готова выполнять все требования, чтобы российские спортсмены выступали с представителями других стран на равных, заявил президент России Владимир Путин. «Чтобы российские спортсмены выходили на арены на равных, показывали свое мастерство безо всяких ограничений и служили примером для профессионалов и любителей спорта», — сказал глава государства. Читайте также: Путин: Россия активно сотрудничает с WADA и выполняет все требования

15:15 В ходе заседания президентского Совета по физической культуре и спорту будут обсуждаться механизмы достижения национальных целей в области спорта на региональном уровне.

15:23 Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область. government-nnov.ru

15:43 После пленарного заседания президент РФ Владимир Путин посетил выставку «Современный спорт. Инновации и перспективы». Глава государства осмотрел стенды Российского футбольного союза и Союза европейских футбольных ассоциаций, посвященные проведению в России ряда матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

16:04 VIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Панельная дискуссия «Стратегия-2030. Инновации будущего». minsport.gov.ru

16:05 Владимир Путин в Нижнем Новгороде получил от спортсменов бриллиантовую боксерскую перчатку. Боксёры также предложили посетить их тренировку. Это произошло во время осмотра выставки «Современный спорт. Инновации и перспективы», пишет «Интерфакс».

16:10 На форуме президент встретится с руководителями международных спортивных организаций, побеседует с победителями ХХХ Всемирной летней универсиады 2019 года в Неаполе.

16:38 «При разработке Стратегии-2030 мы ориентируемся на указ президента Российской Федерации, поставлена задача добиться к 2024 году показателя занимающихся спортом — 55%, а к 2030 году мы будем ставить перед собой более амбициозную цель — 60%», — подчеркнул на форуме глава Минспорта России Павел Колобков.

16:40 Деловая программа форума включает порядка 30 мероприятий: панельных дискуссий, круглых столов и семинаров.

16:41 Владимир Путин встретился с руководителями международных спортивных организаций. Глава государства отметил, что Россию в ближайшие годы ждет большое количество международных спортивных мероприятий, в частности ряд матчей чемпионата Европы по футболу, чемпионаты мира по санному спорту, плаванию, волейболу, хоккею, водным видам спорта. Президент пожелал участникам встречи успешной работы. Читайте также: Путин встретился с руководителями международных спортивных организаций

16:50 Выступление Владимира Путина на пленарном заседании Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава»

16:53 [[[quote-2]]]

16:58 На открытии заседании Владимир Путин подчеркнул, что приоритет — развитие спорта в нашей стране. И, прежде всего, вовлечение в систематическое занятие спортом. К 2024 году число регулярно занимающихся физкультурой должно составить не менее 55%, отметил глава государства.

17:00 [[[quote-3]]]

17:02 Глава государства отметил, что за планами по вовлечению в систематические занятия физкультурой и спортом «не количественные, а качественные показатели» — «здоровье и долголетие наших людей».

17:03 Путин подчеркнул, что важна роль регионов и муниципальных образований в развитии спорта.

17:04 Президент отметил «разрыв в компетенции, сферах ответственности» между органами власти разных уровней в развитии спорта: [[[quote-4]]]

17:06 Было подчёркнуто, что должно быть организовано «плотное, чёткое взаимодействие» между органами власти по реализации государственной политики в области спорта. Президент напомнил, что подавляющее большинство мероприятий носят «межотраслевой характер».

17:07 Глава государства выделил «потенциал общественной участи в развитии спорта». И подчеркнул, что необходимо создавать «всё новые и всё лучшие условия для занятий спортом».

17:07 Встреча с главами международных спортивных организаций. kremlin.ru

17:08 Глава государства отметил роль школьных и студенческих клубов в развитии спорта.

17:09 Владимир Путин считает, что необходимо проводить соревнования, в которых могут принять участие жители всех возрастов и всех групп здоровья.

17:11 Глава государства отметил, что ранее спортсмены предложили проводить «крупные международные соревнования между школьниками». Путин считает, что это «особая тема, особый контингент», поэтому нужно продумать вопрос с учётом «рекомендаций со стороны педагогов», других специалистов. [[[quote-5]]]

17:13 Олег Кожемяко назвал ряд предложений регионов по развитию физкультуры и спорта России. По его словам, в их числе — развитие спортивной инфраструктуры, государственно-частного партнёрства, введение подушевого финансирования.

17:20 Говоря о предложении введения подушевого финансирования, Владимир Путин ответил вопросом на вопрос: [[[quote-6]]]

17:21 Министр спорта России Павел Колобков, говоря о проблемах, отметил частую сменяется руководителей профильных министерств и департаментов в регионах. По его словам, за последние годы кадровые изменения произошли в 23 регионах.

17:22 Глава Минспорта России Павел Колобков предложил включить в федеральный конкурс «Лидеры России» направление для руководителей в области физической культуры и спорта.

17:24 Основная масса средств в регионах идёт как на строительство, так и эксплуатацию, но на обеспечение непосредственно самой спортивной работы идёт недостаточно средств, считает министр спорта Павел Колобков.

17:25 Глава Минспорта Павел Колобков предложил ввести налоговые льготы для инвесторов, которые готовы участвовать в государственно-частном партнёрстве при создании спортивной инфраструктуры.

17:27 Колобков сообщил, что только в 13 регионах сформирован порядок определения эффективности деятельности местных спортивных федераций. Министр спорта предложил создать единый порядок оценки деятельности, на основании которых могли бы предоставлять субсидии.

17:31 Говоря о налоговых преференциях, президент Владимир Путин отметил, что это можно обсуждать: [[[quote-7]]]

17:35 Министр просвещения Ольга Васильева сообщила, что в России — 12 тыс. школьных клубов, и «их число растёт ежегодно». В этом году впервые прошли всероссийские игры спортивных школьных клубов.

17:36 Васильева предложила ввести систему грантовой поддержки для школьных клубов.

17:36 Министр просвещения Ольга Васильева предложила сделать всероссийские игры спортивных школьных клубов международными, пригласив участников из стран СНГ.

17:37 Ольга Васильева пригласила Владимира Путина на празднование 60-летие лагеря «Орлёнок».

17:38 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает, что важно вовлекать в систематические занятия физкультурой и спортом население старшего возраста.

17:40 Пленарное заседание Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». kremlin.ru

17:44 Нижегородский губернатор Глеб Никитин сообщил, что в регионе разработана электронная платформа, «позволяющая полностью учитывать активность лиц всех возрастов». Прототип этого приложения на форуме представлен. По его словам, участники смогут набирать баллы и расходовать их при покупке билетов в кино, театр, на занятия в ФОКах и в спортивных магазинах.

17:53 Глава исполкома ОКР Станислав Поздняков сообщил, что «мотивирующую роль» при организации спортивных мероприятий для юного поколения играет привлечение известных спортсменов, олимпийских чемпионов.

17:53 Владимир Путин на выставке «Современный спорт. Инновации и перспективы». kremlin.ru

17:55 Павел Колобков и Владимир Путин на выставке «Современный спорт. Инновации и перспективы». kremlin.ru

17:57 Владислав Третьяков предложил ввести программу «Сельский тренер» по аналогии с программой «Земский доктор».

17:58 [[[quote-8]]]

17:59 На заседании совета предложили провести кубок мира по регби, используя инфраструктуру, созданную под чемпионат мира по футболу. Для этого Россия должна выйти с соответствующей заявкой. [[[quote-9]]]

18:00 На заседании был поднят вопрос о приведении спортивных объектов в нормативное состояние.

18:01 Было предложено по примеру Крыма строить модульные спортивные залы, особенно в сельской местности.

18:02 [[[quote-10]]]

18:07 Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о двух «всеобучающих» проектах, которые работают с 2012 года. Это «Всеобуч по плаванию», что подтолкнуло к созданию бассейнов и девизу «Живёшь на Дону — умей плавать!». И «Всеобуч по шахматам», куда вовлечены все школы, что подтолкнуло взрослых к реанимации шахматных клубов.

18:09 Голубев также поднял вопрос о расходных обязательствах по проведению соревнований.

18:10 Василий Голубев. donland.ru

18:13 Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин высказал мнение, что инвалиды «даже в небольших городах рассеяны» и просто «выйти заняться тем спортом, которым занимаются другие, не всегда возможно». Он поднял проблему создания транспортной инфраструктуры, чтобы им было удобно добраться до места проведения тренировок.

18:15 300 тыс. человек занимаются танцевальным спортом в России.

18:18 Елена Исинбаева пожаловалась на то, что «на местах ректоры не поддерживают студентов и не предоставляют» спортивную инфраструктуру учреждений для занятий и тренировок. Она попросила обязать ректоров предоставлять помещения, прежде всего, своим студентам.

18:21 Ирина Винер напомнила, что «кадры решают всё», но «кадры у нас в спорте так и не решились». Она сообщила, что Минспортом до сих пор не разработан профессиональный стандарт тренера-преподавателя.

18:23 Говоря о соревновательной форме, которая «является движущей силой» для развития спорта, Ирина Винер привела в качестве примера Казань, где проводятся соревнования по ГТО на различных уровнях.

18:26 Был поднят вопрос о значимости плавания. На заседании в качестве примера привели 93-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, которая на чемпионате Европы завоевала призовое место.

18:27 Путин поблагодарил всех за совместную работу. [[[quote-11]]]

18:28 Финансирование профессиональных футбольных клубов в России должно стать более справедливым, заявил 10 октября президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде. По мнению главы российского государства, на данный момент ситуация в профессиональном футболе больше похожа на «соревнование кошельков», чем на спорт. Более справедливо, считает Владимир Путин, направлять деньги, которые тратятся на футбольные клубы компаний, в единый фонд, из которого они будут распределяться по всем футбольным командам. «Я думаю, такой колхоз был бы гораздо более справедливым, чем соревнование кошельков, которое происходит сегодня. Вопрос только, насколько это реализуемо?» — сказал Владимир Путин.

18:33 Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава» kremlin.ru

18:44 В Нижнем Новгороде подписан ряд соглашений между Министерством спорта России, регионами и спортивными федерациями. Об этом: На спортивном форуме Минспорт РФ подписал соглашения с двумя регионами ПФО

19:15 Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в ремонте спортивной школы, где она делала первые шаги в спорте и где сейчас тренируется её дочь. По её словам, «зал пришёл просто в отвратительно состояние», но у муниципалитета средств нет, а регион готов дать денег, но нет полномочий. Глава государства пообещал позаниматься «отдельно» данным вопросом. Подробности в материале: Исинбаева — Путину: «Я в тупике»

19:47 Елена Исинбаева. kremlin.ru

20:04 Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

20:15 В ходе встречи Путин и Никитин обсудили темпы социально-экономического развития Нижегородской области.

20:37 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил президенту РФ Владимиру Путину концепцию создания культурно-образовательного центра на нижегородской Стрелке в павильоне 800-летия Нижнего Новгорода. Центр может быть организован по аналогии с создаваемыми при федеральной поддержке центрами в Кемерове, Калининграде, Севастополе и Владивостоке. Читайте также: Путин про пакгаузы на нижегородской Стрелке: будет лучше сиднейской оперы

20:49 В Нижегородской области прорабатывается вопрос создания цифровой спортивной платформы, которая будет включать мобильное приложение «Активный житель». Разработка поможет точно учитывать число активно занимающихся спортом жителей региона. Система будет внедряться на спортивных объектах и учитывать геолокационные и биометрические параметры занимающихся. Читайте также: Спортивные нижегородцы смогут бесплатно ходить в театры и кино

20:51 Заседание президентского Совета по физической культуре и спорту. Фото: kremlin.ru

21:28 Президент России Владимир Путин на выставке «Современный спорт. Инновации и перспективы» в рамках форума «Россия — спортивная держава» встретился с представителями Федерации бокса РФ. Спортсмены подарили главе государства бриллиантовую боксерскую перчатку, которую Путин назвал «красавицей». Читайте также: Путин получил бриллиантовую перчатку и рассказал, как ему сломали нос

21:59 На встрече с Владимиром Путиным нижегородский губернатор Глеб Никитин отметил, что госдолг области был накоплен значительный — 75 млрд рублей. При этом только за время его работы сумма долга снизилась относительно налоговых и неналоговых доходов с 63% до 53,3%. Президент назвал этот показатель результатом хорошей работы.

22:07 «У нас ситуация в демографической сфере сложная. За счет объективных обстоятельств, связанных с потерями во время Второй мировой войны, в начале и середине 90-х, но имея в виду наши результаты по демографической повестке в предыдущие годы, количество школьников у нас существенно увеличится в ближайшие годы, и нам нужно быть к этому готовыми, нам нужно иметь достаточное количество мест в школах. Иначе мы не только не ликвидируем третью и вторую смену, а они у нас будут нарастать. Поэтому это нужно делать сейчас, но мы еще об этом поговорим. Просто я не увидел у Вас здесь школьного строительства», — заметил президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Глава государства отметил, что эта проблема касается не только Нижнего Новгорода, но и муниципальных районов, а также других регионов страны. Читайте также: Нижегородский губернатор сообщил Путину про госдолг, капремонт и онкологию

22:13 «Возможно, стоит подумать о введении в штатное расписание трудовых коллективов и муниципальных организаций ставок инструкторов спорта и, конечно, о мерах стимулирования занимающихся спортом работников и, соответственно, их работодателей», — сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту. Читайте также: Путин предложил стимулировать работников-спортсменов и их работодателей