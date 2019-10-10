Москва, 10 октября, 2019, 05:37 — ИА Регнум. Об инициативе создать «мусорные хабы» сообщил журналистам бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Титов «Основным звеном реформы должны стать приёмные, сортировочные и перерабатывающие хабы, создающиеся на базе государственно-частного партнерства».

Читайте также:Законопроект о временных мусорных полигонах внесен в Госдуму

Напомним, в России в рамках реформы мусорной отрасли внедряется новая система обращения с отходами. В течение ближайших десяти лет планируется существенно снизить уровень загрязнений из-за мусора.

Для этого вводится раздельный сбор отходов, жёсткие санкции за ненадлежащую их утилизацию, введение запрета на захоронение пригодных к вторичной переработке отходов.