В России предложили создать «мусорные хабы»
Москва, 10 октября, 2019, 05:37 — ИА Регнум. Об инициативе создать «мусорные хабы» сообщил журналистам бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мусор
«Основным звеном реформы должны стать приёмные, сортировочные и перерабатывающие хабы, создающиеся на базе государственно-частного партнерства».
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Напомним, в России в рамках реформы мусорной отрасли внедряется новая система обращения с отходами. В течение ближайших десяти лет планируется существенно снизить уровень загрязнений из-за мусора.
Для этого вводится раздельный сбор отходов, жёсткие санкции за ненадлежащую их утилизацию, введение запрета на захоронение пригодных к вторичной переработке отходов.