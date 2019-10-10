Магнитогорск, Челябинская область, 10 октября, 2019, 05:08 — ИА Регнум. В Челябинской области вынесен приговор в отношении отвечавшего за государственную приёмку служащего, обвиняемого во взяточничестве. Магнитогорский гарнизонный военный суд признал его виновным и приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы.

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Как сообщает информационный портал 74.ru, также суд назначил служащему штраф в размере 28,8 млн рублей и ограничил подсудимого в праве занимать в течение шести лет должности на государственной службе.

По версии следственных органов, подсудимый, будучи служащим ракетного центра имени Макеева в Миассе, за денежное вознаграждение оказывал «общее покровительство» представителям коммерческих организаций при заключении госконтрактов. Ежемесячно ему платили от 300 до 750 тыс. рублей.

Как уточнили в пресс-службе ФСБ, в процессе следствия было арестовано имущество обвиняемого. В частности три объекта недвижимости на сумму более 21 млн рублей были обращены в доход государства.

Напомним, что подозреваемый во взяточничестве был задержан весной 2019 года.