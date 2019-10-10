Казань, 10 октября, 2019, 04:11 — ИА Регнум. По факту убийства и расчленения убитого в Татарии возбуждено уголовное дело. Все фрагменты тела погибшего мужчины полиции удалось найти. Также был установлен подозреваемый, который заключён под стражу до вердикта суда. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СК России по РТ.

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В начале октября стало известно о шокирующей находке — голове и кисти руки человека. Их обнаружили под одним из казанских мостов. Следователи установили личность погибшего. Первоначально говорилось, что это мужчина 53-х лет, но позднее уточнили, что ему было 57 лет. Также были установлены детали трагедии. Во время распития спиртных напитков мужчины поссорились и 39-летний хозяин квартиры убил гостя. Чтобы скрыть преступление, он расчленил тело и попытался спрятать на берегу реки, закопав его. Об его странных манипуляциях в полицию сообщили соседи, которые стали свидетелями по этому делу. Все фрагменты тела были обнаружены, в том числе в двух мешках, закопанных в песке.

Напомним, республиканские СМИ сообщали, что погибший с сентября числился без вести пропавшим, но это версию следователи никак не комментируют.