Пекин, 10 октября, 2019, 04:04 — ИА Регнум. Власти Китая планируют ужесточить визовые ограничения для граждан США, связанных с антикитайскими группами, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Цитата из к/ф «Большой переполох в маленьком Китае». Реж. Джон Карпентер. 1986. США Китаец

Источник сообщает, что Министерство общественной безопасности Китая разрабатывает правила для ограничения въезда в страну для сотрудников американских спецслужб, а также для лиц, которые спонсируются разведслужбами США. Также ограничения могут коснуться представителей правозащитных организаций.

Изначально визовые ограничения планировали ввести в качестве ответной меры на ужесточение визового режима в США для китайских студентов, однако новые ограничения на въезд со стороны Соединенных Штатов ускорили этот процесс.

«Это не то, что мы бы хотели делать, но, видимо, у нас нет другого выбора», — заявил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября госсекретарь США Майк Помпео анонсировал введение визовых ограничений против должностных лиц китайского правительства и Коммунистической партии КНР, которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за притеснения мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.