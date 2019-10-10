Якутск, 10 октября, 2019, 04:03 — ИА Регнум. В Нерюнгри Якутии молодой парень выпал с окна пятого этажа дома и не приходя в сознание умер в больнице, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Открытое окно

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Скорая помощь приехала оперативно, оказала 22-летнему парню медицинскую помощь на месте происшествия и увезла в реанимацию.

«Пострадавшему проведён ряд диагностических мероприятий, операций, но, к сожалению, пробыв в больнице 2 часа 10 минут, мужчина скончался от полученных травм, несовместимых с жизнью не приходя в сознание», — пояснили в минздраве Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемерове из окна на четвёртом этаже выпали малолетние брат с сестрой. Родителей дома в этот момент не было.