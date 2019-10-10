Вашингтон, 10 октября, 2019, 03:55 — ИА Регнум. Представители Китая и США не смогли достичь договоренностей в ходе двухдневных торговых консультаций перед новым раундом переговоров официальных делегаций, сообщает South Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

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Издание сообщает, что переговоры проходили на уровне заместителей глав делегаций. Основными темами для обсуждения были вопросы сельскохозяйственной продукции и защиты интеллектуальной собственности. В ходе этих переговоров китайской стороне не удалось убедить представителей Соединенных Штатов отказаться от повышения пошлин.

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Как сообщало ИА REGNUM, переговоры официальных делегаций Китая и США должны состояться 10−11 октября в Вашингтоне. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, Соединенные Штаты на переговорах представят торговый представитель Роберт Лайтхайзер и глава американского минфина Стивен Мнучин.