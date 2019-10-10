Вашингтон, 10 октября, 2019, 03:29 — ИА Регнум. США не перестанут поднимать вопросы нарушения прав человека в Китае, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу PBS.

Цитата из к/ф «Путь Дракона». Реж. Брюс Ли. 1972. Гонконг — США Американо-китайское противостояние

Помпео упомянул о «разрушении уйгурской идентичности», говоря о правах человека в Китае. Он заявил, что США не оставят эту тему без внимания и выразил надежду, что КНР «изменит своё поведение».

Госсекретарь США намекнул, что интересы Китая могут пострадать, если он продолжит свою политику в отношении уйгурского меньшинства. Помпео рассказал об усилиях Вашингтона повлиять на Пекин, упомянув, что уже введены санкции против 28 организаций.

Госсекретарь привёл слова президента США Дональда Трампа о том, что американская администрация продолжит осуждать нарушения прав человека, в том числе в Гонконге, пока не будет уверенности, что «вопросы вернулись в русло гуманности».

Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая населен одним из самых многочисленных нацменьшинств страны — уйгурами. Большая часть из них исповедует ислам. Среди уйгурского населения активно работают сепаратистские группировки, которые связаны с международным террористическим исламистским подпольем.