Красноярск, 10 октября, 2019, 03:09 — ИА Регнум. Вандалы повредили контрастную маркировку для слабовидящих в Центральном районе Красноярска на входной группе Дома быта. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Пресс-служба администрации Красноярска Вандалы повредили маркировку для слабовидящих в Красноярске

Также неизвестные сбили кнопку вызова персонала на пр. Мира, 64. По информации мэрии, и кнопка, и маркировка были установлены на средства предпринимателей в рамках реализации проекта «Доступная среда». Средства доступности не продержались и суток.

Маркировку придётся наклеивать заново, а кнопку уже починили.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре вандалы также атаковали парк «Кировский» в Красноярске.