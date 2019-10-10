Москва, 10 октября, 2019, 03:02 — ИА Регнум. Телефонный разговор по проблеме корейского урегулирования состоялся 9 октября между заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым и спецпредставителем США по КНДР Стивеном Биганом. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ

Gilad Rom Флаг КНДР

Как говорится в сообщении, в ходе разговора, инициированного американской стороной, «условлено наращивать многостороннюю координацию в интересах поддержания политико-дипломатического процесса решения проблем Корейского полуострова».

Телефонный разговор состоялся в преддверии визита в США спецпредставителя Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуна и после окончившейся безрезультатно консультационной встречи в Стокгольме Бигана с послом по особым поручениям КНДР Ким Мен Гилем.