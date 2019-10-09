Вашингтон, 10 октября, 2019, 02:40 — ИА Регнум. О планах прекратить участие в войнах на Ближнем Востоке заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

U.S. Army Американские солдаты

Трамп «Мы выходим из бесконечных войн. Мы должны сделать это».

Лидер Штатов заявил, что сейчас американцы перемещают «наиболее опасных» членов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), взятых в плен, туда, откуда им не убежать.

Читайте также:Трамп: Мы ведём переговоры и с турками, и с курдами

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что Вашингтон пытается уладить ситуацию в Сирии, ведя переговоры и с Анкарой, начавшей операцию «Источник мира» на северо-востоке страны, и с курдами.