Вашингтон, 10 октября, 2019, 02:28 — ИА Регнум. Американское руководство пытается уладить конфликт в Сирии, ведя переговоры «с обеими сторонами»: и с Турцией, и с курдами, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

Kurdishstruggle Курды

В связи с началом Анкарой военной операции «Источник мира» в Сирии глава Штатов заявил, что уже выразил свою позицию турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

«Но мы говорим с обеими сторонами, смотрим, что можно сделать с этой ситуацией».

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Напомним, США поддерживают курдов в Сирии, и это уже вызывало ответные действия Турции, которая проводила на сирийской территории в начале 2018 г. операцию «Оливковая ветвь», поскольку курды для турков — это сепаратисты и террористы.

Когда «Оливковая ветвь» закончилась, Эрдоган объявил о планах ликвидировать «террористический коридор» курдов вдоль границ Турции. Однако туркам мешали военные США на востоке Евфрата.

Затем два месяца назад Анкара и Вашингтон объявили о планах создать безопасную зону и убрать с сирийско-турецкой границы все фортификационные укрепления и тяжёлое вооружение.

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Итогом выполнения этой договорённости Анкара осталась недовольна, считая, что Вашингтон не сделал, что обещал. 9 октября Эрдоган анонсировал начало «Источника мира» (иначе — «Родника мира»).