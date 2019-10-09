Вашингтон, 10 октября, 2019, 01:36 — ИА Регнум. Не только санкции, а разрушение экономики станет расплатой турков за атаки на курдов в Сирии, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Контакт

Комментируя начало Турцией кампании «Источник мира» в Сирии, глава Штатов заявил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, если курдов начнут убивать, серьёзно поплатится.

Трамп «Я разрушу его экономику, если это произойдет».

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Напомним, 9 октября Анкара начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии против курдов.

Власти Турции, считающие курдов террористами, объявили, что установят в этом регионе «зоны безопасности». При этом турки планируют уничтожить курдский «террористический коридор».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, узнав о начале «Источника мира», Трамп назвал эту операцию «плохой идеей».