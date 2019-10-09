Саранск, 10 октября, 2019, 01:38 — ИА Регнум. Центр развития и конкурентоспособности Мордовии и кубинский биомедицинский холдинг «БИОКУБАФАРМА» подписали меморандум о взаимопонимании в сфере создания, производства и продвижения лекарственных препаратов. Об этом 9 октября сообщает министерство иностранных дел Кубы.

Лекарства

Документ подписали директор московского представительства холдинга Идания Кабальеро и директор Центра развития и конкурентоспособности Мордовии Денис Паршутин.

В сообщении заявляется о намерении партнеров поддерживать разработку и коммерциализацию на совместной основе новейших препаратов для лечения онкологических, неврологических заболеваний, диабетической язвы стопы и других патологий.

«Это научное, образовательное и деловое сотрудничество представляет большую ценность для обеих стран в контексте нынешних стратегических отношений», — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства Кубы.

В кубинский холдинг «БИОКУБАФАРМА» входит более 90 компаний и производственных объединений, создающих и производящих современные лекарственные препараты, известные по всему миру. Последние несколько лет холдинг активно развивает научно-инновационное сотрудничество с Россией.