Кишинёв, 10 октября, 2019, 01:13 — ИА Регнум. Глава МВД Молдавии и кандидат в мэры Кишинева Андрей Нэстасе считает восстановлением справедливости решение суда о его признании мэром Кишинева за 12 дней до новых выборов. Как заявил Нэстасе на пресс-конференции 9 октября, суд подтвердил, что в июне 2018 года у Нэстасе украли победу на выборах в Кишиневе, передает ИА REGNUM.

Andy.redbrick Андрей Нэстасе

По словам политика, непризнание тех выборов стало началом конца олигархического режима Владимира Плахотнюка. Молдавскую власть тогда осудили ЕС и США.

Теперь Нэстасе хочет повторить прошлогодний успех на выборах, которые пройдут 20 января.

Соперник Нэстасе, социалист Иван Чебан в свою очередь заметил, что этот случай еще раз подтвердил: юстицию в стране необходимо реформировать. «Закон един для всех. Верю, что Молдавия сможет добиться создания по-настоящему независимой системы юстиции и ее корректной работы», — сказал он.