Кишинёв, 10 октября, 2019, 01:01 — ИА Регнум. Число эмигрантов из Молдавии достигает миллиона человек, и это 24% от общей численности населения. Об этом говорится в докладе Всемирного банка по Европе и Центральной Азии «Migration and Brain Drain» («Миграция и утечка мозгов»), передает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт Домодедово

Больше всего молдавских мигрантов отправилось в Россию, Италию и Португалию. При этом около 40% мигрантов из Молдавии — люди с высшим образованием. Авторы обзора делают вывод, что можно говорить об «утечке мозгов» из Молдавии.