Вашингтон, 10 октября, 2019, 00:49 — ИА Регнум. Правительство США намерено принять комплекс мер, позволяющих снизить цены на автомобили на $3,5 тысячи и сделать их безопаснее, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме.

Игрушечные автомобили

«Автомобили стоят дорого, слишком дорого. Мы намерены снизить цены на $3,5 тысячи и сделать автомобили намного доступней и безопасней», — заявил он.

Трамп добавил, что американские власти хотя убрать часть старых машин и дать возможность американцам приобрести новые, которые меньше вредят окружающей среде. При этом американский президент раскритиковал власти штата Калифорния, где «производят очень легкие машины, как папье-маше». Также Трамп подчеркнул, что федеральные власти уже в ближайшее время объявят о новых стандартах в производстве автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября президент США Дональд Трамп пообещал премьер-министру Японии Синдзо Абэ не вводить пошлины на импорт японских автомобилей и запчастей для них. Японский премьер выразил уверенность, что это положение будет закреплено в новом торговом соглашении между странами.