Каир, 10 октября, 2019, 00:09 — ИА Регнум. Лига арабских государств (ЛАГ) назначила экстренное заседание в связи с началом турецкой военной операции на северо-востоке Сирии, 9 октября передает агентство Associated Press.

U.S. Army Турецкие солдаты

По сообщению представителя ЛАГ Хоссама Заки, встреча министров иностранных дел стран ЛАГ состоится в субботу, 12 октября, в Каире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 9 октября, стало известно о предстоящем 10 октября экстренном заседании Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией на северо-востоке Сирии.

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