Иркутск, 9 октября, 2019, 23:57 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил законодательному собранию области поднять оклад главе региона на 44%. Соответствующий законопроект был опубликован на сайте законодательного собрания Иркутской области.

Irkobl.ru Сергей Левченко

В заключении правового управления законодательного собрания Иркутской области сказано, что оклад губернатора составляет 18,8 тыс. рублей. Если его повысить на 44% то оклад должен составить 27,2 тыс. рублей. Оклад предлагается повысить с 1 октября 2019 года.

При этом губернатор предлагает повысить оклад не только себе, но и другим чиновникам области. В законопроекте сказано, что предлагается проиндексировать заработные платы ряда чиновников в процентном соотношении в зависимости от роста оплаты труда губернатора.

В областной контрольно-счетной палате Иркутской области уже подсчитали, что в случае принятия этого законопроекта, в IV квартале 2019 года на фонд оплаты труда чиновников понадобится дополнительно 32 млн рублей.