Анкара, 9 октября, 2019, 23:56 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонные переговоры на фоне начавшейся турецкой военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Курды

Содержание телефонных переговоров пока неизвестно.

«Наш министр провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео», — цитирует агентство РИА Новости неназванного сотрудника МИД Турции.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию против курдов на северо-востоке Сирии. Вечером того же дня Минобороны Турции сообщило о начале сухопутного вторжения.