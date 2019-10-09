Варшава, 9 октября, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Как сообщил газетеRzecpospolita директор по продажам и развитию бизнеса в области кибербезопасности в Thales PolskaАнджей Бартошевич, Польша находится на 20-м месте в списке стран, наиболее уязвимых для кибератак.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хакеры

«Почти за каждой второй попыткой взлома стоят группы, поддерживаемые правительствами, заинтересованными, в частности, в краже конфиденциальных данных, важных с геополитической точки зрения», — говорится в докладе по результатам исследования, проведённого компаниями Thales и Verint.

Согласно выводам авторов исследования, наиболее интересными для злоумышленников являются 12 стран с самым высоким ВВП, в том числе США, Китай, Великобритания, Германия, Франция или Япония. Но вслед за ними в списке идут страны, представляющие интерес с точки зрения геополитики и экономики, такие как Южная Корея, Израиль, Украина и Польша.

«Согласно исследованию, атаки происходят в основном из России. Часто они представляют собой последствия конфликта на Украине. Наиболее активно над Вислой [в Польше] действует группа Black Energy, связанная с русской военной разведкой, которая в прошлом году нанесла удар по энергетическим и транспортным компаниям на Украине и в Польше», — пишет газета.

«Именно энергетика и транспорт являются отраслями, наряду с органами госуправления и финансовым сектором, на которые хакеры направляют свои действия чаще всего», — поясняет Бартошевич.