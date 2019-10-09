Вашингтон, 9 октября, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп посмеялся над бывшим вице-президентом США и своим возможным соперником на предстоящих президентских выборах Джо Байденом, который призвал объявить действующему президенту импичмент. Соответствующее сообщение Трамп опубликовал сегодня, 9 октября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Напомним, что демократ Байден впервые высказался на тему импичмента Трампу. Байден прямо призвал законодателей начать процедуру импичмента за то, что Трамп якобы добивался от властей Украины начать расследование против него — Байдена.

Трамп пишет, что Байден, темные дела которого уже всплыли на поверхность, пытается добиться импичмента действующему президенту, который ничего плохого не сделал.

«Какое жалкое зрелище! Сонный Джо Байден, который со своим сыном Хантером и в ущерб американским налогоплательщикам ограбил по меньшей мере две страны на миллионы долларов и еще призывает объявить мне импичмент. А я ничего плохого не сделал», — написал Трамп.

Глава Соединенных Штатов считает, что у Байдена просто нет другого выбора, так как все его усилия по выдвижению в качестве кандидата в президенты от демократов идут прахом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, демократы в Конгрессе начала процедуру импичмента Трампу под предлогом того, что он якобы в личных политических целях оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского и требовал от того расследования против Байдена и его сына.