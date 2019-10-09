Дакка, 9 октября, 2019, 23:26 — ИА Регнум. В Дакке и других крупных городах Бангладеш проходят студенческие протесты, поводом для которых стало убийство студента инженерно-технологического университета, 9 октября передает агентство Reuters.

Nathan Keirn Протест

Протестующие студенты настаивают на запрете политических групп в университетах, и прежде всего проправительственной «Лиги Чатра».

Как сообщало ИА REGNUM, 21-летний студент Абрар Фахад был убит в общежитии Инженерно-технологического университета Бангладеш 6 октября.

Друзья и родственники погибшего обвиняют в убийстве проправительственных активистов — Фахад в соцсетях критиковал политику премьер-министра Шейх Хасины.

Полицией задержаны 13 подозреваемых участников «расправы» над Фахадом — все они входят в студенческое движение «Лига Чатра». Руководство «Лиги Чатра» заявляет, что не давало «никаких указаний бить какого-либо студента».

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