Мурманск, 9 октября, 2019, 23:18 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение губернатора Мурманской области Андрея Чибиса о необходимости системной поддержки региона в вопросе покупки мазута. Об этом глава региона сообщил в соцсетях после встречи с главой государства.

Gov-murman.ru Андрей Чибис

«Первый транш мы уже получили, но важно создать именно системный механизм компенсации издержек региона ‑ и эта наша позиция полностью поддержана Президентом», — написал Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область — мазутозависимый регион. В прошлом году, когда цены на топливо рекордно выросли, региональным депутатам пришлось просить помощиу правительства РФ. В этом году средства были выделены в сумме три млрд рублей, затем губернатор заявил о необходимости выделения на эти цели еще 2 млрд.

Региональное правительство поставило перед собой задачу — в течение пяти лет радикально количество мазута сократить. Подготовлена «дорожная карта», ее представили в Минэнерго России. Документ пока не утвержден правительством РФ.