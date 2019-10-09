Ростов-на-Дону, 10 октября, 2019, 00:03 — ИА Регнум. Ухудшение сальдированного финансового результата у компаний в Ростовской области связано с бухгалтерскими показателями обанкротившегося агрохолдинга «Евродон» и связанных с ним предприятий. В целом, эксперты считают, что реальная ситуация в финансово-экономической сфере на Дону стабильна.

«Данные предприятия с прошлого года фактически не действуют и не являлись плательщиками налогов», — цитирует «Дон 24» президента Ростовского государственного экономического университета, доктора экономических наук Адама Альбекова.

ИА REGNUM напоминает, что летом 2019 года губернатор Ростовской области признал существующие проблемы в агропромышленном комплексе региона. По его мнению, спад объёмов продукции сельского хозяйства произошёл из-за приостановки компаний «Евродон», «Донстар», «Мишкино» и других.

При этом региональные власти заявляли о возможном возрождении агрохолдинга «Евродон». Стоимость перезапуска производства на предприятии была оценена в 8 млрд рублей. Сообщалось также о потенциальных инвесторах.