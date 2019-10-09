Дамаск, 9 октября, 2019, 22:57 — ИА Регнум. Турецкая армия начала сухопутную часть военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, сообщает 9 октября пресс-служба турецкого министерства обороны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шеренга

Турецкое военное ведомство уточняет, что в операции участвуют силы «Свободной сирийской армии».

Стоит отметить, что «Свободная сирийская армия» является одним из незаконных вооруженных формирований, действовавших на территории Сирии против правительственных войск совместно с террористическими группировками. Её организацией, обучением и вооружением занимается Турция.

Напомним, сирийские СМИ сообщали, что вечером 9 октября после ряда артиллерийских и воздушных ударов турецкие военные начали снос заграждений на границе между Турцией и Сирией.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично объявил о начале военной операции на северо-востоке Сирии. По его словам, операция будет направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).