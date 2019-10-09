Сбежавшую в Грузию экс-сотрудницу управления МВД РФ нашли в Ростове-на-Дону
Ростов-на-Дону, 10 октября, 2019, 00:06 — ИА Регнум. Объявленную в федеральный розыск экс-начальницу отдела дознания ОП-7 Пролетарского района Ростова-на-Дону Наталью Р. задержали в донской столице.
Oregon Department of Transportation
Задержание
«Р. задержали в Александровке, где живет её родственник. Сейчас ее допрашивают», — цитирует «Блокнот Ростов» источник в силовых структурах.
Напомним, бывшая сотрудница ростовского управления МВД России стала фигурантом уголовного дела по нескольким статьям УК РФ. Оборотня в погонах подозревают в многочисленных фальсификациях уголовных дел.
Ранее Р. была уволена из правоохранительных органов по отрицательным мотивам.