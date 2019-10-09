Ростов-на-Дону, 10 октября, 2019, 00:06 — ИА Регнум. Объявленную в федеральный розыск экс-начальницу отдела дознания ОП-7 Пролетарского района Ростова-на-Дону Наталью Р. задержали в донской столице.

Oregon Department of Transportation Задержание

«Р. задержали в Александровке, где живет её родственник. Сейчас ее допрашивают», — цитирует «Блокнот Ростов» источник в силовых структурах.

Напомним, бывшая сотрудница ростовского управления МВД России стала фигурантом уголовного дела по нескольким статьям УК РФ. Оборотня в погонах подозревают в многочисленных фальсификациях уголовных дел.

Ранее Р. была уволена из правоохранительных органов по отрицательным мотивам.