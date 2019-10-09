Душанбе, 9 октября, 2019, 22:45 — ИА Регнум. Более 46,1 млн сомони или 4,7 млн долларов задолжали таджикистанские работодатели своим сотрудникам. Такие статистические данные по состоянию на начало августа с учётом прошлых летприводит «Авеста».

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Однако уже сначала 2019 года задолженность по заработной плате в стране увеличилась на 7 млн сомони или более 1 млн долларов.

Самая большая задолженность по-прежнему остаётся в сфере добычи полезных ископаемых и строительства — более 13,3 млн сомони (1,9 млн долл.), обрабатывающего производства (5,2 млн сомони или 776 тыс. долл.) и в сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве (более 3 млн сомони или 448 тыс. долл.)

Напомним, что по официальным данным, самая низкая средняя заработная плата в реальном секторе экономики Таджикистана зафиксирована как раз у работников сельскохозяйственной отрасли, охоты и рыболовства — 536 сомони, что эквивалентно 80 долл. или 3 599 рублей по курсу Национального банка страны.