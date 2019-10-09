Дамаск, 9 октября, 2019, 22:17 — ИА Регнум. Не менее пяти погибших и несколько десятков раненых мирных жителей пополнили списки потерь с начала турецкой военной операции на севере Сирии, сообщает 9 октября пресс-служба курдских «Сирийских демократических сил» (SDF).

Kurdishstruggle Курдский боец

Кроме того, курдские источники сообщают о гибели троих бойцов вооружённых формирований.

«Погибли трое наших военных, погибли пять мирных жителей, а десятки мирных жителей получили ранения от массированного турецкого обстрела по всей линии границы», — указано в сообщении.

Уточняется, что 9 октября обстрелам и авиаударам Турции подверглись города Рас эль-Айн, Телль-Абъяд, Камышлы и Дарбасия.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на северо-востоке Сирии, главным образом направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Ещё до начала турецкой операции военные США покинули район ее проведения.