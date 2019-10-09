Вена, 9 октября, 2019, 22:19 — ИА Регнум. Охрана синагог была усилена бойцами подразделения специального назначения полиции Вены «Вега» в Австрии после нападения в городе Галле в федеральной германской земле Саксония-Анхальт. Об этом 9 октября сообщило Австрийское агентство печати.

BenjaminNelan Стрельба

Повышенные меры безопасности были введены возле всех объектов еврейской общины в городе Вене. Поясняется, что это связано с ЧП в Германии.

При этом сами силовики отмечают, что непосредственной угрозы для синагог в Вене не наблюдается.

Повышенные меры безопасности введены и в Германии во всех крупных городах на юго-востоке страны. Под усиленную охрану взяты синагоги, а также железнодорожные вокзалы и аэропорты в Центральной Германии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении злоумышленника на здание синагоги в городе Галле. В результате стрельбы, открытой нападавшим, погибли два человека, ещё двое получили ранения. Кроме того, злоумышленник совершил попытку нападения на турецкую закусочную. В настоящее время злоумышленник задержан.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил террористическую атаку на синагогу в Германии и призвал власти ФРГ к решительным действиям против любых проявлений антисемитизма.