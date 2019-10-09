Дамаск, 9 октября, 2019, 21:50 — ИА Регнум. Передовые части турецкой армии вошли в сирийской город Телль-Абъяд на севере страны и вступили в бой с курдскими вооруженными формированиями. Об этом сообщают сирийские СМИ со ссылкой на очевидцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий боец

Напомним, что сегодня, 9 октября, турецкие вооруженные силы начали военную операцию против сил сирийских курдов, которые концентрируются на северо-востоке Арабской Республики.

Перед началом вторжения сухопутных сил турецкие ВВС нанесли серию авиаударов по позициям курдских формирований. Затем турецкие сухопутные части, оснащенные тяжелым вооружением, начали наступление.