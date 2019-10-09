Штутгарт, Германия, 9 октября, 2019, 21:44 — ИА Регнум. Мужская сборная Российской Федерации по спортивной гимнастике смогла завоевать первое в истории российское золото в командном турнире в рамках чемпионата мира, который проходит в немецком городе Штутгарте.

Гимнаст

Напомним, что последняя победа мужской сборной в командном турнире по спортивной гимнастике датируется 1991 годом, это было ещё во времена СССР.

При этом серебряную медаль российские гимнасты с того времени брали четыре раза. Последний раз это было на турнире в Дохе. Тогда российская мужская сборная отстала от китайской команды, взявшей золото, всего на 0,1 балла. Китайские гимнасты уже долгие годы являются безусловными лидерами в спортивной гимнастике.

И вот наконец-то российская мужская сборная по спортивной гимнастике в составе Давида Белявского, Артура Далалояна, Никиты Нагорного, Дениса Аблязина и Ивана Стретовича смогла взять реванш.

По итогам квалификации сборная России показала первый результат. В решающий день соревнования российские спортивные гимнасты набрали 261,726 балла. Главные конкуренты — китайцы — набрали 260,729 балла.