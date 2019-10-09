Москва, 9 октября, 2019, 21:44 — ИА Регнум. В течение 20 лет существования Союзного государства Минск не сделал никаких решительных шагов в направлении прогресса интеграции Белоруссии и России. И у президента Белоруссии Александра Лукашенко нет никакой мотивации приступать к реализации обсуждаемых планов. Об этом 9 октября заявил политолог, эксперт по белорусско-российским отношениям Дмитрий Болкунец на круглом столе на тему «Состоится ли Союзное государство России и Белоруссии?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

«20 лет сегодня договору Союзного государства, но мы видим, что он не реализован. И на мой взгляд, он, в том виде, в котором подписан, на сегодняшний день выполнен быть не может. Прошло очень много времени и многое изменилось в политике и в белорусской системе, и в российской», — заявил Болкунец.

Год назад российская сторона предложила Белоруссии проект углубленной интеграции, актуализировать то, что было ранее подписано — предложение, однако, вызвало нервную реакцию в Минске, при том, что с 2001 года было уже четыре попытки реализации договора. Дорожные карты, предложения по единой валюте к 2005 году, — ничего из этого не произошло, подчеркнул эксперт.

«Это растягивание переговорного процесса. Мы видим, что мяч в данном случае находится на белорусской стороне, потому что Лукашенко весь прошлый и позапрошлый год, из его уст постоянно звучала информация о якобы угрозе Белоруссии и суверенитету», — отметил он.

«Больше двух лет или даже трёх лет ведут переговоры по отмене роуминга. Самое простое, что можно сделать! Они не могут договориться по элементарным вещам. О каком налоговом кодексе и едином таможенном пространстве может идти речь?» — добавил Болкунец.

По его мнению, Лукашенко не видит никаких выгод в интеграции для себя — реальные шаги на пути образования Союзного государства означают весьма серьёзные риски для его будущего.

«У Лукашенко есть тактическая и стратегическая задача. Тактически он хочет время потянуть, хочет пойти в 2020 году на очередной срок. Он отрицает построение монархии постоянно, но у него и выбора нет — он не может уйти просто так. Он видит у некоторых своих коллег в постсоветских странах: Армения, Саакашвили сбежал, Янукович сбежал, Киргизия… Он не верит ни в какие гарантии», — отметил Болкунец.