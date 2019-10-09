Нью-Йорк, США, 9 октября, 2019, 21:25 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН назначил экстренное заседание в связи с началом турецкой военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, 9 октября передает агентство Reuters.

U.S. Department of State Заседание Совета Безопасности ООН

Заседание, созванное по просьбе Германии, Франции и Великобритании, состоится в четверг, 10 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала военную операцию против курдских вооруженных формирований на северо-востоке Сирии.

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