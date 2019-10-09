Магас, 9 октября, 2019, 21:07 — ИА Регнум. В Ингушетии признали виновной в организации незаконной игорной деятельности местную жительницу. Женщина зарабатывала на игорном клубе, который она открыла в городе Малгобеке, сообщили ИА REGNUM 9 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

TaxRebate.org.uk Игорный бизнес

Как установлено в ходе следствия, 51-летняя предпринимательница организовала незаконную деятельность в помещении на улице Базоркина. Установив компьютеры, она получала деньги от клиентов, посещающих этот клуб с целью участия в азартных играх в сети интернет.

Действия злоумышленницы были пресечены правоохранительными органами. Она стала фигурантом уголовного дела по статье УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». От реального лишения свободы ее спасло лишь наличие на иждивении двух детей, один из которых являлся инвалидом.

Суд вынес подозреваемой в организации незаконного бизнеса наказание в виде обязательных работ.