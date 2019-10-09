Нью-Йорк, США, 9 октября, 2019, 21:02 — ИА Регнум. Власти Германии, Франции, Великобритании, Бельгии и Польши инициируют экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи с началом турецкой военной операции в Сирии «Источник мира». Об этом сегодня, 9 октября, сообщает Reuters.

edgarwinkler ООН

Руководство этих стран инициировало экстренное заседание Совбеза ООН в связи с началом турецкой военной операции на северо-востоке Сирии. Заседание Совбеза ООН состоится 10 октября за закрытыми дверями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкие сухопутные силы и авиация ведут наступление на позиции курдских вооруженных формирований на северо-востоке Сирии. Курды уже заявляют о жертвах среди мирного населения.

Представители курдских сил уже просят защиты у Москвы и Дамаска, так как США, которые долгое время считались покровителями курдов, их фактически бросили.