Каир, 9 октября, 2019, 20:54 — ИА Регнум. Власти Египта потребовали от Совета Безопасности ООН пресечь «попытки оккупировать территорию Сирии», 9 октября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб ООН

Согласно заявлению МИД Египта, действия Турции на северо-востоке Сирии являются «вопиющим нарушением суверенитета Сирии».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала операцию «Источник мира» против курдских отрядов СДС на севере Сирии.

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