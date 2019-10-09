Москва, 9 октября, 2019, 20:52 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу в Кремле с председателем Центральной избирательной комиссии России Эллой Памфиловой. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

Путин сказал, что специально позвал Памфилову в Кремль, чтобы поблагодарить её, а также всех членов ЦИК, а также многочисленных членов избирательных комиссий всех уровней за высокопрофессиональную работу в Единый день голосования 8 сентября 2019 года, а также в период подготовки к нему и в период подсчета голосов.

Российский лидер подчеркнул, что в таком большом событии, как Единый день голосования, не может не быть проблем и всегда есть те, кто так или иначе недовольны какими-то результатами. Но ЦИК и избирательные комиссии всех уровней сработали высокопрофессионально, и Путин надеется, что в ходе предстоящих судебных разбирательств по итогам выборов все будет решено в соответствии с действующим законодательствам.