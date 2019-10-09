Москва, 9 октября, 2019, 20:46 — ИА Регнум. В Польше не существует определённого внешнеполитического вектора, и в связи с этим в Варшаве в действительности отсутствует какой-либо консенсус в отношении Белоруссии. Об этом 9 октября заявил шеф-редактор церковно-политической редакции Станислав Стремидловский на круглом столе на тему «Состоится ли Союзное государство России и Белоруссии?» в пресс-центре ИА REGNUM.

ИА REGNUM Станислав Стремидловский

«Польский империализм, конечно, существует. Он существует, иногда проявляется, выскакивает. Иногда выскакивает сквозь зубы. Но как таковая внешняя политика Польши на восточном направлении давно уже не существует», — заявил Стремидловский.

Она не существовала во время восьмилетнего правления правительственной коалиции «Гражданской платформы» и Польской крестьянской партии, потому что в то время заявления Варшавы о восточном направлении были изложением на польском языке директив Берлина. Сейчас же, после того как в октябре 2015 года к власти пришла «Право и справедливость», восточное направление вовсе было заморожено.

«Политика «Права и справедливости» — наиболее изоляционистская политика за историю существования Третьей республики», — отметил эксперт.

В Польше внешняя политика не является централизованным и ясно определённым направлением деятельности, какой она является в России. И даже если Варшава сделает попытку вовлечь в свою зону влияния Белоруссию, маловероятно, что это будет одностороннее расширение своей орбиты влияния, считает Стремидловский.

«Как только польский империализм сделает этот шаг, третьим шагом он всё равно придёт в Москву и не остановится ни в Минске, ни в Киеве. Поляки будут договариваться с нами, а вовсе не с Киевом и вовсе не с Минском», — указал он.

«По большому счёту, в Польше существует внешнеполитически только один консенсус, связанный с ориентацией на США. И то в последний год, отдаю должное послу США в Польше, она сумела настолько настроить поляков против Соединённых Штатов, что ни одна советская пропаганда это бы не сделала. Даже этот консенсус начинает рушиться», — подчеркнул Стремидловский.