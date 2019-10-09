Вашингтон, 9 октября, 2019, 20:43 — ИА Регнум. В Белом доме негативно относятся к военной операции Турции на сирийской территории и считают её «плохой идеей», сообщается в заявлении президента США Дональда Трампа, опубликованном пресс-службой 9 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«США не одобряют эту атаку и заявили Турции, что эта операция является плохой идеей», — указано в заявлении Трампа.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что военные США ушли из района проведения турецкой военной операции.

Напомним, сирийские курды, оставшиеся в результате этого без прикрытия, обвинили США в невыполнении договорённостей и заявили о готовности к диалогу с Россией и с Дамаском.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, в созданную после операции «зону безопасности» смогут вернуться сирийские беженцы, сейчас находящиеся в Турции.