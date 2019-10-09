Москва, 1 марта, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за минувшую неделю улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении, отразив за этот период семь атак ВСУ, сообщило 1 марта Министерство обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

Потери противника на данном направлении за неделю составили до 890 человек, также ВСУ потеряли несколько десятков единиц техники, в том числе три танка, шесть боевых бронированных машин и восемь орудий полевой артиллерии, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и отразили семь атак штурмовых групп противника в районах населённых пунктов Марфополь Запорожской области, Новодонецкое и Шевченко Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.

Также ВС РФ на минувшей неделе нанесли на данном направлении поражение подразделениям двух бригад ВСУ и четырёх бригад теробороны противника на территории ДНР и Запорожской области, добавил официальный представитель ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, также 1 марта Минобороны заявило о занятии на минувшей неделе более выгодных рубежей на донецком направлении. Кроме того, было улучшено положение по переднему краю на купянском направлении. На авдеевском направлении ВС РФ за неделю освободили три населённых пункта и продолжили продвижение в западном направлении.

В течение недели ВС РФ нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотниками об объектам ВПК Украины. Все назначенные объекты были уничтожены.

Кроме того, в течение недели в плен ВС РФ сдались 16 военнослужащих ВСУ. Средства ПВО на минувшей недели сбили 639 беспилотников противника, два истребителя, штурмовик и 35 зарядов РСЗО HIMARS.